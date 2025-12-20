Χαρακτηριστικά τηλεόρασης σχεδιάζει να αναπτύξει το Instagram

Οι κοσμογονικές αλλαγές στον ευρύτερο οπτικοακουστικό οικοσύστημα και τα μίντια κάθε είδους, έχουν και εκπλήξεις.

Αν ήταν περίπου αναμενόμενο για τους παρατηρητές του διαρκώς μεταβαλλόμενου μιντιακού τοπίου το γεγονός ότι το YouTube αναπτύσσει χαρακτηριστικά τηλεοπτικού παίκτη και να έχει επιδραστικό ρόλο στην κινηματογραφική και τηλεοπτική βιομηχανία η σύγκλιση τεχνολογιών που συντελείται και ενισχύει την λογική «αλλάζει ο τρόπος που βλέπουμε/παρακολουθούμε τηλεόραση» έχει και κάποιες εκπλήξεις, ενδεχομένως απρόσμενες.

Στις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παραδοσιακή τηλεόραση έρχεται να προστεθεί ακόμα μία.

Αυτή τη φορά δεν έχει προέλευση από την περιοχή των Over The Top ιντερνετικών υπηρεσιών, όπως το Netflix, το YouTube, το Hulu, αλλά από τα σόσιαλ μίντια.

Ακόμα κι αν αυτό θεωρείται προβλέψιμο, έχοντας ως δεδομένο ότι τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούν και να διακινούν και διαμοιράζουν οπτικοακουστικό περιεχόμενο, η έκπληξη έρχεται από το Instagram.

Τα Instagram Reels πραγματοποιουν το ντεμπούτο τους στην Amazon Fire TV. Μετά την εμφάνιση της εφαρμογής για iPad, το Instagram φέρνει τα δημοφιλή Reels του σε ακόμη μεγαλύτερες οθόνες μέσω της Amazon Fire TV.

Παρατηρητές των τεκτονικών αλλαγών στον μεγάλο ορίζοντα των μίντια συζητούν για μια κίνηση αμφισβήτησης της κυριαρχίας του YouTube.

Η νέα εφαρμογή «IG for TV» χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο περιεχομένου του Instagram για να προτείνει βίντεο βάσει του ιστορικού θέασης του κάθε χρήστη.

Οι θεατές μπορούν επίσης να εξερευνούν περιεχόμενο μέσω κατηγοριών όπως κωμωδία, μουσική και lifestyle, ενώ οι συνδρομητές Fire TV έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης έως και πέντε λογαριασμών.

Αυτή η κίνηση ακολουθεί τη στρατηγική στροφή που αναφέρει ο επικεφαλής του Instagram, Άνταμ Μοσερί, ο οποίος σημειώνει ότι «η εταιρεία στοχεύει να βρει πώς θα διασφαλίσει ότι θα εμφανίζεται με ελκυστικό τρόπο σε όλες τις σχετικές συσκευές», παρομοιάζοντας την προσπάθεια με την επιτυχία του YouTube στις παραδοσιακές τηλεοράσεις.

Η πλατφόρμα ποντάρει πλέον στη μετατροπή του σύντομου περιεχομένου σε μια εμπειρία θέασης για το σαλόνι, παρόμοια με εκείνη της κλασικής τηλεόρασης.

Παράλληλα, η κίνηση αυτή αναμένεται να ανοίξει νέους δρόμους για διαφημιστικά έσοδα μέσω των Connected TV συσκευών. Με αυτόν τον τρόπο, το Instagram ανταγωνίζεται άμεσα το YouTube.

