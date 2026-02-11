Οι ΗΠΑ σε πολεμικό συναγερμό στη Μέση Ανατολή – Patriot σε κινητές πλατφόρμες και μαζική ενίσχυση βάσεων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας βρίσκονται οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, καθώς νέα δορυφορικά δεδομένα καταγράφουν μαζική μετακίνηση στρατευμάτων, αεροσκαφών και αντιαεροπορικών συστημάτων, στον απόηχο της κλιμακούμενης αντιπαράθεσης με το Ιράν.
Οι εικόνες δείχνουν ότι οι ΗΠΑ προχωρούν σε ταχεία ενίσχυση κρίσιμων βάσεων στην ευρύτερη περιοχή, με επίκεντρο το Κατάρ, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία, το Ομάν και το νησί Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.
Στη βάση Αλ-Ουντέιντ του Κατάρ, μία από τις σημαντικότερες αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, καταγράφηκε η τοποθέτηση πυραύλων Patriot πάνω σε βαρέα τακτικά φορτηγά M983 HEMTT, αντί για ημιμόνιμες εγκαταστάσεις εκτόξευσης.
Σύμφωνα με αναλυτές, η επιλογή αυτή αυξάνει τη στρατηγική ευελιξία των ΗΠΑ, επιτρέποντας είτε την άμεση ανάπτυξη των συστημάτων σε περίπτωση επίθεσης είτε τη γρήγορη μετακίνησή τους για αποφυγή ιρανικών πληγμάτων. Όπως επισημαίνει ο αναλυτής της Contested Ground, Γουίλιαμ Γκούντχιντ, πρόκειται για ένδειξη αυξημένου κινδύνου σύγκρουσης.
Στη βάση Μουαφάκ Σαλτί στην Ιορδανία, δορυφορικές εικόνες των αρχών Φεβρουαρίου καταγράφουν παρουσία 17 μαχητικών F-15E, οκτώ A-10 Thunderbolt, μεταγωγικά C-130 και ελικόπτερα, ενώ σε δεύτερη τοποθεσία εμφανίστηκαν και αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου EA-18G Growler.
Αντίστοιχη ενίσχυση παρατηρείται και σε άλλες βάσεις. Στη Prince Sultan της Σαουδικής Αραβίας εντοπίστηκαν βαρέα μεταγωγικά C-5 Galaxy και C-17, ενώ στο Ντιέγκο Γκαρσία σημειώθηκε αύξηση του αριθμού αεροσκαφών μέσα σε λίγες ημέρες. Ενισχύσεις καταγράφηκαν και στη βάση Ντουκάν στο Ομάν.
Η κινητοποίηση έρχεται ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει ανοιχτά με βομβαρδισμούς το Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν περιορίσει το πυρηνικό και βαλλιστικό της πρόγραμμα, δεν σταματήσει τη στήριξη ένοπλων συμμάχων στη Μέση Ανατολή και δεν αλλάξει την εσωτερική της πολιτική καταστολής.
Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν προειδοποιήσει ότι οποιοδήποτε πλήγμα σε ιρανικό έδαφος θα οδηγήσει σε αντίποινα κατά αμερικανικών βάσεων σε ολόκληρη την περιοχή.
Η Τεχεράνη δηλώνει ότι έχει αναπληρώσει τα πυραυλικά της αποθέματα μετά τον 12ήμερο πόλεμο του περασμένου καλοκαιριού, όταν το Ισραήλ –με τη μετέπειτα εμπλοκή των ΗΠΑ– έπληξε πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
Το Ιράν διαθέτει υπόγεια πυραυλικά συγκροτήματα κοντά στην Τεχεράνη, στο Κερμανσάχ, στο Σεμνάν και κατά μήκος των ακτών του Περσικού Κόλπου, ενώ δορυφορικές εικόνες κατέγραψαν εκ νέου την παρουσία του ιρανικού μη επανδρωμένου αεροπλανοφόρου IRIS Shahid Bagheri κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς.
Παρότι οι διπλωματικές συνομιλίες για την αποτροπή πολέμου συνεχίζονται, η έκταση και η ταχύτητα της αμερικανικής στρατιωτικής κινητοποίησης υποδηλώνουν ότι η Ουάσινγκτον προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο.
Η Μέση Ανατολή εισέρχεται σε μια ιδιαίτερα εύθραυστη φάση, με τον κίνδυνο ευρύτερης σύγκρουσης να παραμένει υπαρκτός, καθώς οι στρατιωτικές ισορροπίες μεταβάλλονται καθημερινά.
