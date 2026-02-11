search
Σοκ στη Βραζιλία: Συνελήφθη πιλότος που βίαζε παιδιά και διακινούσε πορνογραφικό υλικό – Έπαιρνε «άδεια» από τις γιαγιάδες τους

Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στη Βραζιλία η αποκάλυψη ότι ένας 60χρονος πιλότος ήταν επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης που κακοποιούσε σεξουαλικά ανήλικους και διακινούσε υλικό παιδικής πορνογραφίας, παίρνοντας μάλιστα σχετική άδεια από τις γιαγιάδες των παιδιών, έματι ανταλλαγμάτων.

Οι αρχές πέρασαν χειροπέδες στον Σέρτζιο Αντόνιο Λόπεζ, μέσα στο αεροπλάνο, ενώ ετοιμαζόταν να μπει στο πιλοτήριο με προορισμό το Σάο Πάολο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 60χρονος, με τις διεστραμμένες σεξουαλικές ορέξεις, χρησιμοποιούσε ψεύτικες ταυτότητες προκειμένου να επισκέπτεται ξενοδοχεία όπου κακοποιούσε παιδιά.

Παράλληλα, ο πιλότος λάμβανε φωτογραφίες των θυμάτων από τις μητέρες και τις γιαγιάδες τους, ενώ εξασφάλιζε την «άδειά» τους με χρήματα, φάρμακα και συσκευές όπως τηλεοράσεις, ή τους πλήρωνε το ενοίκιο.

Μία από τις γιαγιάδες που συνελήφθη

Ανάμεσα, δε, στα θύματά του βρίσκονται και τρεις αδελφές ηλικίας 18, 12 και 10 ετών τις οποίες φέρεται να βίαζε για χρόνια.

Σε έλεγχο που έγινε στο κινητό του, εντοπίστηκαν εικόνες παιδικής πορνογραφίας, τις οποίες οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι έστελνε σε άλλους παιδόφιλους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της επιχείρησης με την κωδική ονομασία Fasten Your Seatbelts (Δέστε τις ζώνες σας), εκτός από τον πιλότο συνελήφθησαν η γιαγιά των τριών κοριτσιών, αλλά και η μητέρα μιας 11χρονης, την οποία συνέλαβαν επ΄ αυτοφώρω ενώ αποθήκευε υλικό παιδικής πορνογραφίας.

