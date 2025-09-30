Ένδεια ή σκοπιμότητα; Το γαϊτανάκι με τον Βασίλη Μπισμπίκη ως φερεντζές της μιντιακής κατάπτωσης (videos)

Αστραπιαία στήθηκαν μιντιακά «δικαστήρια» στην περίπτωση του τροχαίου με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Το περιστατικό αποτελεί «καύσιμη ύλη» για εκπομπές καναλιών, ιστοσελίδων και «λογαριασμών» στα σόσιαλ μίντια.

«Αντί για την αστυνομία πήγε στη Ναταλία (Γερμανού)» ήταν μια από τις έξυπνες ατάκες που εκστομίστηκαν, επειδή το πρωί της επόμενης ημέρας ο ηθοποιός εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή. Αναλύσεις επι αναλύσεων, καταλογισμός ευθυνών, υπόδειξη και ανάδειξη λαθών του καλλιτέχνη από ομιλούσες κεφαλές-παντογνώστες.

Οι «δαιμόνιοι» που ομνύουν στο όνομα της «αποκαλυπτικής δημοσιογραφίας» έχουν αμοληθεί κραδαίνοντας μικρόφωνα και κινητά με την εφαρμογή ηχογράφησης σε ετοιμότητα, ρωτώντας όποιον μπορεί να έχει σχέση ή γνωρίζει, ανεξαρτήτως βαθμού, τον ηθοποιό και προσπαθούν να εκμαιεύσουν δηλώσεις.

Ως και το «δεν γνωρίζω» αποτελεί στοιχείο του «ρεπορτάζ» και κατά τα ειωθότα -ιδίως των ψυχαγωγικοενημερωτικών εκπομπών- η μη είδηση μετασχηματίζεται σε… είδηση.

Σε ρεπορτάζ δεν φείδονται χαρακτηρισμών -όπως για παράδειγμα «θηριώδες μαύρο τζίπ αγροτικό» (sic)- για πρόκληση εντυπώσεων και καλλιέργεια κλίματος, με μουσική υπόκρουση κλαπατσίμπανα ώστε να υπογραμμιστεί το δραματικό (;) στοιχείο της υπόθεσης. Σε κάποιες περιπτώσεις η δημοσιογραφική κάλυψη έχει και επιθετικά στοιχεία επειδή ο Μπισμπίκης συνέστησε σε δημοσιογράφους, έξω από την Ευελπίδων να ασχοληθούν με τον ίδιο ζήλο με τον πολιτισμό και το θέατρο. Τον «περιέλαβαν», θα έλεγε κάποιος, επειδή «έβγαλε γλώσσα».

Με αφορμή την παρουσία του ηθοποιού σε κρητικό γλέντι, ώρες πριν από το τροχαίο στη Φιλοθέη, στη διάρκεια άλλου ρεπορτάζ, υπήρχε και συμπλοκή περίπου 20 ατόμων με μαχαιρώματα -σε κάποιες περιπτώσεις έγινε αναφορά εθνικότητας- σε διπλανό παρκινγκ. Δύο διαφορετικά πράγματα στο ίδιο θέμα με μόνον συνεκτικό κρίκο την εκδήλωση, παρουσιασμένα μαζί, αποτελώντας «λίπασμα» για ερμηνείες ή και υπόνοιες.

Χρήσιμα «βιολιά» οι τηλεοπτικοί «ειδικοί» με πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν έχουν άλλοι, ούτε καν οι ρεπορτερ ακόμα και εκείνοι του αστυνομικού ρεπορτάζ. Όλα σε διαστολή, όλα σε υπερβολή.

Επι τρεις μέρες το φιλοθέαμον παρακολουθεί μια «σταύρωση», ασχέτως αν το θέμα έχει περάσει στα δικαστήρια και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το νόμο.

Το νέο… ριάλιτι σίριαλ που εξυφαίνεται, όπως φαίνεται, θα έχει και άλλα «επεισόδια» εφόσον υπάρχει και το στοιχείο της σχέσης Μπισμπίκη-Βανδή. Το οποίο όσο να ‘ναι, συνδυαστικά με τα δεδομένα ότι εκείνος ήταν Αθήνα και διασκέδαζε με συναδέλφους του, ενώ εκείνη ήταν στη Θεσσαλονίκη για επαγγελματικές υποχρεώσεις, θα δώσει άλλη διάσταση στην ενημέρωση της «κλειδαρότρυπας».

