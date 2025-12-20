Γιώργος Μαζωνάκης: Η απόφαση του ΣΚΑΪ για το Voice και οι συσκέψεις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δύο συσκέψεις για το μέλλον του Γιώργου Μαζωνάκη στο «The Voice of Greece» έγιναν στον ΣΚΑΪ, τις προηγούμενες μέρες.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1, η μία έγινε πριν γίνει γνωστό δημόσια το όνομα του τραγουδιστή και coach, που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση, και η άλλη μετά.
Υπήρξε στη σκέψη των ιθυνόντων o τραγουδιστής να αντικατασταθεί από τον Κωστή Μαραβέγια, αλλά όλοι τον στήριξαν. Έτσι, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα εμφανιστεί κανονικά στις ζωντανές εκπομπές, αλλά και στο προγραμματισμένο εορταστικό επεισόδιο του «The Voice of Greece».
