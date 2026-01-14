search
Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

messaropoulou-karavatou-new

Τις δηλώσεις της Κατερίνας Καραβάτου στις τηλεοπτικές κάμερες, λίγο πριν την επιστροφή της στον ΑΝΤ1, έπειτα από το «κόψιμο» της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη σχολίασε η παρέα του Happy Day.

Σε μια τοποθέτηση ιδιαίτερα αιχμηρή, η Τίνα Μεσσαροπούλου πρότεινε στην Κατερίνα Καραβάτου να βάλει το ΑΙ να μιλήσει αντί για την ίδια, καθώς -όπως τόνισε- «καλύτερα θα τα πει…»

«Η Κατερίνα είναι σαν να νιώθει μια ενοχή για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα και δεν θέλει να συνδεθεί με οποιονδήποτε τρόπο με την απομάκρυνση της Ελένης Τσολάκη. Αυτό θα έπρεπε ούτως ή άλλως να ισχύει σε μία επιχείρηση που αποφασίζει ποιος θα παρουσιάσει μια εκπομπή. Συνδέεσαι χωρίς να το έχεις επιλέξει» είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, ανοίγοντας το θέμα.

«Δεν ήθελε εξ αρχής να συνδεθεί με αυτή την ιστορία, από τότε που υπέγραψε, παρά το γεγονός ότι τα δημοσιεύματα έλεγαν “φεύγει η Τσολάκη, έρχεται η Καραβάτου”. Εκ του αποτελέσματος όμως υπάρχει μία σύνδεση, θέλοντας και μη. Στεναχωριέται αλλά τι να κάνουμε όμως; Να σου το κάνω λίγο χειρότερο; Τα φέρνει έτσι η ζωή και η τηλεόραση και εκεί που εμείς συζητάμε ότι η Κατερίνα θέλει να είναι μεσημεροαπόγευμα, της λένε “όχι, θα είσαι πρωί”. Εκεί μοιάζει πιο περίεργο. Οι παρουσιαστές δεν είναι όμως άβουλα πλάσματα. Μην το παίρνει προσωπικά, είναι δουλειά» απάντησε η Τίνα Μεσσαροπούλου με τη παρουσιάστρια να συμπληρώνει:

«Κάποιες φορές τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Μπορείς με ένα τηλέφωνο να λύσεις την παραφιλολογία, είμαστε σε μία εποχή που το κακό πουλάει. Όταν είσαι καθαρός, δεν έχεις να φοβάσαι από τέτοια σχόλια»

«Το τελευταίο διάστημα απαντάει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δεν λέει κάτι. Υπάρχει και η άλλη λύση, ρε Κατερίνα, να μην σταματάς στους ανθρώπους. Πες με ευγένεια “δεν έχω κάτι να σας πω, κάποια στιγμή θα τα πούμε”. Και όλοι θα καταλάβουμε. Βάλε ΑΙ να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει. Τίποτα δεν είπε. Δεν το χρεώνει κανείς στην Κατερίνα, μόνη της νιώθει ενοχές. Αυτά τα πράγματα συνέβαιναν και θα συμβαίνουν» κατέληξε στην τοποθέτησή της η Τίνα Μεσσαροπούλου.

