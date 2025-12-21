Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “Επιχείρηση στέγη”
ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: “Ο γόρδιος δεσμός της Ευρώπης”
Real news: “Ασπίδα προστασίας για την Ελλάδα”
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Αναδρομικά σε 970.000 συνταξιούχους”
Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “”Ρεβεγιόν” στην Νέα Υόρκη για 8 υπουργούς”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί το 2026”
ΕΣΤΙΑ: “Το Κέντρο εγκαταλείπει τον κ. Μητσοτάκη”
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: “-3% στο χωράφι, +20% στο ράφι”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Οι σκληροί που κρατούν τα μπλόκα”
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “Αναβιώνει η βεντέτα”
Documento: “Διαλύουν τις συγκοινωνίες για να τις ξεπουλήσουν”
Κυριακάτικη ΚONTRA: “Πόσο θα αυξηθούν τα 23 επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό”
