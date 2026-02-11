search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026
ΚΟΣΜΟΣ

11.02.2026

Καναδάς: 10 νεκροί μετά από πυροβολισμούς σε γυμνάσιο – Αυτοκτόνησε ο δράστης

canadas new

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο δράστης, εντοπίστηκαν νεκροί από πυροβολισμούς στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας (βορειοανατολικά), ανακοίνωσε η αστυνομία του Καναδά χθες Τρίτη.

Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο γυμνάσιο της κοινότητας Τάμπλερ Ριτζ του Καναδά που επτά άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί από πυροβολισμούς Αλλοι δύο σε ένα σπίτι με την αστυνομία να πιστεύει ότι συνδέονται με το μακελειό στο σχολείο. Ακόμα ένας άνθρωπος υπέκυψε καθώς διακομιζόταν σε νοσοκομείο, ανέφερε η καναδική βασιλική έφιππη χωροφυλακή (RCMP).

Οι πληροφορίες για την ταυτότητα του δράστης είναι συγκεχυμένες. Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από μία γυναίκα με καστανά μαλλιά, η οποία φορούσε φόρεμα, γύρω στη 1:20 μ.μ. τοπική ώρα.

Στην συνέχεια κυκλοφόρησε ότι ο δράστης είναι άνδρας. Οι αρχές δεν πιστεύουν πως υπήρχαν άλλοι δράστες, ούτε πως διατρέχουν πλέον κίνδυνο οι κάτοικοι.

Η Τάμπλερ Ριτζ, απομακρυσμένη πόλη περίπου 2.400 κατοίκων, βρίσκεται στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων, κάπου 1.155 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Βανκούβερ.

Άλλοι 25 άνθρωποι εξετάζονταν από γιατρούς στο τοπικό κέντρο υγείας, σύμφωνα με την αστυνομία. Δύο από τους τραυματίες φέρεται να είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

«Σκέφτομαι τα θύματα, τις οικογένειές τους κι όλη την κοινότητα της Τάμπλερ Ριτζ», τόνισε μέσω X η υπουργός Δημόσιας Ασφαλείας της Βρετανικής Κολομβίας Νίνα Κρίγκερ, υποσχόμενη πως θα αξιοποιηθεί «κάθε διαθέσιμος πόρος» στην έρευνα για την υπόθεση.

Το Γυμνάσιο Tumbler Ridge εξέδωσε ανακοίνωση μετά τους πυροβολισμούς:  «Λόγω των τραγικών γεγονότων που εκτυλίχθηκαν σήμερα στην κοινότητα του Tumbler Ridge, το Γυμνάσιο και το Δημοτικό Σχολείο Tumbler Ridge θα είναι κλειστά για το υπόλοιπο της εβδομάδας.

Η περιφέρεια θα διαθέσει υποστήριξη και μόλις έχουμε τις τοποθεσίες όπου θα βρίσκονται οι υποστηρίξεις, θα δημοσιεύσουμε αυτές τις πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.»

Ο πρωθυπουργός της Βρετανικής Κολομβίας, Ντέιβιντ Έμπι, εξέδωσε ανακοίνωση μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε σχολείο στο Τάμπλερ Ριτζ.

«Οι καρδιές μας είναι στο Τάμπλερ Ριτζ απόψε με τις οικογένειες όσων έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα. Η κυβέρνηση θα διασφαλίσει κάθε δυνατή υποστήριξη για τα μέλη της κοινότητας τις επόμενες ημέρες, καθώς όλοι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την αδιανόητη τραγωδία».

