20.12.2025 17:45
20.12.2025 14:59

Γιώργος Μαζωνάκης: Η απόφαση του ΣΚΑΪ για το Voice και οι συσκέψεις

20.12.2025 14:59
mazonakis_voice

Δύο συσκέψεις για το μέλλον του Γιώργου Μαζωνάκη στο «The Voice of Greece» έγιναν στον ΣΚΑΪ, τις προηγούμενες μέρες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1, η μία έγινε πριν γίνει γνωστό δημόσια το όνομα του τραγουδιστή και coach, που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση, και η άλλη μετά.

Υπήρξε στη σκέψη των ιθυνόντων o τραγουδιστής να αντικατασταθεί από τον Κωστή Μαραβέγια, αλλά όλοι τον στήριξαν. Έτσι, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα εμφανιστεί κανονικά στις ζωντανές εκπομπές, αλλά και στο προγραμματισμένο εορταστικό επεισόδιο του «The Voice of Greece».

