Ο Τραμπ απειλεί με νέο χτύπημα: «Θα ήταν ανόητοι αν δεν έκαναν συμφωνία» – Το Ιράν θωρακίζει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του

Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης κινούνται οι σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί για νέο στρατιωτικό πλήγμα και την Τεχεράνη να εμφανίζεται να θωρακίζει κρίσιμες πυρηνικές εγκαταστάσεις της, εν μέσω αυξημένης στρατιωτικής κινητικότητας και από τις δύο πλευρές.
Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος υιοθέτησε σκληρή ρητορική, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν επιδιώκει συμφωνία αποκλειστικά μαζί του.
«Θέλουν να κάνουν συμφωνία. Δεν θα μιλούσαν σε κανέναν άλλον, αλλά μιλούν σε μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, προειδοποίησε:
«Έχουμε έναν τεράστιο στόλο αυτή τη στιγμή που κατευθύνεται προς το Ιράν. Νομίζω ότι θέλουν να κάνουν συμφωνία. Θα ήταν ανόητοι αν δεν το έκαναν».
Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη πλήξει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης στο παρελθόν, προσθέτοντας:
«Καταστρέψαμε την πυρηνική τους ισχύ την προηγούμενη φορά και θα δούμε αν θα καταστρέψουμε περισσότερα αυτή τη φορά».
Την ίδια στιγμή επιτέθηκε στους Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν, κατηγορώντας τους ότι «δημιούργησαν ένα τέρας με το Ιράν», αναφερόμενος εμμέσως στη συμφωνία για τα πυρηνικά (JCPOA).
Ενώ η Ουάσινγκτον εντείνει τις απειλές, δορυφορικές εικόνες που αναλύθηκαν από ειδικούς και δημοσιεύθηκαν στη Jerusalem Post δείχνουν ότι το Ιράν έχει προχωρήσει σε επιχωματώσεις και κάλυψη εισόδων σηράγγων στο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν.
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας, οι κινήσεις αυτές μπορούν:
Αναλυτές επισημαίνουν ότι παρόμοια μέτρα είχαν ληφθεί και πριν από προηγούμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις σε Φορντό και Νατάνζ.
Σύμφωνα με τον Τζόναθαν Χάκετ, πρώην αξιωματικό των Πεζοναυτών των ΗΠΑ, η Τεχεράνη εφαρμόζει πολυεπίπεδη αμυντική στρατηγική γύρω από τις πυρηνικές και βαλλιστικές της υποδομές.
Στα τέλη Ιανουαρίου, ειδικές μονάδες των Χερσαίων Δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης αναπτύχθηκαν σε στρατηγικές εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο του λεγόμενου «Δόγματος του Μωσαϊκού», που προβλέπει αποκεντρωμένη άμυνα και ταχεία αντίδραση.
Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν προειδοποιήσει ότι οποιοδήποτε αμερικανικό πλήγμα θα απαντηθεί με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.
Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή.
Δορυφορικές εικόνες δείχνουν αύξηση μαχητικών αεροσκαφών, ιπτάμενων τάνκερ και μεταγωγικών σε βάσεις στο Κατάρ, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία, το Ομάν και το νησί Ντιέγκο Γκαρσία.
Στη βάση Αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ, συστήματα Patriot έχουν τοποθετηθεί σε κινητές πλατφόρμες, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ευελιξία.
Παρά την κλιμάκωση, οι δύο πλευρές έχουν πραγματοποιήσει έμμεσες συνομιλίες τις τελευταίες ημέρες.
Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμού αποθεμάτων ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60% με αντάλλαγμα άρση κυρώσεων, ωστόσο η πλήρης διακοπή εμπλουτισμού χαρακτηρίζεται από την Τεχεράνη «απαράδεκτη».
Αναλυτές εκτιμούν ότι τόσο οι δηλώσεις Τραμπ όσο και οι ιρανικές αμυντικές κινήσεις λειτουργούν ως διαπραγματευτική πίεση, αλλά προειδοποιούν ότι η ταυτόχρονη στρατιωτική κινητοποίηση αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος ή ταχείας κλιμάκωσης.
Το ερώτημα πλέον είναι αν οι εξελίξεις θα οδηγήσουν σε μια νέα συμφωνία ή σε μια ανοιχτή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.
