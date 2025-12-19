COSMOTE TV: Η ζωή και το έργο του παγκόσμιου Μίκη Θεοδωράκη σε νέα συμπαραγωγή ντοκιμαντέρ από την Κυριακή (21/12)

Αδημοσίευτο αρχειακό υλικό, αποτελεί το περιεχόμενου του μικρού κύκλου – μόλις οκτώ επεισοδίων- ντοκιμαντέρ «Μίκης» του Cosmote History που ρίχνει «φως», από την Κυριακή (21/12) στις 21.00 στην άγνωστη, εσωτερική διαδρομή του καλλιτέχνη ο οποίος έδωσε παγκόσμια διάσταση στην ελληνική λαϊκή μουσική: Του Μίκη Θεοδωράκη.

Ξεδιπλώνεται με συναρπαστική κινηματογραφική αφήγηση η διαδρομή του Μίκη από τα νεανικά του χρόνια μέχρι την καθιέρωσή του ως ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, με έργο που άσκησε καθοριστική επιρροή στη μουσική, τον πολιτισμό και την πολιτική, στην Ελλάδα και διεθνώς.

Κεντρικό ρόλο στη σειρά έχει το κινηματογραφικό υλικό που κατέγραψε ο Αστέρης Κούτουλας, ο οποίος ακολούθησε και κινηματογράφησε τον Μίκη Θεοδωράκη από το 1987 έως το 2021.

Οι εικόνες αυτές, που προβάλλονται για πρώτη φορά, συγκροτούν ένα πολύτιμο ντοκουμέντο, προσφέροντας μια σπάνια και ανθρώπινη ματιά σε έναν δημιουργό, που άφησε πίσω του μια κληρονομιά που συνεχίζει να εμπνέει και να επηρεάζει γενιές μουσικών και καλλιτεχνών παγκοσμίως.

Η σειρά ταινιών τεκμηρίωσης «Μίκης», είναι βασισμένη στην ιδέα της Ίνας και του Αστέρη Κούτουλα, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του κορυφαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη.

