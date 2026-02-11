search
11.02.2026 09:14

Κίνα: Ανθρωποειδή ρομπότ δοκιμάζονται σε πραγματικές θέσεις εργασίας

11.02.2026 09:14
robot new

Ανθρωποειδή ρομπότ αρχίζουν να βρίσκουν πρακτική εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες εργασίας στην Κίνα, αναλαμβάνοντας ρόλους που μέχρι σήμερα απαιτούσαν ανθρώπινη παρουσία, από τον τουρισμό και τη φιλοξενία έως την ψυχαγωγία και τις υπηρεσίες.

Στη Σανγκάη, η κινεζική εταιρεία AgiBot παρουσίασε σε βίντεο το ανθρωποειδές ρομπότ YuanZheng A2, ύψους 1,7 μέτρων, να εκτελεί χορευτική επίδειξη.

Το ρομπότ διαθέτει ανθρωπόμορφο σχεδιασμό υψηλής τεχνολογίας, υποστηρίζει φυσική και πολυτροπική αλληλεπίδραση και μπορεί να συνομιλεί με τους χρήστες με φωνή που προσομοιάζει την ανθρώπινη, παράγοντας ρεαλιστικές κινήσεις σε πραγματικό χρόνο.

Στο παρελθόν, το YuanZheng A2 έχει ήδη παρουσιάσει δεξιότητες όπως η προσομοίωση χορού των Πήλινων Πολεμιστών και παραδοσιακών χορών.

Την ίδια ώρα, στην επαρχία Ανχούι, ένα άλλο ανθρωποειδές ρομπότ, το Zerith H1, φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα της φιλοξενίας.

Σχεδιασμένο ειδικά για ξενοδοχειακές μονάδες, μπορεί να καθαρίζει ντους, τουαλέτες και νιπτήρες, να σκουπίζει δωμάτια και να αναπληρώνει παροχές, επιχειρώντας να δώσει λύσεις σε έναν κλάδο που αντιμετωπίζει ελλείψεις προσωπικού και αυξημένο λειτουργικό κόστος.

Παράλληλα, στο East Lake Forum 2025 στη Γουχάν, στην επαρχία Χουμπέι, ανθρωποειδή ρομπότ παρουσίασαν τις δυνατότητές τους αλληλεπιδρώντας με επισκέπτες.

Μεταξύ άλλων, έπαιξαν πιάνο και σαντούρι, παρασκεύασαν τσάι, εκτέλεσαν υπηρεσίες παράδοσης και συμμετείχαν σε επιδείξεις ιατρικών συμβουλών, σκιαγραφώντας ένα πιθανό σενάριο της καθημερινότητας του μέλλοντος.

