Κρις Νοθ: Άφησε αιχμές για τη βράβευση της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στις Χρυσές Σφαίρες

Tην ενόχλησή του δημοσίως αναφορικά με τη βράβευση της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στις Χρυσές Σφαίρες εξέφρασε ο Κρις Νορθ, τρεις μέρες μετά την τιμητική διάκρισή της, με τον τρόπο που τοποθετήθηκε σχετικά, να προκαλεί αντιδράσεις στα social media.

Ο ηθοποιός, γνωστός για τον ρόλο του «Mr Big» στο «Sex and the City», ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία από το γυμναστήριο, συνοδεύοντάς τη με τη λεζάντα: «Γ@μώ τα νέα χρόνια. Πάμε». Τρεις μέρες νωρίτερα, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε τιμηθεί με το βραβείο Carol Burnett στο πλαίσιο του ειδικού prime time αφιερώματος Golden Eve.

Στα σχόλια της ανάρτησης, κάποιος σημείωσε: «Εννοείς γ@μώ για τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και το βραβείο της, σωστά; lol», με τον ηθοποιό να απαντά μονολεκτικά: «Σωστά»…

Το σχόλιο αυτό προκάλεσε αντιδράσεις, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι «απλώς είναι πικραμένος επειδή τον έβγαλαν από τη σειρά» και άλλους να τάσσονται ανοιχτά υπέρ της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.

Ο Κρις Νοθ εμφανίστηκε μόνο στο πρώτο επεισόδιο της σειράς «And Just Like That», όπου ο χαρακτήρας του, «Mr Big», πεθαίνει αιφνιδιαστικά. Αρχικά, υπήρχε πρόβλεψη να επιστρέψει στο φινάλε της πρώτης σεζόν, σε σκηνή με την Κάρι Μπράντσο. Ωστόσο, η σκηνή αφαιρέθηκε μετά τις πολλαπλές καταγγελίες σε βάρος του. Όπως είχε μεταδώσει το TV Line, παρότι ο Νοθ και η Πάρκερ είχαν γυρίσει σκηνές μαζί στο Παρίσι, το υλικό «δεν επρόκειτο να προβληθεί».

Ο ηθοποιός, παντρεμένος από το 2012 με την Τάρα Γουίλσον, έχει αρνηθεί τις καταγγελίες δύο γυναικών που τον κατηγόρησαν για βιασμό, χαρακτηρίζοντάς τις «κατηγορηματικά ψευδείς», υποστηρίζοντας ότι οι «σχέσεις ήταν συναινετικές». Οι καταγγελίες δημοσιεύτηκαν από το Hollywood Reporter, με τη μία γυναίκα να αναφέρει ότι τον γνώρισε το 2004, όταν ήταν 22 ετών, και τη δεύτερη το 2015, όταν ήταν 25.

Στη συνέχεια, τρίτη γυναίκα δήλωσε στο Daily Beast ότι ο Νοθ της επιτέθηκε σεξουαλικά το 2010, όταν εκείνη ήταν 18 ετών, ισχυρισμό που επίσης διέψευσε.

«Η ιστορία είναι πλήρως κατασκευασμένη και οι περιγραφές μοιάζουν με κακή μυθοπλασία», προσθέτοντας ότι «όπως είπε και ο ίδιος ο Κρις, δεν έχει περάσει και δεν θα περνούσε ποτέ αυτή τη γραμμή» ανέφερε, τότε, εκπρόσωπός του.

«Στηρίζουμε τις γυναίκες που βγήκαν μπροστά και μοιράστηκαν τις επώδυνες εμπειρίες τους. Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι κάτι τέτοιο και τις συγχαίρουμε για το θάρρος τους» είχαν πει σε κοινή τους δήλωση η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μαζί με τις Σίνθια Νίξον και Κρίστιν Ντέιβις, μετά τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών.

Ο Κρις Νοθ επανήλθε δημόσια στο θέμα το 2023, μιλώντας στο USA Today, όπου παραδέχτηκε ότι απάτησε τη γυναίκα του και αυτό ήταν το μοναδικό του παράπτωμα. «Απάτησα τη γυναίκα μου και αυτό είναι καταστροφικό για εκείνη και δεν είναι καθόλου ωραία εικόνα, αυτό δεν είναι έγκλημα» είχε πει, ενώ αρνήθηκε για ακόμα μια φορά τις καταγγελίες.

«Δίνεις στον εαυτό σου τις ίδιες δικαιολογίες που δίνουν πολλοί άντρες: είναι απλώς μια μικρή παράκαμψη και είναι διασκεδαστική» και πρόσθεσε: «Νομίζεις ότι δεν πληγώνεις κανέναν, ότι κανείς δεν θα το μάθει, και το σεξ είναι απλώς ευχάριστο. Και ξαφνικά, πολλοί άνθρωποι θέλουν να κάνουν σεξ μαζί σου. Είναι σαν να λες: “Δεν θα μου δοθεί ξανά αυτή η ευκαιρία”» είχε πει.

Διαβάστε επίσης:

Timothy Busfield: Παραδόθηκε μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

Σώτης Βολάνης: Αντιδράσεις για την αιφνίδια αποχώρησή του από νυχτερινό κέντρο – «Έμειναν 60 οικογένειες χωρίς δουλειά» (Video)