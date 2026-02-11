Ο Τραμπ απειλεί με νέο χτύπημα: «Θα ήταν ανόητοι αν δεν έκαναν συμφωνία» – Το Ιράν θωρακίζει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του

Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης κινούνται οι σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί για νέο στρατιωτικό πλήγμα και την Τεχεράνη να εμφανίζεται να θωρακίζει κρίσιμες πυρηνικές εγκαταστάσεις της, εν μέσω αυξημένης στρατιωτικής κινητικότητας και από τις δύο πλευρές.

«Έχουμε τεράστιο στόλο – Ίσως χτυπήσουμε ξανά»

Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος υιοθέτησε σκληρή ρητορική, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν επιδιώκει συμφωνία αποκλειστικά μαζί του.

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία. Δεν θα μιλούσαν σε κανέναν άλλον, αλλά μιλούν σε μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

PRESIDENT TRUMP on Iran: "They want to make a deal. They wouldn't talk to anybody else, but they're talking to me."



"Obama and Biden, what they did in terms of creating a monster with Iran was terrible." pic.twitter.com/LkOcIsUoTE — Fox News (@FoxNews) February 10, 2026

Παράλληλα, προειδοποίησε:

«Έχουμε έναν τεράστιο στόλο αυτή τη στιγμή που κατευθύνεται προς το Ιράν. Νομίζω ότι θέλουν να κάνουν συμφωνία. Θα ήταν ανόητοι αν δεν το έκαναν».

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη πλήξει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης στο παρελθόν, προσθέτοντας:

«Καταστρέψαμε την πυρηνική τους ισχύ την προηγούμενη φορά και θα δούμε αν θα καταστρέψουμε περισσότερα αυτή τη φορά».

.@POTUS: We have a massive flotilla right now going over to Iran. I think they want to make a deal. I think they would be foolish if they didn't. We took out their nuclear power last time and we'll have to see if we take out more this time… pic.twitter.com/q1G8qMvmHm February 10, 2026

Την ίδια στιγμή επιτέθηκε στους Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν, κατηγορώντας τους ότι «δημιούργησαν ένα τέρας με το Ιράν», αναφερόμενος εμμέσως στη συμφωνία για τα πυρηνικά (JCPOA).

Το Ιράν καλύπτει σήραγγες στο Ισφαχάν

Ενώ η Ουάσινγκτον εντείνει τις απειλές, δορυφορικές εικόνες που αναλύθηκαν από ειδικούς και δημοσιεύθηκαν στη Jerusalem Post δείχνουν ότι το Ιράν έχει προχωρήσει σε επιχωματώσεις και κάλυψη εισόδων σηράγγων στο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας, οι κινήσεις αυτές μπορούν:

να μειώσουν την αποτελεσματικότητα ενδεχόμενων αεροπορικών επιδρομών,

να δυσχεράνουν επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων,

να προστατεύσουν αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι παρόμοια μέτρα είχαν ληφθεί και πριν από προηγούμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις σε Φορντό και Νατάνζ.

Ενίσχυση Φρουρών της Επανάστασης

Σύμφωνα με τον Τζόναθαν Χάκετ, πρώην αξιωματικό των Πεζοναυτών των ΗΠΑ, η Τεχεράνη εφαρμόζει πολυεπίπεδη αμυντική στρατηγική γύρω από τις πυρηνικές και βαλλιστικές της υποδομές.

Στα τέλη Ιανουαρίου, ειδικές μονάδες των Χερσαίων Δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης αναπτύχθηκαν σε στρατηγικές εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο του λεγόμενου «Δόγματος του Μωσαϊκού», που προβλέπει αποκεντρωμένη άμυνα και ταχεία αντίδραση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν προειδοποιήσει ότι οποιοδήποτε αμερικανικό πλήγμα θα απαντηθεί με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Αμερικανική στρατιωτική κινητοποίηση

Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν αύξηση μαχητικών αεροσκαφών, ιπτάμενων τάνκερ και μεταγωγικών σε βάσεις στο Κατάρ, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία, το Ομάν και το νησί Ντιέγκο Γκαρσία.

Στη βάση Αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ, συστήματα Patriot έχουν τοποθετηθεί σε κινητές πλατφόρμες, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ευελιξία.

Διαπραγμάτευση ή σύγκρουση;

Παρά την κλιμάκωση, οι δύο πλευρές έχουν πραγματοποιήσει έμμεσες συνομιλίες τις τελευταίες ημέρες.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμού αποθεμάτων ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60% με αντάλλαγμα άρση κυρώσεων, ωστόσο η πλήρης διακοπή εμπλουτισμού χαρακτηρίζεται από την Τεχεράνη «απαράδεκτη».

Αναλυτές εκτιμούν ότι τόσο οι δηλώσεις Τραμπ όσο και οι ιρανικές αμυντικές κινήσεις λειτουργούν ως διαπραγματευτική πίεση, αλλά προειδοποιούν ότι η ταυτόχρονη στρατιωτική κινητοποίηση αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος ή ταχείας κλιμάκωσης.

Το ερώτημα πλέον είναι αν οι εξελίξεις θα οδηγήσουν σε μια νέα συμφωνία ή σε μια ανοιχτή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

