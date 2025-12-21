search
21.12.2025 17:02

Ελένη Τσολάκη: Μέσα στις γιορτές θα κριθεί το το μέλλον της εκπομπής της

21.12.2025 17:02
tsolaki-new

Κρίσιμες φαίνεται πως είναι οι επόμενες ημέρες για το τηλεοπτικό μέλλον της Ελένης Τσολάκη και της εκπομπής Πρωινό Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1.

Τα σενάρια δίνουν και παίρνουν, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως όλα θα κριθούν μέσα στις γιορτές, με τα σενάρια περί αλλαγής ώρες να μην επιβεβαιώνονται.

Σύμφωνα με τον Γρηγόρη Γκουντάρα, υπάρχουν πληροφορίες που θέλουν την εκπομπή να μην επιστρέφει μετά τις γιορτές, παρά το γεγονός ότι αρχικά είχε προγραμματιστεί η επανεκκίνησή της στα μέσα Ιανουαρίου.

Κατά πως φαίνεται, το τοπίο παραμένει ρευστό.

