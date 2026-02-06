search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

06.02.2026

Παντρεύεται – για τέταρτη φορά – η ηθοποιός Χάλι Μπέρι

06.02.2026 16:46
Halle Berry

Η Χάλι Μπέρι ελπίζει ότι η τέταρτη φορά θα είναι η καλύτερη.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε στο “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” την Πέμπτη το βράδυ και ξεκαθάρισε τις φήμες που την φέρουν να έχει απορρίψει την πρόταση γάμου του επί χρόνια συντρόφου της.

Ο Φάλον ξεκίνησε λέγοντας ότι η Χάλι είχε κάποια «πολύ χαρούμενα νέα» να μοιραστεί, αλλά ήθελε να διευκρινίσει κάτι. Η Χάλι είπε ότι υπήρξε κάποια σύγχυση σχετικά με την απάντησή της στην πρόταση του φίλου της, Βαν Χαντ, να την παντρευτεί, με τον οποίο είναι μαζί 6 χρόνια.

Η Χάλι επιμένει ότι είπε «ναι»… αλλά το ζευγάρι δεν έχει ακόμη ορίσει ημερομηνία για τον γάμο του. Μόλις ορίσουν τη μεγάλη μέρα, θα είναι η τέταρτη φορά που η Χάλι θα ντυθεί νύφη.

Ήταν παντρεμένη στο παρελθόν με τον David Justice (1993-1997), τον Eric Benet (2001-2005) και τον Olivier Martinez (2013-2016). Όσο για τον Βαν Χαντ, η Χάλι δήλωσε στο TODAY.com το 2025 ότι είχε παντρευτεί μια φορά στο παρελθόν, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Βαν – τραγουδιστής βραβευμένος με Grammy – δεν έχει μιλήσει ποτέ δημόσια για τον προηγούμενο γάμο του.

Τον Σεπτέμβριο του 2020, η Χάλι και ο Βαν αποκάλυψαν για πρώτη φορά ότι ήταν ζευγάρι και έκτοτε είναι πολύ δεμένοι.

