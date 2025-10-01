search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 14:06
01.10.2025 13:16

Έλον Μασκ κατά Netflix: «Κάντε Cancel για την υγεία των παιδιών σας – Προωθεί την woke ατζέντα»

01.10.2025 13:16
netflix-logo

«Πόλεμο» στο Netflix ξεκινά ο Έλον Μασκ που κατηγορεί τη δημοφιλή πλατφόρμα για την προώθηση της woke agenda.

Με ανάρτησή του στο X καλεί τους γονείς να κάνουν «Cancel» για να προστατευθεί η υγεία των παιδιών.

Ο ιδρυτής της TESLA και ιδιοκτήτης του X Έλον Μασκ έκανε repost στην πλατφόρμα ένα σκίτσο με το Netflix ως σύγχρονο Δούρειο Ίππο που εισβάλει στα σπίτια με σκοπό να μεταδώσει στα παιδιά την transgender woke agenda.

Στη λεζάντα που συνοδεύει το σκίτσο ο Έλον Μασκ γράφει «Ακυρώστε το Netflix για την υγεία των παιδιών σας».

MEGA: Πρόγνωση καιρού για το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο

EUROVISION 2026: Παρασκηνιακά δρά ο πρόεδρος του Ισραήλ για εξεύρεση λύσης στην κρίση για τη συμμετοχή της χώρας

Ράνια Τζίμα: «Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει ο κ. Μπισμπίκης αλλά με αυτά που έχει καταθέσει, έχει παραδεχτεί την εγκατάλειψη» (Video)

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

