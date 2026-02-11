search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026
ΚΟΣΜΟΣ

11.02.2026 07:19

Τουρκία: Ο Ερντογάν αντικαθιστά τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών σε μίνι ανασχηματισμό

11.02.2026 07:19
Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν αντικατέστησε τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών της χώρας σε έναν μικρό ανασχηματισμό σήμερα Τετάρτη, με τον επικεφαλής εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης Ακίν Γκιουρλέκ να αναλαμβάνει το αξίωμα του υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αναφέρεται ότι ο Γκιουρλέκ αντικατέστησε τον Γιλμάζ Τουντς στο υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ ο Ερντογάν διόρισε τον κυβερνήτη της επαρχίας Ερζερούμ Μουσταφά Τσιφτσί ως υπουργό Εσωτερικών στη θέση του Αλί Γερλίκαγια.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα υψηλά ενοίκια φέρνουν φέσια: 15 εκατ. ευρώ έχασαν 4500 ιδιοκτήτες το 2025 από ανείσπρακτα μισθώματα

ΥΓΕΙΑ

Τι να προσέχουμε στην προετοιμασία του κρέατος για το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης

ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ανθρωποειδή ρομπότ δοκιμάζονται σε πραγματικές θέσεις εργασίας

ΕΛΛΑΔΑ

Κύπριος καταζητούμενος για εγκληματική οργάνωση και εμπρησμό συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη

LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Μαζωνάκης

LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο - Τα καταναλώνουμε καθημερινά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Real Polls: Πέντε κόμματα για τη 2η θέση - Δεν εμπιστεύονται το ΠΑΣΟΚ για την καταπολέμηση της διαφθοράς

ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος γλίτωσε από βέβαιο πνιγμό την ώρα που έτρωγε, κάνοντας τη λαβή Χάιμλιχ στον… εαυτό του (Video)

