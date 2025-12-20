search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025 09:17
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.12.2025 07:30

Χαρακτηριστικά τηλεόρασης σχεδιάζει να αναπτύξει το Instagram

20.12.2025 07:30
IG for TV

Οι κοσμογονικές αλλαγές στον ευρύτερο οπτικοακουστικό οικοσύστημα και τα μίντια κάθε είδους, έχουν και εκπλήξεις.

Αν ήταν περίπου αναμενόμενο για τους παρατηρητές του διαρκώς μεταβαλλόμενου μιντιακού τοπίου το γεγονός ότι το YouTube αναπτύσσει χαρακτηριστικά τηλεοπτικού παίκτη και να έχει επιδραστικό ρόλο στην κινηματογραφική και τηλεοπτική βιομηχανία η σύγκλιση τεχνολογιών που συντελείται και ενισχύει την λογική «αλλάζει ο τρόπος που βλέπουμε/παρακολουθούμε τηλεόραση» έχει και κάποιες εκπλήξεις, ενδεχομένως απρόσμενες.

Στις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παραδοσιακή τηλεόραση έρχεται να προστεθεί ακόμα μία.

Αυτή τη φορά δεν έχει προέλευση από την περιοχή των Over The Top ιντερνετικών υπηρεσιών, όπως το Netflix, το YouTube, το Hulu, αλλά από τα σόσιαλ μίντια.

Ακόμα κι αν αυτό θεωρείται προβλέψιμο, έχοντας ως δεδομένο ότι τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούν και να διακινούν και διαμοιράζουν οπτικοακουστικό περιεχόμενο, η έκπληξη έρχεται από το Instagram.

Τα Instagram Reels πραγματοποιουν το ντεμπούτο τους στην Amazon Fire TV. Μετά την εμφάνιση της εφαρμογής για iPad, το Instagram φέρνει τα δημοφιλή Reels του σε ακόμη μεγαλύτερες οθόνες μέσω της Amazon Fire TV.

Παρατηρητές των τεκτονικών αλλαγών στον μεγάλο ορίζοντα των μίντια συζητούν για μια κίνηση αμφισβήτησης της κυριαρχίας του YouTube.

Η νέα εφαρμογή «IG for TV» χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο περιεχομένου του Instagram για να προτείνει βίντεο βάσει του ιστορικού θέασης του κάθε χρήστη.

Οι θεατές μπορούν επίσης να εξερευνούν περιεχόμενο μέσω κατηγοριών όπως κωμωδία, μουσική και lifestyle, ενώ οι συνδρομητές Fire TV έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης έως και πέντε λογαριασμών.

Αυτή η κίνηση ακολουθεί τη στρατηγική στροφή που αναφέρει ο επικεφαλής του Instagram, Άνταμ Μοσερί, ο οποίος σημειώνει ότι «η εταιρεία στοχεύει να βρει πώς θα διασφαλίσει ότι θα εμφανίζεται με ελκυστικό τρόπο σε όλες τις σχετικές συσκευές», παρομοιάζοντας την προσπάθεια με την επιτυχία του YouTube στις παραδοσιακές τηλεοράσεις.

Η πλατφόρμα ποντάρει πλέον στη μετατροπή του σύντομου περιεχομένου σε μια εμπειρία θέασης για το σαλόνι, παρόμοια με εκείνη της κλασικής τηλεόρασης.

Παράλληλα, η κίνηση αυτή αναμένεται να ανοίξει νέους δρόμους για διαφημιστικά έσοδα μέσω των Connected TV συσκευών. Με αυτόν τον τρόπο, το Instagram ανταγωνίζεται άμεσα το YouTube.

Διαβάστε επίσης:

Τίτλοι τέλους για MTV και Nickelodeon στην Ελλάδα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Stranger Things: Οι υπαινιγμοί των Duffer Brothers για το μέλλον του Steve στον Jimmy Fallon – Video (Προσοχή – Spoiler)

Τα Μέσα Ενημέρωσης του Ντόναλντ Τραμπ γίνονται… πυρηνικά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
FRAPES_1112
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Φραπές με …άβαταρ

TSIPRAS_KARISTIANOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας vs Μαρία Καρυστιανού: Η μάχη για την έκφραση του «αντιμητσοτακισμού» και την ψήφο διαμαρτυρίας

evlogia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των προβάτων: «Πρέπει να εκριζωθεί εδώ και τώρα» – Τι ισχύει για τον εμβολιασμό και την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου

metanastes_ipa
ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στις ΗΠΑ: Νεκροί 4 μετανάστες σε κέντρα κράτησης από τις 12 έως τις 15 Δεκεμβρίου

spanoulis 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Καλησπέρα στον… κανένα»: Δεν πήγε κανείς στη συνέντευξη Τύπου του Σπανούλη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

kourabiedes_sintagi
CUCINA POVERA

Η αυθεντική συνταγή για τους φημισμένους κουραμπιέδες Ν. Καρβάλης και όλα τα μυστικά τους

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Δεύτερος γύρος πληρωμών σήμερα το απόγευμα - Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025 09:12
FRAPES_1112
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Φραπές με …άβαταρ

TSIPRAS_KARISTIANOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας vs Μαρία Καρυστιανού: Η μάχη για την έκφραση του «αντιμητσοτακισμού» και την ψήφο διαμαρτυρίας

evlogia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των προβάτων: «Πρέπει να εκριζωθεί εδώ και τώρα» – Τι ισχύει για τον εμβολιασμό και την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου

1 / 3