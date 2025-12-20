«Μεγάλη Χίμαιρα»: Πρεμιέρα μέσα στις γιορτές με διπλό επεισόδιο κάνει το αριστούργημα του Καραγάτση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η μεγαλύτερη τηλεοπτική παραγωγή της φετινής σεζόν θα κάνει πρεμιέρα μέσα στην εορταστική περίοδο.
Ο λόγος για τη διεθνή συμπαραγωγή της ΕΡΤ «H Mεγάλη Χίμαιρα» που θα τη δούμε την Πρωτοχρονιά στο ERTFLIX με διπλό επεισόδιο και 4 Ιανουαρίου 2026 στις 22:00 στην ΕΡΤ1.
Η διεθνής συμπαραγωγή έξι επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη, βασίζεται στο ομότιτλο αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση.
