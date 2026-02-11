Τουρκία: Ο Ερντογάν αντικαθιστά τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών σε μίνι ανασχηματισμό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν αντικατέστησε τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών της χώρας σε έναν μικρό ανασχηματισμό σήμερα Τετάρτη, με τον επικεφαλής εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης Ακίν Γκιουρλέκ να αναλαμβάνει το αξίωμα του υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Αναφέρεται ότι ο Γκιουρλέκ αντικατέστησε τον Γιλμάζ Τουντς στο υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ ο Ερντογάν διόρισε τον κυβερνήτη της επαρχίας Ερζερούμ Μουσταφά Τσιφτσί ως υπουργό Εσωτερικών στη θέση του Αλί Γερλίκαγια.
