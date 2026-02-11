Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

Σε μόλις έξι χρόνια από τώρα, ένα πρωτοφανές γεγονός θα μπορούσε να συμβεί κοντά στη Γη: ένας τεράστιος αστεροειδής κατευθύνεται προς τη Σελήνη.

Υπάρχει κίνδυνος οι δορυφόροι και οι διαστημικοί σταθμοί να υποστούν ζημιές σε περίπτωση σύγκρουσης.

Το RIA Novosti εξηγεί γιατί ορισμένοι επιστήμονες ζητούν επείγοντα μέτρα πλανητικής άμυνας, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα.

Ένας τεράστιος βράχος

Ο αστεροειδής 2024 YR4 ανακαλύφθηκε στα τέλη του περασμένου έτους χρησιμοποιώντας το σύστημα τηλεσκοπίων ATLAS, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την αναζήτηση διαστημικών αντικειμένων που είναι δυνητικά επικίνδυνα για τη Γη.

Ο ουράνιος βράχος γρήγορα απέκτησε την υψηλότερη πιθανότητα πρόσκρουσης στη Γη μεταξύ όλων των γνωστών αστεροειδών.

Στο αποκορύφωμα των πιθανοτήτων, έφτασε τη 1 στις 32. Νέες παρατηρήσεις έδειξαν ότι η σύγκρουση με τον πλανήτη μας είναι σχεδόν αδύνατη. Ωστόσο, οι τρέχοντες υπολογισμοί δίνουν τέσσερις στις 100 πιθανότητες ο αστεροειδής να χτυπήσει τη Σελήνη.

Αυτό το υποθετικό γεγονός θα μπορούσε να συμβεί το 2032 και, δεδομένου του μεγέθους του YR4, θα είχε τις συνέπειές του.

Ο αστεροειδής έχει διάμετρο περίπου 60 μέτρα, το ίδιο μέγεθος με ένα 15όροφο κτίριο. Σύμφωνα με μια μελέτη του 2025, η πρόσκρουση με τη Σελήνη θα απελευθέρωνε ενέργεια ισοδύναμη με 6,5 εκατομμύρια τόνους TNT και θα δημιουργούσε έναν κρατήρα διαμέτρου περίπου ενός χιλιομέτρου.

Η πρόσκρουση θα εκτοξεύσει έως και 100.000 τόνους σεληνιακού υλικού στο διάστημα.

Το ένα δέκατο αυτού – κυρίως μικρά σωματίδια μεγέθους από 0,1 έως 10 χιλιοστά – θα μπορούσε να πλησιάσει τη Γη, δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα για τους δορυφόρους και τους διαστημικούς σταθμούς.

Κάποιοι ερευνητές πρότειναν την επέκταση της πλανητικής άμυνας στη Σελήνη. Ωστόσο, άλλοι επιστήμονες διαφωνούν.

Για παράδειγμα, ο Yifan He του Πανεπιστημίου Tsinghua και οι συνάδελφοί του πιστεύουν ότι μια πρόσκρουση αστεροειδούς στον φυσικό δορυφόρο της Γης θα ήταν ένα μοναδικό, σπάνιο πείραμα που δεν πρέπει να χάσουμε.

Ένας τεράστιος βράχος

Σε μια μελέτη, οι ερευνητές προσομοίωσαν 10.000 σενάρια για την πορεία «πτήσης» του αστεροειδούς 2024 YR4 μέσα από το εσωτερικό ηλιακό σύστημα για να αξιολογήσουν τις πιθανές συνέπειες της πρόσκρουσής του με τη Σελήνη.

Η μοντελοποίηση έδειξε ότι η πιο πιθανή ζώνη πρόσκρουσης είναι ένας διάδρομος μήκους περίπου 3.000 χιλιομέτρων βόρεια του κρατήρα Τίχοφ.

Η ίδια η πρόσκρουση, εάν συμβεί, θα προκαλέσει μια λάμψη συγκρίσιμη σε ορατή φωτεινότητα με την Αφροδίτη, η οποία θα διαρκέσει από λίγα δευτερόλεπτα έως πέντε λεπτά.

Αυτή η λάμψη θα είναι ορατή με γυμνό μάτι, αλλά μόνο εάν η πρόσκρουση συμβεί σε ένα μέρος της Σελήνης που δεν φωτίζεται από τον Ήλιο.

Ωστόσο, την αναμενόμενη ημέρα της πρόσκρουσης, το 70% του σεληνιακού δίσκου θα φωτίζεται, επομένως η πιθανότητα παρατήρησης μιας θεαματικής λάμψης χωρίς όργανα είναι μόνο 2,85%.

Ωστόσο, το φαινόμενο μπορεί να καταγραφεί με ερασιτεχνικά τηλεσκόπια.

Το σεληνιακό υλικό που εκτοξεύεται από την πρόσκρουση θα μπορούσε να δημιουργήσει έντονες βροχές μετεωριτών – «υπερμετεωρικές καταιγίδες» – στην ατμόσφαιρα της Γης ημέρες ή μήνες μετά την πρόσκρουση.

Επιπλέον, η πτώση των εκτοξευόμενων βράχων πίσω στη Σελήνη θα πυροδοτούσε χιλιάδες δευτερογενείς λάμψεις, αν και αυτές θα ήταν σημαντικά ασθενέστερες από την πρωτογενή.

Οι συγγραφείς της μελέτης σημειώνουν ότι ένα τέτοιο γεγονός έχει επιστημονική αξία.

Εάν υλοποιηθεί, το σενάριο αυτό θα μετατρέψει το σύστημα Γης – Σελήνης σε ένα μοναδικό φυσικό εργαστήριο για τη μελέτη των μηχανισμών των προσκρούσεων αστεροειδών σε πλανήτες και τους δορυφόρους τους.

Η τρέχουσα εκτίμηση πιθανότητας του 4% είναι πολύ υπό όρους, σημειώνει ο Μπορίς Σουστόφ, επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Αστρονομίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών και Αντεπιστέλλον Μέλος της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών.

«Φαίνεται υψηλό, αλλά αυτό ισχύει μόνο προς το παρόν. Αυτό είναι ένα τυπικό χαρακτηριστικό των υπολογισμών πιθανότητας σύγκρουσης για αντικείμενα κοντά στη Γη.

Στα αρχικά στάδια μιας προσέγγισης, η πιθανότητα αρχικά αυξάνεται, αλλά στη συνέχεια, με περαιτέρω βελτιώσεις, συνήθως μειώνεται απότομα και μπορεί να πέσει σχεδόν στο μηδέν.

Για παράδειγμα, αυτό συνέβη με τις εκτιμήσεις της πιθανότητας σύγκρουσης του αστεροειδούς Απόφις με τη Γη πριν από 20 χρόνια», λέει.

Σύμφωνα με τον επιστήμονα, εάν συμβεί κάποια σύγκρουση, ορισμένα από τα εκτοξευόμενα θραύσματα πιθανότατα θα φτάσουν στο διάστημα κοντά στη Γη, ακόμη και στην επιφάνεια της Γης.

Η απειλή για τους κατοίκους του πλανήτη μας θα είναι ελάχιστη. Η ατμόσφαιρα μειώνει την ενέργεια σωμάτων μεγέθους έως και δέκα μέτρων, και τόσο μεγάλα θραύσματα θα είναι λίγα σε αριθμό.

Αλλά το ζήτημα του κινδύνου για τα διαστημόπλοια σε τροχιά κοντά στη Γη δεν είναι τόσο σαφές.

«Όλα εξαρτώνται από το πόσα θραύσματα κρίσιμου μεγέθους (δηλαδή, μεγαλύτερα από ένα εκατοστό) εισέρχονται κοντά στον χώρο της Γης.

Εάν υπάρχουν χιλιάδες, η πιθανότητα σύγκρουσής τους με δορυφόρους είναι αμελητέα. Εάν υπάρχουν εκατομμύρια, οι κίνδυνοι αυξάνονται, αλλά όχι σε καταστροφικό επίπεδο», συνεχίζει ο Σουστόφ.

Αυτή τη στιγμή, μας υπενθυμίζει, υπάρχουν περίπου ένα εκατομμύριο τέτοια σωματίδια που πετούν στον χώρο κοντά στη Γη.

Πρόκειται για ανθρωπογενή διαστημικά σκουπίδια και μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει λίγες σοβαρές συγκρούσεις με αυτά.

«Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι δεν θα υπάρξει ολική καταστροφή της τροχιακής ομάδας», είναι βέβαιος ο επιστήμονας.

Ο Σουστόφ συμφωνεί ότι από επιστημονικής άποψης, η σύγκρουση ενός αστεροειδούς με τη Σελήνη παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον.

«Πρώτον, η ανάλυση των παραμέτρων εκτίναξης (η κατανομή των μαζών και των ταχυτήτων των θραυσμάτων) θα παράσχει μοναδικές πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες του σεληνιακού εδάφους και τη φυσική των μεγάλης κλίμακας και υψηλής ταχύτητας συγκρούσεων, κάτι που είναι σημαντικό για την κατανόηση της εξέλιξης των σωμάτων στο Ηλιακό Σύστημα.

Δεύτερον, αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για την ανάπτυξη τεχνολογιών για την παρατήρηση, την πρόβλεψη και τον ακριβή προσδιορισμό του σημείου πρόσκρουσης», εξηγεί.

Ο αστρονόμος πιστεύει ότι δεν υπάρχει λόγος να εκτραπεί ο αστεροειδής. Είναι πολύ ακριβό και η υποθετική ζημιά θα ήταν λιγότερο δαπανηρή.

«Παρεμπιπτόντως, μια τέτοια πιθανότητα είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη σε αυτή την περίπτωση, εκτός αν χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα, κάτι που απαγορεύεται.

Ναι, υπήρξε ένα επιτυχημένο πείραμα DART, το οποίο χρησιμοποίησε κινητική ενέργεια για να προσαρμόσει ελαφρώς την τροχιά του αστεροειδούς Dimorpho, αλλά η αλλαγή που επιτεύχθηκε εκεί είναι ασήμαντη για την εργασία εκτροπής.

Ο 2024 YR4, ωστόσο, θα πλησιάσει τη Σελήνη με ταχύτητα πολλές χιλιάδες φορές μεγαλύτερη από αυτή του αστεροειδούς Dimorpho, και μια διαφορά μερικών εκατοστών ή ακόμα και μέτρων ανά δευτερόλεπτο θα έχει μικρή επίδραση στην τροχιά του κρουστήρα», καταλήγει ο Σουστόφ.

Οι ζημιές που θα προκληθούν

Σε κάθε περίπτωση, η πιθανότητα ενός τέτοιου γεγονότος δεν πρέπει να αγνοηθεί, πιστεύουν οι ειδικοί.

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα έργα εξερεύνησης της σελήνης.

Μέχρι το 2032, έχει προγραμματιστεί ενεργή έρευνα και πιθανώς βιομηχανική δραστηριότητα στην επιφάνεια της σελήνης, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής πληρωμάτων.

Η πρόσκρουση ακόμη και ενός μικρού αστεροειδούς κοντά σε τέτοιες υποδομές θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές ζημιές», επισημαίνει ο Νάθαν Άισμοντ, κορυφαίος ερευνητής στο Ινστιτούτο Διαστημικής Έρευνας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών.

Ταυτόχρονα, προσθέτει, μια υποθετική σύγκρουση θα μπορούσε όχι μόνο να βλάψει, αλλά και να βοηθήσει τους μελλοντικούς εξερευνητές του φυσικού δορυφόρου της Γης.

«Όπως ακριβώς οι προσκρούσεις αστεροειδών στον Άρη βοήθησαν στην σεισμική ανίχνευση βαθιών αποθέσεων πάγου, η πρόσκρουση του YR4 στη Σελήνη θα μας επιτρέψει να μελετήσουμε καλύτερα την εσωτερική της δομή και, ίσως, να αποκτήσουμε νέα στοιχεία για την παρουσία υδάτινου πάγου στα βάθη της – έναν βασικό πόρο για μελλοντικές αποστολές», λέει ο Άισμοντ.

Θα μάθουμε πολύ σύντομα αν επιβεβαιώνονται οι φόβοι ορισμένων επιστημόνων και οι ελπίδες άλλων.

Ήδη από τον Φεβρουάριο του 2024, ο YR4 εισήλθε για λίγο στην εμβέλεια παρατήρησης του Διαστημικού Τηλεσκοπίου James Webb.

Ανάλογα με το τι θα βλέπει, οι πιθανότητες σύγκρουσης θα μπορούσαν να μειωθούν απότομα. Ή να αυξηθούν.

