21.12.2025 07:33

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

21.12.2025 07:33
EFIMERIDA_typografeio
@unsplash

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “Επιχείρηση στέγη”

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: “Ο γόρδιος δεσμός της Ευρώπης”

Real news: “Ασπίδα προστασίας για την Ελλάδα”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Αναδρομικά σε 970.000 συνταξιούχους”

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “”Ρεβεγιόν” στην Νέα Υόρκη για 8 υπουργούς”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί το 2026”

ΕΣΤΙΑ: “Το Κέντρο εγκαταλείπει τον κ. Μητσοτάκη”

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: “-3% στο χωράφι, +20% στο ράφι”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Οι σκληροί που κρατούν τα μπλόκα”

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “Αναβιώνει η βεντέτα”

Documento: “Διαλύουν τις συγκοινωνίες για να τις ξεπουλήσουν”

Κυριακάτικη ΚONTRA: “Πόσο θα αυξηθούν τα 23 επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό”

elegxoi troxaia 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ψυχικό: 4 συλλήψεις για παράνομες υπηρεσίες στάθμευσης 

zikidis
MEDIA

Πέθανε ο δημοσιογράφος Ξενοφώντας Ζηκίδης – Το «αντίο» της ΕΡΤ

agrotes-mploka-ap-234
ΕΛΛΑΔΑ

Ανοίγουν ξανά τα διόδια οι αγρότες – Νέα γενική συνέλευση, στη Λάρισα, το μεσημέρι

tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σύγκρουση Τσίπρα με ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΝΕΑΡ δεν είναι παρεξήγηση, αλλά επιλογή ηγεμονίας και «στρατηγική 2031»

kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: «Καλά Χριστούγεννα» με βροχές και χιόνια -Πού αναμένονται βροχές σήμερα

soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

xrysikopoulou_beos_moutidou
LIFESTYLE

Χρυσικοπούλου για τον καβγά Μουτίδου - Μπέου: «Σαν μια αγανακτισμένη, επί σειρά ετών, τηλεθεάτρια να αποκτά τηλεοπτικό βήμα»

patagonia_puma_1912_1920-1080_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Παταγονία: Τα πούμα άρχισαν να τρέφονται με πιγκουίνους και να συμπεριφέρονται παράξενα - Τι λέει νέα μελέτη

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

