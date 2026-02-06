Ασκήθηκαν κατηγορίες στον ηθοποιό Τίμοθι Μπάσφιλντ για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών

Δικαστήριο του Νέου Μεξικού απήγγειλε κατηγορίες στον ηθοποιό Τίμοθι Μπάσφιλντ για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, δήλωσαν αξιωματούχοι την Παρασκευή.

Στον Μπάσφιλντ ασκήθηκαν τέσσερις κατηγορίες σεξουαλικής επαφής με παιδί, ανέφερε σε δελτίο τύπου το γραφείο του Εισαγγελέα της Κομητείας Μπερναλίγιο.

«Όπως συμβαίνει με όλες τις ποινικές διαδικασίες, ο κ. Μπάσφιλντ θεωρείται αθώος εκτός εάν και μέχρι να αποδειχθεί ένοχος σε δικαστήριο», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Εισαγγελέας της Κομητείας Μπερναλίγιο, Σαμ Μπρέγκμαν. «Η υπόθεση αυτή θα προχωρήσει στη δικαστική διαδικασία και αναμένεται να προχωρήσει σε δίκη».

Η εξέλιξη έρχεται λιγότερο από ένα μήνα μετά τη σύλληψη του 68χρονου Μπάσφιλντ με την κατηγορία της κακοποίησης παιδιών και της σεξουαλικής επαφής με ανήλικο. Έχει αρνηθεί αυτούς τους ισχυρισμούς, οι οποίοι αφορούν δύο νεαρά αγόρια που εμφανίστηκαν σε μια σειρά του Fox που σκηνοθέτησε και έπαιξε ο ίδιος.

Ο Μπάσφιλντ κατηγορείται ότι άγγιξε τα παιδιά επανειλημμένα στο πλατό της σειράς “The Cleaning Lady” μεταξύ Νοεμβρίου 2022 και άνοιξης 2024.

Οι δικηγόροι του ηθοποιού δήλωσαν ότι οι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος ενός σχεδίου εκδίκησης που κατασκεύασαν οι γονείς των αγοριών, αφού τα παιδιά έχασαν τους ρόλους τους στην “The Cleaning Lady”.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης για την προφυλάκιση ή μη του ηθοποιού τον περασμένο μήνα, η Αναπληρώτρια Εισαγγελέας της κομητείας Μπερναλίγιο περιέγραψε τις αποκαλύψεις των παιδιών για φερόμενη κακοποίηση σε έναν θεραπευτή και έναν γιατρό ως συγκεκριμένες και λεπτομερείς και «όχι υπερβολικές».

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ο διευθυντής φωτογραφίας της εκπομπής κατέθεσε ότι δεν είδε καμία ακατάλληλη επαφή μεταξύ του Μπάσφιλντ και των παιδιών. Οι δικηγόροι του Μπάσφιλντ επικαλέστηκαν μια ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τους ισχυρισμούς που ανατέθηκε από την Warner Bros., η οποία συμπαρήγαγε την εκπομπή και η οποία δεν βρήκε στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς.

Η εισαγγελέας υποστήριξε κατά τη διάρκεια της ακρόασης ότι οι ισχυρισμοί για κακοποίηση ήταν μέρος ενός μοτίβου και επικαλέστηκε παλαιότερες κατηγορίες για ακατάλληλο άγγιγμα και σεξουαλική επίθεση εναντίον του Μπάσφιλντ από άλλες γυναίκες και έναν έφηβο.

Οι δικηγόροι του Μπάσφιλντ αρνήθηκαν αυτούς τους ισχυρισμούς, οι οποίοι δεν έχουν οδηγήσει σε ποινικές κατηγορίες. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης του περασμένου μήνα, ο δικαστής που επέβλεπε την υπόθεση δήλωσε ότι έδωσε μικρή βαρύτητα σε αυτές τις κατηγορίες επειδή δεν έχουν ελεγχθεί.

Ο δικαστής, Ντέιβιντ Μέρφι, διαπίστωσε ότι ο Μπάσφιλντ δεν αποτελεί κίνδυνο για την κοινότητα και διέταξε την απελευθέρωσή του με εγγύηση ενώ περιμένει τη δίκη.

