Κρις Νοθ: Συνεχίζει τις «βολές» κατά της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ – «Τυχερός» που σκοτώθηκε ο Mr Big στο ξεκίνημα της σειράς

«Τυχερός» που ο χαρακτήρας του Mr. Big, σκοτώθηκε στην αρχή της σειράς And Just Like That…, δήλωσε ο Κρις Νοθ σε μια ακόμη αιχμηρή τοποθέτηση που εκλαμβάνεται ως έμμεση βολή προς τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.

Μιλώντας στη Daily Mail στο πλαίσιο του Blue Jacket Fashion Show στη Νέα Υόρκη, ο 71χρονος ηθοποιός τόνισε ότι ένιωσε τυχερός όταν ο Mr. Big «έφυγε» από τη σειρά σχεδόν στην αρχή της σειράς, απαντώντας στη σχετική ερώτηση χαμογελώντας.

Σημειώνεται ότι ο χαρακτήρας του Νοθ αποχώρησε ήδη από το πρώτο επεισόδιο του And Just Like That…, όταν «υπέστη καρδιακή ανακοπή» ενώ γυμναζόταν σε ποδήλατο Peloton. Η σειρά ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2025.

Ο πρώην πρωταγωνιστής του Law & Order ανέφερε, επίσης, πως εξακολουθεί να διατηρεί επαφή με τον Τζον Κόρμπετ, ο οποίος ενσάρκωσε τον Άινταν Σο, τον μεγάλο «αντίπαλο» του Mr. Big για την καρδιά της Κάρι Μπράντσο στο Sex and the City.

Αντίθετα, απέφυγε να σχολιάσει περαιτέρω το τέλος της σχέσης του με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, αποκαλύπτοντας ωστόσο ότι επικοινώνησε «πριν από μερικούς μήνες» με την Κιμ Κατράλ για να της ευχηθεί χρόνια πολλά.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη συνέντευξή του στο podcast Really Famous with Kara Mayer Robinson, ο Νοθ είχε τοποθετηθεί πιο ξεκάθαρα για την απομάκρυνσή του από την Πάρκερ.

«Δεν είμαστε φίλοι, νομίζω ότι αυτό είναι προφανές», είχε πει υποστηρίζοντας ότι η ρήξη συνδέεται άμεσα με τη στάση της απέναντι στις πολλαπλές καταγγελίες σεξουαλικής επίθεσης που στράφηκαν εναντίον του, το 2021.

Οι καταγγελίες περιλάμβαναν ισχυρισμούς δύο γυναικών για βιασμό το 2004 και το 2015, καθώς και τρίτη μαρτυρία που δημοσιεύτηκε αργότερα από το Daily Beast, σύμφωνα με την οποία ο Νοθ φέρεται να την κακοποίησε σεξουαλικά το 2010. Ο ίδιος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι «δεν θα περνούσε ποτέ αυτή τη γραμμή» και χαρακτηρίζοντας τις ιστορίες «κατασκευάσματα» και «κακή μυθοπλασία».

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, μαζί με τις συμπρωταγωνίστριές της Σίνθια Νίξον και Κρίστιν Ντέιβις, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, στην οποία ανέφεραν ότι είναι «βαθιά θλιμμένες» και ότι στηρίζουν «τις γυναίκες που μίλησαν για τις επώδυνες εμπειρίες τους».

Ο Νοθ, σχολιάζοντας τη δήλωση στο ίδιο podcast, την περιέγραψε ως «τίποτα περισσότερο από διαχείριση brand».

«Ήταν λυπηρό, απογοητευτικό και απροσδόκητο», είπε, προσθέτοντας πως περίμενε από ανθρώπους που τον γνώριζαν και συνεργάζονταν μαζί του επί χρόνια να τον καλέσουν και να ακούσουν τη δική του πλευρά. «Αλλά αυτό δεν συνέβη».

