Καναδάς: Οι πρώτες στιγμές μετά το μακελειό στο σχολείο – Αντικρουόμενες πληροφορίες για την ταυτότητα του δράστη (videos)

Δέκα νεκροί (ανάμεσά τους και ο δράστης) και 25 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των δύο αιματηρών περιστατικών που σημειώθηκαν την Τρίτη (10/2) στον Κανάδα, με τη χώρα να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Πρόκειται για ένα από τα πλέον αιματηρά επεισόδια στη σύγχρονη Ιστορία της χώρας, με τις Αρχές του Καναδά να είναι μέχρι στιγμής εξαιρετικά φειδωλές ως προς την παροχή πληροφοριών.

Τις στιγμές μετά το αιματηρό περιστατικό στο λύκειο της κοινότητας Τάμπλερ Ριτζ στον Καναδά, παρουσιάζει βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.

Σε αυτό, διακρίνονται ένοπλοι αστυνομικοί να έχουν φτάσει στο σχολικό συγκρότημα και να πλησιάζουν στις εισόδους του, ενώ μαθητές και προσωπικό του ιδρύματος τρέχουν προς την πλευρά που είναι σταθμευμένα τα αστυνομικά οχήματα. Παράλληλα, ένα ελικόπτερο εποπτεύει τον χώρο από αέρος.

Footage shows people running to safety as a helicopter lands at a school where a shooter took the lives of at least nine people.



The shooting took place in Tumbler Ridge, a small town in British Columbia, Canada.



🔗 Read more: https://t.co/qdTKfPSALF pic.twitter.com/7X02BmK8nQ — Sky News (@SkyNews) February 11, 2026

Πώς συνέβη το μακελειό

Tο μακελειό σημειώθηκε σε γυμνάσιο και σε ένα σπίτι στη μικρή ορεινή κοινότητα Τάμπλερ Ριτζ, στη βορειοανατολική Βρετανική Κολομβία του Καναδά.

Οι Αρχές εκτιμούν πως τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους, ενώ το βάρος έχει πέσει στη γνωστοποίηση της ταυτότητας του δράστη, που βρέθηκε επίσης νεκρός, έχοντας πιθανότατα αυτοπυροβοληθεί.

Η μικρή κοινότητα των περίπου 2.500 κατοίκων, όπου σχεδόν όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους, παραμένει συγκλονισμένη, ενώ τα κίνητρα και οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας εξακολουθούν να διερευνώνται.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έξι από τα θύματα εντοπίστηκαν νεκρά στο Γυμνάσιο – Λύκειο του Τάμπλερ Ριτζ, περίπου 1.150 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Βανκούβερ. Ένα ακόμη άτομο υπέκυψε στα τραύματά του καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο.

Δύο επιπλέον άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί σε κοντινή κατοικία, με την αστυνομία να συνδέει ευθέως τα δύο περιστατικά, εκτιμώντας ότι ο ίδιος δράστης διέπραξε πρώτα το φονικό στο σπίτι και στη συνέχεια να κατευθύνθηκε προς το σχολείο.

Ο ύποπτος εντοπίστηκε επίσης νεκρός εντός του σχολικού κτιρίου, φέροντας τραύμα που αποδίδεται σε αυτοτραυματισμό.

Οι Αρχές έχουν δηλώσει ότι γνωρίζουν την ταυτότητά του, χωρίς ωστόσο να προχωρούν –προς το παρόν– στη δημοσιοποίησή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το Juno News, άτομο από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του φερόμενου ως δράστη τον ταυτοποίησε ως τον Jesse Strang.

Το μέσο επικοινώνησε απευθείας με τον Russell G. Strang, θείο του Jesse, ο οποίος ανέφερε ότι ο ανιψιός του ήταν τρανς άτομο και ευθύνεται για την επίθεση. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τις Αρχές.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο λογαριασμός στο YouTube, που αποδίδεται στον Jesse Strang, περιλαμβάνει σύμβολα της τρανς κοινότητας και χρήση θηλυκών αντωνυμιών. Ωστόσο, η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε την ταυτότητα ούτε το φύλο του φερόμενου ως δράστη.

Πάντως οι πρώτες πληροφορίες για τον δράστη έκαναν λόγο για μία «γυναίκα με φόρεμα και καστανά μαλλιά».

Διαβάστε επίσης:

Ο Φιντάν ανοίγει ξανά θέμα πυρηνικών για την Τουρκία – Οι στόχοι της Άγκυρας και η αφορμή του Ιράν

ICE: Πράκτορες που βιάζουν, σκοτώνουν και δωροδοκούνται – Ο «κατάλογος» των… επίλεκτων

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη