Ζιζέλ Πελικό: «Το μυαλό μου σταμάτησε» – Η στιγμή που η αστυνομία την ενημέρωσε για τα εγκλήματα του άνδρα με τον οποίο έζησε για 50 χρόνια

Η Ζιζέλ Πελικό, η οποία έγινε παγκόσμιο σύμβολο θάρρους κατά τη διάρκεια της δίκης του πρώην συζύγου της και των δεκάδων ανδρών που την βίασαν ενώ ήταν αναίσθητη, περιέγραψε το σοκ της όταν η αστυνομία της έδειξε για πρώτη φορά φωτογραφίες από τα εγκλήματα, παρομοιάζοντας τον εαυτό της με μια «κούκλα από κουρέλια».

Σε αποσπάσματα από τα επερχόμενα απομνημονεύματά της, Ένας Ύμνος στη Ζωή, η 73χρονη Πελικότ περιγράφει το σοκ της όταν η αστυνομία της είπε για τις πράξεις του πρώην συζύγου της, Ντομινίκ, τον οποίο θεωρούσε «έναν σπουδαίο άνθρωπο» και με τον οποίο είχε μοιραστεί τη ζωή της για 50 χρόνια.

Μίλησε για την κατάρρευση του κόσμου της στις 2 Νοεμβρίου 2020, όταν της είπαν για πρώτη φορά ότι ο τότε σύζυγός της τη νάρκωνε και τη βίαζε και προσκαλούσε αγνώστους να τη βιάσουν, σε αποσπάσματα στην εφημερίδα Le Monde από τη γαλλική έκδοση του βιβλίου που θα εκδοθεί ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο σε 22 γλώσσες την επόμενη εβδομάδα.

Ο Ντομινίκ Πελικό είχε κληθεί από την αστυνομία για ανάκριση, αφού ένας φύλακας ασφαλείας σούπερ μάρκετ τον έπιασε κρυφά να βιντεοσκοπεί κάτω από γυναικείες φούστες.

Η Ζιζέλ Πελικό τον είχε συνοδεύσει στο αστυνομικό τμήμα και ήταν εντελώς απροετοίμαστη για την βόμβα που αποκάλυψε ο αστυνομικός Λοράν Περέ. Είπε: «Θα σας δείξω φωτογραφίες και βίντεο που δεν θα σας ευχαριστήσουν. Εσείς είστε σε αυτή τη φωτογραφία».

Η Πελικό είπε ότι δεν πίστευε ότι η αναίσθητη γυναίκα που ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι ήταν η ίδια. «Δεν αναγνώρισα τα άτομα. Ούτε αυτή τη γυναίκα. Το μάγουλό της ήταν τόσο πλαδαρό. Το στόμα της τόσο άτονο. Ήταν μια πάνινη κούκλα», γράφει στο βιβλίο.

«Ο εγκέφαλός μου σταμάτησε να λειτουργεί στο γραφείο του Υπολοχαγού Περέ».

Η Πελικό έγινε διεθνώς γνωστή πέρυσι, όταν παραιτήθηκε από το δικαίωμα ανωνυμίας της στη δίκη που σόκαρε τον κόσμο.

Η Ντομινίκ Πελικό για πάνω από σχεδόν μια δεκαετία θρυμμάτιζε υπνωτικά χάπια και αγχολυτικά φάρμακα στον πουρέ πατάτας, στον καφέ ή στο παγωτό της και προσκαλούσε δεκάδες άνδρες να τη βιάσουν στο χωριό Μαζάν στη νοτιοανατολική Γαλλία, όπου το ζευγάρι είχε συνταξιοδοτηθεί. Βρισκόταν σε κατάσταση που έμοιαζε με κώμα. Συνολικά 51 άνδρες κρίθηκαν ένοχοι για βιασμό ή σεξουαλική επίθεση.

Στα αποσπάσματα του βιβλίου, η Πελικό περιγράφει την απόφασή της να δημοσιοποιήσει τη δίκη. Είπε ότι αν είχε κρατήσει τη δίκη κεκλεισμένων των θυρών – όπως συνέβαινε συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις – θα είχε προστατεύσει τους κακοποιητές της και θα είχε μείνει μόνη μαζί τους στο δικαστήριο, «όμηρος της εμφάνισής τους, των ψεμάτων τους, της δειλίας τους και της περιφρόνησής τους».

Έγραψε: «Κανείς δεν θα ήξερε τι μου είχαν κάνει. Ούτε ένας δημοσιογράφος δεν θα ήταν εκεί για να γράψει τα ονόματά τους δίπλα στα εγκλήματά τους… Πάνω απ’ όλα, καμία γυναίκα δεν μπορούσε να μπει και να καθίσει στην αίθουσα του δικαστηρίου για να νιώσει λιγότερο μόνη».

Είπε ότι αν ήταν 20 χρόνια νεότερη: «Ίσως να μην τολμούσα να αρνηθώ μια ακρόαση κεκλεισμένων των θυρών. Θα φοβόμουν τα βλέμματα. Αυτά τα καταραμένα βλέμματα με τα οποία μια γυναίκα της γενιάς μου έπρεπε πάντα να αντιμετωπίζει, αυτά τα καταραμένα βλέμματα που σε κάνουν να διστάζεις το πρωί ανάμεσα σε παντελόνι και φόρεμα, που σε ακολουθούν ή σε αγνοούν, σε κολακεύουν και σε κάνουν να ντρέπεσαι. Αυτά τα καταραμένα βλέμματα που υποτίθεται ότι σου λένε ποιος είσαι, τι αξίζεις και μετά σε εγκαταλείπουν καθώς μεγαλώνεις».

Το βιβλίο της Πελικό, που συνέγραψε με τη Γαλλίδα συγγραφέα Ζουντίτ Περινιόν, θεωρείται σημαντικό εκδοτικό γεγονός καθώς κυκλοφορεί ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο στις 17 Φεβρουαρίου.

Η Βρετανίδα ηθοποιός Έμμα Τόμσον θα αφηγηθεί το ηχητικό βιβλίο στα αγγλικά. Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Τόμσον είπε ότι η «απολύτως εξαιρετική» ιστορία ήταν «δύσκολη να διαβαστεί δυνατά» αλλά ότι ενέπνευσε «θάρρος και συμπόνια, αλλά και απαιτεί κρίσιμη αλλαγή».

Διαβάστε επίσης:

Χάος στο τουρκικό κοινοβούλιο: Η «κατάληψη» της αντιπολίτευσης στο βήμα ομιλητών και το άγριο ξύλο (Video)

Καναδάς: Οι πρώτες στιγμές μετά το μακελειό στο σχολείο – Αντικρουόμενες πληροφορίες για την ταυτότητα του δράστη (videos)

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη