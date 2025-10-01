Έλον Μασκ κατά Netflix: «Κάντε Cancel για την υγεία των παιδιών σας – Προωθεί την woke ατζέντα»

«Πόλεμο» στο Netflix ξεκινά ο Έλον Μασκ που κατηγορεί τη δημοφιλή πλατφόρμα για την προώθηση της woke agenda.

Με ανάρτησή του στο X καλεί τους γονείς να κάνουν «Cancel» για να προστατευθεί η υγεία των παιδιών.

Cancel Netflix for the health of your kids https://t.co/uPcGiURaCp — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025

Ο ιδρυτής της TESLA και ιδιοκτήτης του X Έλον Μασκ έκανε repost στην πλατφόρμα ένα σκίτσο με το Netflix ως σύγχρονο Δούρειο Ίππο που εισβάλει στα σπίτια με σκοπό να μεταδώσει στα παιδιά την transgender woke agenda.

Στη λεζάντα που συνοδεύει το σκίτσο ο Έλον Μασκ γράφει «Ακυρώστε το Netflix για την υγεία των παιδιών σας».

