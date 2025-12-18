search
Ιβάν Σαββίδης στους εργαζόμενους του OPEN: Δεν πουλάω – Δεν τα έχω πει ακόμη όλα στην Ελλάδα

Ότι δεν υπάρχει καμία σκέψης πώλησης ή αποχώρησής του από το OPEN ξεκαθάρισε ο Ιβάν Σαββίδης, απευθυνόμενος στους εργαζόμενους του τηλεοπτικού σταθμού.

«Έχω τονίσει αρκετές φορές ότι αν σκεφτόμουν να πουλήσω, ή να κάνω στην άκρη, ή να τα παρατήσω, θα είμαι πάντα τίμιος απέναντί σας και οι πρώτοι στους οποίους θα το έλεγα θα ήσασταν εσείς οι ίδιοι. Μπορείτε, λοιπόν, με βεβαιότητα να θεωρείτε ότι δεν το έχω καν στο μυαλό μου. Εμείς θα κινηθούμε ως ένα απολύτως ανεξάρτητο τηλεοπτικό κανάλι, το οποίο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα δικαίως κατέκτησε το δικαίωμα να θεωρείται το πιο επαγγελματικό και το πιο περιζήτητο στον ενημερωτικό τομέα. Σήμερα, όποιος θέλει να λάβει σωστές και έγκυρες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στον κόσμο, στην Ελλάδα, στη γεωπολιτική, στην οικονομία, πατάει το κουμπί του OPEN», είπε χαρακτηριστικά ο Ιβάν Σαββίδης.

«Πάντα ήθελα αυτό το κανάλι να είναι ένα κανάλι εμπιστοσύνης, ένα ανοιχτό κανάλι ως προς το κομμάτι της επικοινωνίας προς τον κόσμο, και υψηλού επαγγελματισμού από την άποψη της δημοσιογραφικής ηθικής. Έχετε ήδη δείξει τον δικό σας επαγγελματισμό που είναι υψηλού επιπέδου και θέλω να σας ευχαριστήσω», πρόσθεσε ο ίδιος.

Το λιμάνι Θεσσαλονίκης και ο ΠΑΟΚ

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Ιβάν Σαββίδης αναφέρθηκε σε ενέργειες που, όπως είπε, στρέφονταν εναντίον του: «Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι υπήρξαν κάποιες ενέργειες ανθρώπων οι οποίες δεν είχαν νόημα και μάλιστα ήταν και αναποτελεσματικές. Ανθρώπων που μέρα νύχτα προσπαθούν να εξωθήσουν τον Σαββίδη εκτός Ελλάδος».  

«Θα το πω για μία ακόμη φορά, ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που δεν ζουν γονατιστοί και πεθαίνουν όρθιοι», σημείωσε.

Ακόμη, ο Ιβάν Σαββίδης μίλησε για πιέσεις και συγκρούσεις στο λιμάνι Θεσσαλονίκης και στο ποδόσφαιρο, λέγοντας ότι «στις προσπάθειες να επιβάλουν κάποιες άλλες απόψεις στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, αποδείξαμε ότι είμαστε ικανοί να αντιμετωπίζουμε χτυπήματα», και προσθέτοντας: «Η προσπάθεια να υπάρξει προς τον ΠΑΟΚ μία αντιμετώπιση μειωτική είχε την ίδια κατάληξη».

«Η δική μου συμπεριφορά είναι ανθρώπου ο οποίος δίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Περιμένετε. Δεν τα έχω πει ακόμη όλα στην Ελλάδα», τόνισε ο Ιβάν Σαββίδης κλείνοντας την τοποθέτησή του.

