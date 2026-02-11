search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 09:18
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.02.2026 07:25

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε σπίτι στο Χάρκοβο – Ανάμεσά τους τρία μικρά παιδιά

11.02.2026 07:25
kharkiv_new
φωτογραφία αρχείου

Τρία μικρά παιδιά και ο 34χρονος πατέρας τους έχασαν τη ζωή τους έπειτα από ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια του Χαρκόβου.

Την είδηση έκανε γνωστή τις πρώτες πρωινές ώρες ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Όλεχ Σινεχούμποφ.

«Δυο αγόρια ενός έτους και κορίτσι δύο ετών σκοτώθηκαν» όταν επλήγη σπίτι στην κοινότητα Μποχοντούχιβ, κοντά στα σύνορα των δυο εμπόλεμων χωρών, σημείωσε, εκφράζοντας «ειλικρινή συλλυπητήρια» στις οικογένειες των θυμάτων.

Ακόμη, ο Σινεχούμποφ έκανε λόγο για 35χρονη έγκυο που διασώθηκε τραυματισμένη. Ήδη τη Δευτέρα (9/2), γυναίκα και δεκάχρονο παιδί έχασαν τη ζωή τους στην ίδια κοινότητα.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν κάθε βράδυ πλήγματα στην Ουκρανία και συχνά χάνουν τη ζωή τους άμαχοι.

Σύμφωνα με έκθεση της αποστολής παρακολούθησης της κατάστασης ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ στην Ουκρανία, που είδε το φως της δημοσιότητας στις αρχές Ιανουαρίου, το 2025 ήταν η «πιο φονική» χρονιά, με πάνω από 2.500 άμαχους νεκρούς.

Από την 24η Φεβρουαρίου 2022, ο ΟΗΕ καταμετρά σχεδόν 15.000 ουκρανούς άμαχους νεκρούς και άλλους 40.600 τραυματίες.

Διαβάστε επίσης:

Τουρκία: Ο Ερντογάν αντικαθιστά τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών σε μίνι ανασχηματισμό

Καναδάς: 10 νεκροί μετά από πυροβολισμούς σε γυμνάσιο – Αυτοκτόνησε ο δράστης

Ο Τραμπ απειλεί με νέο χτύπημα: «Θα ήταν ανόητοι αν δεν έκαναν συμφωνία» – Το Ιράν θωρακίζει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα υψηλά ενοίκια φέρνουν φέσια: 15 εκατ. ευρώ έχασαν 4500 ιδιοκτήτες το 2025 από ανείσπρακτα μισθώματα

kreas-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Τι να προσέχουμε στην προετοιμασία του κρέατος για το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης

robot new
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ανθρωποειδή ρομπότ δοκιμάζονται σε πραγματικές θέσεις εργασίας

PERIPOLIKO109_SEP
ΕΛΛΑΔΑ

Κύπριος καταζητούμενος για εγκληματική οργάνωση και εμπρησμό συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη

giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Μαζωνάκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

supermarket-new
ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο - Τα καταναλώνουμε καθημερινά

KALPI-123-NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Real Polls: Πέντε κόμματα για τη 2η θέση - Δεν εμπιστεύονται το ΠΑΣΟΚ για την καταπολέμηση της διαφθοράς

tourkos lavi xaimlix – new
ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος γλίτωσε από βέβαιο πνιγμό την ώρα που έτρωγε, κάνοντας τη λαβή Χάιμλιχ στον… εαυτό του (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 09:17
enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα υψηλά ενοίκια φέρνουν φέσια: 15 εκατ. ευρώ έχασαν 4500 ιδιοκτήτες το 2025 από ανείσπρακτα μισθώματα

kreas-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Τι να προσέχουμε στην προετοιμασία του κρέατος για το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης

robot new
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ανθρωποειδή ρομπότ δοκιμάζονται σε πραγματικές θέσεις εργασίας

1 / 3