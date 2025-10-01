search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 15:31
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.10.2025 13:45

«Η Μεγάλη Χίμαιρα»: H ΕΡΤ μας δίνει μία πρόγευση από τη μεγάλη πρόκληση  μυθοπλασίας μέσα από ένα χορταστικό-κατατοπιστικό βίντεο

01.10.2025 13:45
i-megali-ximaira

Για το αριστούργημα «Η Μεγάλη Χίμαιρα» του Μίτια Καραγάτση, που αποτελεί ένα λεπτομερές ψυχογράφημα στο οποίο ο συγγραφέας καταπιάνεται με έναν γυναικείο χαρακτήρα και τον αναλύει συστηματικά, συστάσεις δεν χρειάζονται.

Έχουν γραφτεί πολλά, επίσης, για το μεγαλεπίβολο σχέδιο μεταφοράς του σχεδίου της μεταφοράς του στην τηλεόραση υπο το σχήμα ευρείας -διεθνούς κλίμακας- συμπαραγωγής, υψηλού επιπέδου από κάθε άποψη, στην οποία συμμετέχει η ΕΡΤ με ποσοστό 25% επι του συνολικού κόστους των 4,5 εκατ. ευρώ των έξι επεισοδίων τα οποία θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ1 και θα «ανέβουν» και στο ERTFLIX.

Χαρακτηριστικό δείγμα της ελληνικής κλασικής λογοτεχνίας η «Μεγάλη Χίμαιρα» εκτυλίσσεται την περίοδο του Μεσοπολέμου, στις αρχές της τρίτης δεκαετίας του 20ου αιώνα, έχοντας στο επίκεντρο της μια πολλά υποσχόμενη νεαρή Γαλλίδα, τη Μαρίνα, η οποία μαγεμένη από τον πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων, ερωτεύεται έναν πλοιοκτήτη, μετακομίζει στην Ελλάδα και βυθίζεται σε μία δίνη πάθους, χειραφέτησης και αυτοκαταστροφής.

Νωρίτερα, σήμερα (1/10) η ΕΡΤ έδωσε στη δημοσιότητα ένα περιεκτικό, για την πλοκή της μίνι σειράς, βίντεο το οποίο αποτελεί μικρή «κατάδυση» στο αγωνιώδες εσωτερικό ταξίδι της Μαρίνας, στην πορεία της για τη λύτρωση που ποτέ δεν έρχεται, με αφορμή την επικείμενη έναρξη μετάδοσης των επεισοδίων πιθανόν εντός Δεκεμβρίου.

Με τη σκηνοθετική ματιά του Βαρδή Μαρινάκη και το σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη, η σειρά προσκαλεί τον τηλεθεατή σε ένα συγκλονιστικό ταξίδι στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής.

Fotini PelusoΑνδρέας ΚωνσταντίνουΔημήτρης Κίτσος, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Γιάννος Περλέγκας, Καίτη Μανωλιδάκη, Δημήτρης Τάρλοου, Βάσω Ιατροπούλου, Κονδυλένια Κωνσταντελάκη, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Γιώργος Μιχαλάκης, Νικόλας Χανακούλας, Γιώργος ΦριντζήλαςΝικόλας Παπαγιάννης, Γιάννης Νταλιάνης, Χριστίνα Κυπραίου, Λεωνίδας Χρυσομάλλης, Ελισσαίος Βλάχος και πολλοί ακόμη αξιόλογοι ηθοποιοί, συνθέτουν ένα σύνολο υψηλών ερμηνευτικών απαιτήσεων, που δίνει «ζωή» στους πολυδιάστατους χαρακτήρες του Μ. Καραγάτση.

Διαβάστε επίσης:

Έλον Μασκ κατά Netflix: «Κάντε Cancel για την υγεία των παιδιών σας – Προωθεί την woke ατζέντα»

ΑΝΤ1: Η δεύτερη – βραδινή – εκπομπή με τον Πέτρο Κουσουλό στη «μάχη» της τηλεθέασης από την άλλη Τετάρτη (8/10)

Τα δημοφιλέστερα σε τηλεθέαση προγράμματα της εβδομάδας 22-29/9

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gaza bombing
ΚΟΣΜΟΣ

Αμετακίνητο το Ισραήλ: Προειδοποιεί τους κατοίκους της Γάζας να φύγουν, αλλιώς θα «θεωρηθούν τρομοκράτες»

jeremy-irons_0110_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Highlander»: Ο Jeremy Irons θα είναι ο νέος «κακός» στο remake του Chad Stahelski

kovesi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με τον εισαγγελέα Κ. Τζαβέλλα συναντήθηκε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι

gavalas
MEDIA

Alpha: Λάκης και Σταύρος τα λένε στην πρεμιέρα της εκπομπής «Πρωταγωνιστές», αύριο (2/10)

gynaika-kathreftis-new
ΥΓΕΙΑ

Η τροφή που απομακρύνει τη φλεγμονή και «καταπολεμά» τη γήρανση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Bayraktar_Akıncı_wiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο: Ακόμα και στη δοκιμή που έκαναν οι ένοπλες δυνάμεις νότια της Κάσου η Τουρκία έστειλε drone  

alexis-xaritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας Αλέξη Χαρίτση: «Τιμή μου να οδηγηθώ στο δικαστήριο με αγρότες που αγωνίζονται»

ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

annita-pania-new
LIFESTYLE

Αννίτα Πάνια: «Ήμουν το παιδί με τα γαλλικά και το πιάνο στα Εξάρχεια, ήταν η αντίδραση σε αυτό που ζούσα» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 15:30
gaza bombing
ΚΟΣΜΟΣ

Αμετακίνητο το Ισραήλ: Προειδοποιεί τους κατοίκους της Γάζας να φύγουν, αλλιώς θα «θεωρηθούν τρομοκράτες»

jeremy-irons_0110_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Highlander»: Ο Jeremy Irons θα είναι ο νέος «κακός» στο remake του Chad Stahelski

kovesi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με τον εισαγγελέα Κ. Τζαβέλλα συναντήθηκε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι

1 / 3