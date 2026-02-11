Οι ΗΠΑ σε πολεμικό συναγερμό στη Μέση Ανατολή – Patriot σε κινητές πλατφόρμες και μαζική ενίσχυση βάσεων

Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας βρίσκονται οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, καθώς νέα δορυφορικά δεδομένα καταγράφουν μαζική μετακίνηση στρατευμάτων, αεροσκαφών και αντιαεροπορικών συστημάτων, στον απόηχο της κλιμακούμενης αντιπαράθεσης με το Ιράν.

Οι εικόνες δείχνουν ότι οι ΗΠΑ προχωρούν σε ταχεία ενίσχυση κρίσιμων βάσεων στην ευρύτερη περιοχή, με επίκεντρο το Κατάρ, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία, το Ομάν και το νησί Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.

Patriot σε κινητές πλατφόρμες στο Κατάρ

Στη βάση Αλ-Ουντέιντ του Κατάρ, μία από τις σημαντικότερες αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, καταγράφηκε η τοποθέτηση πυραύλων Patriot πάνω σε βαρέα τακτικά φορτηγά M983 HEMTT, αντί για ημιμόνιμες εγκαταστάσεις εκτόξευσης.

🇺🇸⚡ U.S. Forces at Al Udeid Air Base in Qatar the largest in the Middle East were spotted in early February loading up to 10 launchers for a MIM-104 “Patriot” Surface-to-Air Missile Battery onto M983 HEMTT trucks, according to satellite images seen by Reuters.



Mounting the… pic.twitter.com/RCZW6hjm9n — WAR (@warsurv) February 10, 2026

Σύμφωνα με αναλυτές, η επιλογή αυτή αυξάνει τη στρατηγική ευελιξία των ΗΠΑ, επιτρέποντας είτε την άμεση ανάπτυξη των συστημάτων σε περίπτωση επίθεσης είτε τη γρήγορη μετακίνησή τους για αποφυγή ιρανικών πληγμάτων. Όπως επισημαίνει ο αναλυτής της Contested Ground, Γουίλιαμ Γκούντχιντ, πρόκειται για ένδειξη αυξημένου κινδύνου σύγκρουσης.

Ραγδαία αύξηση αεροσκαφών σε Ιορδανία και Περσικό Κόλπο

Στη βάση Μουαφάκ Σαλτί στην Ιορδανία, δορυφορικές εικόνες των αρχών Φεβρουαρίου καταγράφουν παρουσία 17 μαχητικών F-15E, οκτώ A-10 Thunderbolt, μεταγωγικά C-130 και ελικόπτερα, ενώ σε δεύτερη τοποθεσία εμφανίστηκαν και αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου EA-18G Growler.

Αντίστοιχη ενίσχυση παρατηρείται και σε άλλες βάσεις. Στη Prince Sultan της Σαουδικής Αραβίας εντοπίστηκαν βαρέα μεταγωγικά C-5 Galaxy και C-17, ενώ στο Ντιέγκο Γκαρσία σημειώθηκε αύξηση του αριθμού αεροσκαφών μέσα σε λίγες ημέρες. Ενισχύσεις καταγράφηκαν και στη βάση Ντουκάν στο Ομάν.

Απειλές Τραμπ και ιρανικές προειδοποιήσεις

Η κινητοποίηση έρχεται ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει ανοιχτά με βομβαρδισμούς το Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν περιορίσει το πυρηνικό και βαλλιστικό της πρόγραμμα, δεν σταματήσει τη στήριξη ένοπλων συμμάχων στη Μέση Ανατολή και δεν αλλάξει την εσωτερική της πολιτική καταστολής.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν προειδοποιήσει ότι οποιοδήποτε πλήγμα σε ιρανικό έδαφος θα οδηγήσει σε αντίποινα κατά αμερικανικών βάσεων σε ολόκληρη την περιοχή.

Ενισχυμένες δυνατότητες του Ιράν

Η Τεχεράνη δηλώνει ότι έχει αναπληρώσει τα πυραυλικά της αποθέματα μετά τον 12ήμερο πόλεμο του περασμένου καλοκαιριού, όταν το Ισραήλ –με τη μετέπειτα εμπλοκή των ΗΠΑ– έπληξε πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Το Ιράν διαθέτει υπόγεια πυραυλικά συγκροτήματα κοντά στην Τεχεράνη, στο Κερμανσάχ, στο Σεμνάν και κατά μήκος των ακτών του Περσικού Κόλπου, ενώ δορυφορικές εικόνες κατέγραψαν εκ νέου την παρουσία του ιρανικού μη επανδρωμένου αεροπλανοφόρου IRIS Shahid Bagheri κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς.

Κρίσιμο σταυροδρόμι για την περιοχή

Παρότι οι διπλωματικές συνομιλίες για την αποτροπή πολέμου συνεχίζονται, η έκταση και η ταχύτητα της αμερικανικής στρατιωτικής κινητοποίησης υποδηλώνουν ότι η Ουάσινγκτον προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο.

Η Μέση Ανατολή εισέρχεται σε μια ιδιαίτερα εύθραυστη φάση, με τον κίνδυνο ευρύτερης σύγκρουσης να παραμένει υπαρκτός, καθώς οι στρατιωτικές ισορροπίες μεταβάλλονται καθημερινά.

