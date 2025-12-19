Τίτλοι τέλους για MTV και Nickelodeon στην Ελλάδα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Οι ανακοινώσεις δεν αφήνουν περιθώρια. Διασκορπίζουν κάθε ίχνος ελπίδας.

Από τον Οκτώβριο ήταν γνωστό ότι το πλέγμα των καναλιών του θρυλικού MTV, θυγατρική εταιρεία της Paramount Global, θα ανέστειλε την λειτουργία σχεδόν του συνόλου των δομών της, εκτός από το MTV HD.

Στην πορεία εκφράστηκε το ενδεχόμενο, σε ότι αφορά στην Ευρώπη, να επηρεαστούν από την απόφαση αυτή- απόρροια δραστικών περικοπών από την εξαγορά και συγχώνευση της Paramount από την Skydance Media- κάποιες (αρκετές) αγορές. Φευ.

Αν η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, η αλήθεια πεθαίνει πρώτη. Μαζί με το MTV, το επίσης εμβληματικό Nickelodeon θα περάσει στην χώρα της ιστορίας της τηλεόρασης.

Το μήνυμα σαφές. Διακινείται από τους πολυμεσικούς παρόχους οπτικοακουστικού περιεχομένου και τηλεπικοινωνιών, εδώ και λίγες ώρες. Οι εταιρείες, με sms στους καταναλωτές, ενημερώνουν ότι η μετάδοση των δορυφορικών καναλιών MTV Live HD, MTV Europe και Nickelodeon θα πάψει στις 31 Δεκεμβρίου.

Επισης επικοινωνείται από την Πρωτοχρονιά καταργείται- όπως είχε εξαγγελθεί από κυβερνητικά χείλη- το τέλος 10% στην συνδρομητική τηλεόραση (Cosmote, Nova, Vodafone TV κλπ).

Οι κινήσεις αυτές στο πλαίσιο της συγχώνευσης Paramount- Skydance, όπως σημειώνει το BBC, αντανακλούν την αλλαγή στις συνήθειες θέασης των βιντεοκλίπς, καθώς πλέον έχουν περισσότερες προβολές στο YouTube και τα social media, παρά στην τηλεόραση.

Tην τελευταία μέρα του 2025, ιδίως η μουσική τηλεόραση, όπως την έχουν γνωρίσει κάποιες γενιές θα πάψει να υπάρχει πια.

