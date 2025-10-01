EUROVISION 2026: Παρασκηνιακά δρά ο πρόεδρος του Ισραήλ για εξεύρεση λύσης στην κρίση για τη συμμετοχή της χώρας

Εδώ και δύο χρόνια αποτελεί κοινό μυστικό, τουλάχιστον στο Ισραήλ αν όχι και σε κύκλους της EBU, πως ο Πρόεδρος του κράτους του Ισραήλ, Γιτζάκ Χέρτζογκ, έχει ενεργό- παρεμβατικό παρασκηνιακό ρόλο στα της Eurovision και την εκπροσώπηση του Ισραήλ στον τραγουδιστικό θεσμό.

Τη ενεργή συμμετοχή του ο Πρόεδρος Χέρτζογκ, αποκάλυψε σε συνέντευξη στο ραδιοσταθμό Reshet Bet Radio της Ιερουσαλήμ και τις δημοσιογράφους Ασαφ Λιμπερμαν και Καλμάν Λιμπσκιντ.

Ο Χέρτζογκ εξήγησε πως κάνει ό,τι περνά από το χέρι του, κατά το κοινώς λεγόμενο, για να εκτονωθεί η κρίση που έχει ξεσπάσει με αφορμή τη συμμετοχή της χώρας στο διαγωνισμό και εξαιτίας της «εκκαθαραστικής» επιχειρήσης του Ισραήλ στη Λωρίζα της Γάζας,

«Είμαι απολύτως αφοσιωμένος σε αυτό το ζήτημα. Είχα ασχοληθεί και πριν από δύο χρόνια, και τότε κάποιοι με χλεύασαν χωρίς να αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει. Είδα επικίνδυνες διαδικασίες να ξεκινούν από την Eurovision και να καταλήγουν αλλού.

Σήμερα τις βλέπουμε ξεκάθαρα μπροστά στα μάτια μας. Η απονομιμοποίηση του Ισραήλ και η προσπάθεια να μας αποκλείσουν από κάθε διεθνές φόρουμ είναι κινήσεις που αποσκοπούν να μας αποδυναμώσουν σε πολλά επίπεδα και να μας απομονώσουν.

Για εμάς κάθε φόρουμ, κάθε αρένα είναι σημαντική», δήλωσε ο Γιτζάκ Χέρτζογκ και αναμεταδίδουν Eurovisionικες ιστοσελίδες, εξηγώντας ότι κάθε εμφάνιση του Ισραήλ στο εξωτερικό στέλνει ένα σαφές μήνυμα συμμετοχής, σύνδεσης και σθένους απέναντι στις προσπάθειες αποκλεισμού.

Πριν από δύο χρόνια ο Πρόεδρος του Ισραήλ είχε παρέμβει στην ΚΑΝ, ζητώντας να αλλάξουν οι στίχοι στο τραγούδι «October Rain»- σαφής αναφορά στο μακελειό που είχε προκαλέσει η Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ «Supernova» τον Οκτώβριο του 2023-, με το οποίο θα συμμετείχε η Ίντεν Γκολάν στην Eurovision 2024 καθώς δεν είχε γίνει αποδεκτό από την EBU.

Το Ισραήλ συμμετέχει στη Eurovisoin από το 1973 και ως τώρα έχει κατακτήσει την πρώτη θέση του διαγωνισμού τέσσερις φορές, με πιο πρόσφατη εκείνη του 2018.

Διαβάστε επίσης

Έρωτας με… φωτοστέφανο στην κορυφή της τηλεθέασης τη Δευτέρα (29/9)

Ένδεια ή σκοπιμότητα; Το γαϊτανάκι με τον Βασίλη Μπισμπίκη ως φερετζές της μιντιακής κατάπτωσης (videos)

Ιστορική συμφωνία της ΕΡΤ με την ΕΟΕ – Θα μεταδίδονται τηλεοπτικά όλα τα ολυμπιακά αθλήματα