search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 11:58
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.10.2025 10:07

EUROVISION 2026: Παρασκηνιακά δρά ο πρόεδρος του Ισραήλ για εξεύρεση λύσης στην κρίση για τη συμμετοχή της χώρας

01.10.2025 10:07
eurovision new

Εδώ και δύο χρόνια αποτελεί κοινό μυστικό, τουλάχιστον στο Ισραήλ αν όχι και σε κύκλους της EBU, πως ο Πρόεδρος του κράτους του Ισραήλ, Γιτζάκ Χέρτζογκ, έχει ενεργό- παρεμβατικό παρασκηνιακό ρόλο στα της Eurovision και την εκπροσώπηση του Ισραήλ στον τραγουδιστικό θεσμό.

Τη ενεργή συμμετοχή του ο Πρόεδρος Χέρτζογκ, αποκάλυψε σε συνέντευξη στο ραδιοσταθμό Reshet Bet Radio της Ιερουσαλήμ και τις δημοσιογράφους Ασαφ Λιμπερμαν και Καλμάν Λιμπσκιντ.

Ο Χέρτζογκ εξήγησε πως κάνει ό,τι περνά από το χέρι του, κατά το κοινώς λεγόμενο, για να εκτονωθεί η κρίση που έχει ξεσπάσει με αφορμή τη συμμετοχή της χώρας στο διαγωνισμό και εξαιτίας της «εκκαθαραστικής» επιχειρήσης του Ισραήλ στη Λωρίζα της Γάζας,

«Είμαι απολύτως αφοσιωμένος σε αυτό το ζήτημα. Είχα ασχοληθεί και πριν από δύο χρόνια, και τότε κάποιοι με χλεύασαν χωρίς να αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει. Είδα επικίνδυνες διαδικασίες να ξεκινούν από την Eurovision και να καταλήγουν αλλού.

Σήμερα τις βλέπουμε ξεκάθαρα μπροστά στα μάτια μας. Η απονομιμοποίηση του Ισραήλ και η προσπάθεια να μας αποκλείσουν από κάθε διεθνές φόρουμ είναι κινήσεις που αποσκοπούν να μας αποδυναμώσουν σε πολλά επίπεδα και να μας απομονώσουν.

Για εμάς κάθε φόρουμ, κάθε αρένα είναι σημαντική», δήλωσε ο Γιτζάκ Χέρτζογκ και αναμεταδίδουν Eurovisionικες ιστοσελίδες, εξηγώντας ότι κάθε εμφάνιση του Ισραήλ στο εξωτερικό στέλνει ένα σαφές μήνυμα συμμετοχής, σύνδεσης και σθένους απέναντι στις προσπάθειες αποκλεισμού.

Πριν από δύο χρόνια ο Πρόεδρος του Ισραήλ είχε παρέμβει στην ΚΑΝ,  ζητώντας να αλλάξουν οι στίχοι στο τραγούδι «October Rain»- σαφής αναφορά στο μακελειό που είχε προκαλέσει η Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ «Supernova» τον Οκτώβριο του 2023-, με το οποίο θα συμμετείχε η Ίντεν Γκολάν στην Eurovision 2024 καθώς δεν είχε γίνει αποδεκτό από την EBU.

Το Ισραήλ συμμετέχει στη Eurovisoin από το 1973 και ως τώρα έχει κατακτήσει την πρώτη θέση του διαγωνισμού τέσσερις φορές, με πιο πρόσφατη εκείνη του 2018.

Διαβάστε επίσης

Έρωτας με… φωτοστέφανο στην κορυφή της τηλεθέασης τη Δευτέρα (29/9)

Ένδεια ή σκοπιμότητα; Το γαϊτανάκι με τον Βασίλη Μπισμπίκη ως φερετζές της μιντιακής κατάπτωσης (videos)

Ιστορική συμφωνία της ΕΡΤ με την ΕΟΕ – Θα μεταδίδονται τηλεοπτικά όλα τα ολυμπιακά αθλήματα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mylonakis_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μυλωνάκης δέχθηκε να κατάθέσει στην εξεταστική

thumbnail_PRESS-RELEASE-1147×604
ADVERTORIAL

Nova: Συναρπαστική δράση με όλη τη Stoiximan Super League και ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός, Τσέλσι – Λίβερπουλ, UEFA Champions, Europa, Conference League Phase στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

mitsotakis-orban
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Ο Όρμπαν βρήκε απίθανους συμμάχους για να κρατήσει την Ουκρανία εκτός ΕΕ – Η Ελλάδα ανάμεσά τους

texnopoli
ADVERTORIAL

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πρόγραμμα Οκτωβρίου 2025

Untitled design (2)
LIFESTYLE

Δικηγόρος Μαίρης Χρονοπούλου: «Είμαι πεπεισμένος ότι ο θάνατός της ήταν έγκλημα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Bayraktar_Akıncı_wiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο: Ακόμα και στη δοκιμή που έκαναν οι ένοπλες δυνάμεις νότια της Κάσου η Τουρκία έστειλε drone  

alexis-xaritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας Αλέξη Χαρίτση: «Τιμή μου να οδηγηθώ στο δικαστήριο με αγρότες που αγωνίζονται»

ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

annita-pania-new
LIFESTYLE

Αννίτα Πάνια: «Ήμουν το παιδί με τα γαλλικά και το πιάνο στα Εξάρχεια, ήταν η αντίδραση σε αυτό που ζούσα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 11:58
mylonakis_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μυλωνάκης δέχθηκε να κατάθέσει στην εξεταστική

thumbnail_PRESS-RELEASE-1147×604
ADVERTORIAL

Nova: Συναρπαστική δράση με όλη τη Stoiximan Super League και ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός, Τσέλσι – Λίβερπουλ, UEFA Champions, Europa, Conference League Phase στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

mitsotakis-orban
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Ο Όρμπαν βρήκε απίθανους συμμάχους για να κρατήσει την Ουκρανία εκτός ΕΕ – Η Ελλάδα ανάμεσά τους

1 / 3