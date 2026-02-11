Πόλεμος στην Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε σπίτι στο Χάρκοβο – Ανάμεσά τους τρία μικρά παιδιά

Τρία μικρά παιδιά και ο 34χρονος πατέρας τους έχασαν τη ζωή τους έπειτα από ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια του Χαρκόβου.

Την είδηση έκανε γνωστή τις πρώτες πρωινές ώρες ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Όλεχ Σινεχούμποφ.

«Δυο αγόρια ενός έτους και κορίτσι δύο ετών σκοτώθηκαν» όταν επλήγη σπίτι στην κοινότητα Μποχοντούχιβ, κοντά στα σύνορα των δυο εμπόλεμων χωρών, σημείωσε, εκφράζοντας «ειλικρινή συλλυπητήρια» στις οικογένειες των θυμάτων.

Three children and one adult were killed in a Russian strike on Bohodukhiv, Kharkiv region, Kharkiv Regional Administration head Oleh Syniehubov reported‼️



They had been inside a private home.



Bastards. Murderers! pic.twitter.com/aPUjY6hnpq — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) February 10, 2026

Ακόμη, ο Σινεχούμποφ έκανε λόγο για 35χρονη έγκυο που διασώθηκε τραυματισμένη. Ήδη τη Δευτέρα (9/2), γυναίκα και δεκάχρονο παιδί έχασαν τη ζωή τους στην ίδια κοινότητα.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν κάθε βράδυ πλήγματα στην Ουκρανία και συχνά χάνουν τη ζωή τους άμαχοι.

Σύμφωνα με έκθεση της αποστολής παρακολούθησης της κατάστασης ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ στην Ουκρανία, που είδε το φως της δημοσιότητας στις αρχές Ιανουαρίου, το 2025 ήταν η «πιο φονική» χρονιά, με πάνω από 2.500 άμαχους νεκρούς.

Από την 24η Φεβρουαρίου 2022, ο ΟΗΕ καταμετρά σχεδόν 15.000 ουκρανούς άμαχους νεκρούς και άλλους 40.600 τραυματίες.

