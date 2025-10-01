«Η Μεγάλη Χίμαιρα»: H ΕΡΤ μας δίνει μία πρόγευση από τη μεγάλη πρόκληση  μυθοπλασίας μέσα από ένα χορταστικό-κατατοπιστικό βίντεο

Για το αριστούργημα «Η Μεγάλη Χίμαιρα» του Μίτια Καραγάτση, που αποτελεί ένα λεπτομερές ψυχογράφημα στο οποίο ο συγγραφέας καταπιάνεται με έναν γυναικείο χαρακτήρα και τον αναλύει συστηματικά, συστάσεις δεν χρειάζονται.

Έχουν γραφτεί πολλά, επίσης, για το μεγαλεπίβολο σχέδιο μεταφοράς του σχεδίου της μεταφοράς του στην τηλεόραση υπο το σχήμα ευρείας -διεθνούς κλίμακας- συμπαραγωγής, υψηλού επιπέδου από κάθε άποψη, στην οποία συμμετέχει η ΕΡΤ με ποσοστό 25% επι του συνολικού κόστους των 4,5 εκατ. ευρώ των έξι επεισοδίων τα οποία θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ1 και θα «ανέβουν» και στο ERTFLIX.

Χαρακτηριστικό δείγμα της ελληνικής κλασικής λογοτεχνίας η «Μεγάλη Χίμαιρα» εκτυλίσσεται την περίοδο του Μεσοπολέμου, στις αρχές της τρίτης δεκαετίας του 20ου αιώνα, έχοντας στο επίκεντρο της μια πολλά υποσχόμενη νεαρή Γαλλίδα, τη Μαρίνα, η οποία μαγεμένη από τον πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων, ερωτεύεται έναν πλοιοκτήτη, μετακομίζει στην Ελλάδα και βυθίζεται σε μία δίνη πάθους, χειραφέτησης και αυτοκαταστροφής.

Νωρίτερα, σήμερα (1/10) η ΕΡΤ έδωσε στη δημοσιότητα ένα περιεκτικό, για την πλοκή της μίνι σειράς, βίντεο το οποίο αποτελεί μικρή «κατάδυση» στο αγωνιώδες εσωτερικό ταξίδι της Μαρίνας, στην πορεία της για τη λύτρωση που ποτέ δεν έρχεται, με αφορμή την επικείμενη έναρξη μετάδοσης των επεισοδίων πιθανόν εντός Δεκεμβρίου.

Με τη σκηνοθετική ματιά του Βαρδή Μαρινάκη και το σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη, η σειρά προσκαλεί τον τηλεθεατή σε ένα συγκλονιστικό ταξίδι στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής.

Fotini Peluso, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Δημήτρης Κίτσος, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Γιάννος Περλέγκας, Καίτη Μανωλιδάκη, Δημήτρης Τάρλοου, Βάσω Ιατροπούλου, Κονδυλένια Κωνσταντελάκη, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Γιώργος Μιχαλάκης, Νικόλας Χανακούλας, Γιώργος Φριντζήλας, Νικόλας Παπαγιάννης, Γιάννης Νταλιάνης, Χριστίνα Κυπραίου, Λεωνίδας Χρυσομάλλης, Ελισσαίος Βλάχος και πολλοί ακόμη αξιόλογοι ηθοποιοί, συνθέτουν ένα σύνολο υψηλών ερμηνευτικών απαιτήσεων, που δίνει «ζωή» στους πολυδιάστατους χαρακτήρες του Μ. Καραγάτση.

