Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “Επιχείρηση στέγη”

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: “Ο γόρδιος δεσμός της Ευρώπης”

Real news: “Ασπίδα προστασίας για την Ελλάδα”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Αναδρομικά σε 970.000 συνταξιούχους”

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “”Ρεβεγιόν” στην Νέα Υόρκη για 8 υπουργούς”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί το 2026”

ΕΣΤΙΑ: “Το Κέντρο εγκαταλείπει τον κ. Μητσοτάκη”

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: “-3% στο χωράφι, +20% στο ράφι”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Οι σκληροί που κρατούν τα μπλόκα”

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “Αναβιώνει η βεντέτα”

Documento: “Διαλύουν τις συγκοινωνίες για να τις ξεπουλήσουν”

Κυριακάτικη ΚONTRA: “Πόσο θα αυξηθούν τα 23 επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό”

