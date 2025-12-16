ΕΡΤ: Μέσα στην εορταστική περίοδο θα εντάξει την υπερπαραγωγή-μίνι σειρά «Η Μεγάλη Χίμαιρα» (videos)

Κόντρα στο ρεύμα και την καθιερωμένη ανάπαυλα της τηλεοπτικής σεζόν, την περίοδο των Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς-Φώτων, η ΕΡΤ έχει προγραμματίσει να βγάλει από την «φαρέτρα» της ΕΡΤ1 και του ERTFLIX την τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος «Η Μεγάλη Χίμαιρα» του Μίτια Καραγάτση.

To επικών διαστάσεων μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση – βρίθει μεγάλων γεγονότων – αποτελεί ένα λεπτομερές ψυχογράφημα στο οποίο ο συγγραφέας καταπιάνεται με έναν γυναικείο χαρακτήρα και τον αναλύει συστηματικά, αναδεικνύοντας ζητήματα γυναικείας ταυτότητας, ανεκπλήρωτης επιθυμίας και κοινωνικής καταπίεσης.

Χαρακτηριστικό δείγμα της ελληνικής κλασικής λογοτεχνίας η «Μεγάλη Χίμαιρα» εκτυλίσσεται την περίοδο του Μεσοπολέμου, στις αρχές της τρίτης δεκαετίας του 20ου αιώνα. Κεντρική φιγούρα μια νεαρή τολμηρή αντισυμβατική νεαρή Γαλλίδα η οποία ακολουθεί τους χτύπους και τη φωνή της καρδιάς της για την Ελλάδα, το φως του Αιγαίου, παραμένοντας όμως ξένη σε έναν τόπο που δεν την δέχθηκε ποτέ αλλά και ξένη απεναντι στον εαυτό της.

Με προϋπολογισμό έξι εκατομμυρίων ευρώ (και τη συμμετοχή στην παραγωγή των Foss Productions και Boo Productions, της ιταλικής Mompracem Films και της γερμανικής Beta Film), η μεταφορά του σημαντικού λογοτεχνικού έργου στην τηλεοπτική συνθήκη, σε φόρμα σειράς μόλις έξι επεισοδίων, θεωρείται ως μία από τις πιο φιλόδοξες προσπάθειες στην ελληνική τηλεόραση τα τελευταία χρόνια, γεγονός που αντικατοπτρίζεται, μεταξύ άλλων, και στα μέρη που επιλέχθηκαν για τα γυρίσματα.

Το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στη Σύρο, ένα νησί που αποπνέει τον αυθεντικό χαρακτήρα και την αρχιτεκτονική της περιόδου κατά την οποία διαδραματίζεται η σειρά.

Εκτός από τη Σύρο γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στην Τεργέστη, τη Μύκονο και (φυσικά) τη Δήλο, μεταφέροντας την ατμόσφαιρα της ιστορίας και την αυθεντικότητα της εποχής του 1930.

Στο επίκεντρο της ιστορίας η πολλά υποσχόμενη νεαρή Γαλλίδα, Μαρίνα Μπαρέ (την κάνει η με ελληνικές «ρίζες» Fotini Peluso), η οποία μαγεμένη από τον πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων, ερωτεύεται τον πλοιοκτήτη Γιάννη Ρεϊζη (Ανδρέας Κωνσταντίνου), μετακομίζει στην Ελλάδα – συγκεκριμένα στη Σύρο – και βυθίζεται σε μία δίνη πάθους, χειραφέτησης και αυτοκαταστροφής. Στον καταλυτικό ρόλο του Μηνά, αδελφού του Γιάννη, θα δούμε τον Δημήτρη Κίτσο. Τη μητέρα των δύο αδελφιών, Αννεζιώ Ρεΐζη κάνει η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.

Πρωταγωνιστούν οι Fotini Peluso, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Δημήτρης Κίτσος, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Γιάννος Περλέγκας, Καίτη Μανωλιδάκη, Δημήτρης Τάρλοου, Βάσω Ιατροπούλου, Κονδυλένια Κωνσταντελάκη, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Γιώργος Μιχαλάκης, Νικόλας Χανακούλας, Γιώργος Φριντζήλας, Νικόλας Παπαγιάννης, Γιάννης Νταλιάνης, Χριστίνα Κυπραίου, Λεωνίδας Χρυσομάλλης, Ελισσαίος Βλάχος κ.ά.

Η σκηνοθεσία είναι του Βαρδή Μαρινάκη και το σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη.

