ΕΡΤ: «Πρωτοπόρος, οδηγεί την ελληνική τηλεόραση στη νέα εποχή» – Όσα ειπώθηκαν στην παρουσίαση περιεχομένου για τησεζόν 2025-2026

Η ΕΡΤ αποτελεί δείκτη για τη νέα εποχή της ελληνικής τηλεόρασης, είναι η πεποίθηση των ανθρώπων που χαράσσουν την επιχειρησιακή στρατηγική της την οποία ανέπτυξαν διεξοδικά καθένας στον τομέα του στην χθεσινοβραδινή τελετή παρουσιάσης του τηλεοπτικού περιεχομένου για τη νέα σεζόν, με υπόσχεση για ξεχωριστή ευκαιρία ενημέρωσης σχετικά με τον εξίσου σημαντικό πυλώνα της ΕΡΤ την Ελληνική Ραδιοφωνία.

Η ΕΡΤ αλλάζει. Και με όρους αγοράς το rebranding το οποίο επιχειρείται είναι μεγάλης κλίμακας.

Την πορεία της ΕΡΤ ανέλυσε ο πρόεδρος της, Γιάννης Παπαδόπουλος αναφέροντας πως «σήμερα η ΕΡΤ έχει αποκτήσει τη δύναμη και δεν κρύβει τη φιλοδοξία να είναι πια η πρωτοπόρος, εκείνη που με αυτοπεποίθηση και σιγουριά θα οδηγεί στο εξής την ελληνική τηλεόραση στη συναρπαστική νέα εποχή».

Η ΕΡΤ, σημείωσε ο πρόεδρος της ΕΡΤ ανάμεσα σε πολλά, πρωτοπορεί στην τεχνολογία, έχει δικό της κόμβο καινοτομίας, ετοιμάζεται να συμμετάσχει στο ένα από τα επτά εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης, του πλανήτη, τον Φάρο, στο Λαύριο, παρέχει ένα εύρος προϊόντων και υπηρεσιών με σύγχρονες ψηφιακές πολυλειτουργικές πλατφόρμες (ERTFLIX, ERTecho), οι οποίοι αναβαθμίζονται αδιάκοπα, αξιοποιεί εργαλεία ΤΝ για συμπολίτες με προβλήματα ακοής και όρασης, παράγει περιεχόμενο υψηλού επιπέδου και πιστή στην αποστολή της προσφέρει ενημέρωση, ψυχαγωγία και επιμόρφωση.

«Η ΕΡΤ αλλάζει. Τα κανάλια της αποκτούν διακριτή ταυτότητα με διακριτό περιεχόμενο. Το ERTFLIX αναβαθμίζεται σε μία σύγχρονη πλατφόρμα οπτικοακουστικού περιεχομένου, με εξατομικευμένες υπηρεσίες για κάθε πολίτη. Η ΕΡΤ συνεχίζει να διαγράφει ανοδική τροχιά, σεβόμενη πάντα τους φορολογούμενους πολίτες. Εξελίσσεται. Υιοθετεί τεχνολογίες αιχμής και γίνεται πρωτοπόρος. Δίνει φωνή στην ελληνική περιφέρεια. Ενδυναμώνει την εξωστρέφειά της. Ανοίγει την αγκαλιά της σε όλους. Γίνεται συμπεριληπτική», πρόσθεσε στη «μεγάλη εικόνα» της ΕΡΤ της νέας εποχής ο CEO της Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου.

Στον βασικό πυλώνα ενημερωσης της ΕΡΤ, το ERTNews, αναφέρθηκε ο γενικός διευθυντής Ειδήσεων/Ενημερωσης Βασίλης Θωμόπουλος περιγράφοντας πως κινείται ο ειδησεογραφικός οργανισμός 24ωρης ενημέρωσης στην εποχή των fake news και της παραπληροφόρησης.

«Οι δικές μας αξίες», είπε, «είναι οι εγκυρότητα, αξιοπιστία, πολυφωνία, αντικειμενικότητα- και να πούμε μια λέξη που ξεχνιέται- αλήθεια. Να λέμε την αλήθεια», σημειώνοντας ότι «οι πολίτες δεν συγχωρούν ολιγωρίες, καθυστερήσεις και εκπτώσεις αξιών.

Δεν είμαστε ελίτ. Αφουγκραζόμαστε τον παλμό της κοινωνίας, αναδεικνύουμε τα προβλήματα των ανθρώπων. Με Ενημέρωση μακριά από σκοπιμότητες».

Στο ERTNews, υπογράμμισε ο Θωμόπουλος, έχουν «γυρίσει την πλάτη στην αντίληψη για την Ενημέρωση που απευθύνεται στο θυμικό των ανθρώπων» και έχουν επιλέξει πορεία «στις ράγες της υπεύθυνης ενημέρωσης», προσφέροντας «ειδήσεις χωρίς φίλτρα και προκαταλήψεις, αλλά ειδήσεις με καθαρή ματιά».

Η ΕΡΤ1 αλλάζει και φέτος «έχει φυσιογνωμία διακριτή, επιχειρώντας για πρώτη φορά στην τηλεόραση να μάς ξυπνάει «ΝΩΡΙΣ ΝΩΡΙΣ» όχι με άξονα την επικαιρότητα αλλά την καθημερινότητα. Διατηρούμε τις επιτυχημένες και αγαπημένες εκπομπές μας και φέρνουμε καινούριες», είπε η γενική διευθύντρια προγράμματος της ΕΡΤ, Μαρία Κοζάκου, για το πρώτο κρατικό κανάλι από το οποίο στη διάρκεια της σεζόν θα προβληθούν προοδευτικά συνολικά 11 σειρές μυθοπλασίας.

Ανάμεσα τους και η μεγαλόσχημη υπερπαραγωγή της τηλεοπτικής μεταφοράς του επικών διαστάσεων λογοτεχνικό έργο «Η μεγάλη χίμαιρα» του Μίτια Καραγάτση, υπόδειγμα αστικού ρεαλισμού, στην οποία η ΕΡΤ είναι συμπαραγωγός.

Η ΕΡΤ2, εξάλλου, από το Σάββατο, 4 Οκτωβρίου, θα φέρει πλέον μόνιμη αθλητική περιβολή και μετονομάζεται σε ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ώστε να αποτελέσει «τη «στέγη» για το σύνολο του αθλητικού προγράμματος της δημόσιας τηλεόρασης.

Σε συνδυασμό και με τα on line ΕΡΤΣΠΟΡΤΣ 1 και 2 στο ERTFlix, δημιουργούμε για τους τηλεθεατές μας ένα τεράστιο οικοσύστημα αθλητικής δράσης με αμέτρητες επιλογές», εξήγησε η Κοζάκου.

Επίσης με την υπενθύμιση ότι η ερχόμενη χρονιά είναι χρονιά Ολυμπιακών Αγώνων, σημείωσε στα προσεχώς ότι «από την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ θα δούμε τον Φεβρουάριο, τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μιλάνο και την Κορτίνα.

Και κάτι ακόμα, καθώς θα δείτε ότι τα βήματά μας είναι μεθοδικά με ειλικρινή στόχο την ουσιαστική προαγωγή του αθλητισμού αλλά και του αθλητικού ιδεώδους: προ ημερών υπεγράφη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΕΡΤ και την Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής διάρκειας 2 ετών, για την προβολή των 28 λεγόμενων μη διαδεδομένων Ολυμπιακών Αθλημάτων, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Αντζελες το 2028. Τι σημαίνει αυτό;

Ότι η ΕΡΤ θα φέρει στα σπίτια μας περισσότερες από 300 ώρες αθλητικού περιεχομένου από διοργανώσεις ελληνικές και διεθνείς: τένις, ιππασία, γυμναστική, ξιφασκία, κωπηλασία, πάλη, τζούντο αλλά και κρίκετ το οποίο κάνει ντεμπούτο στους Αγώνες του 2028».

Το προφιλ της ΕΡΤ3 για τη νέα σεζόν και στην νέα εποχή της ΕΡΤ σκιαγράφησε η γενική διευθύντρια της Σύνθια Ροδάνθη Σάπικα.

Η ΕΡΤ3 στη νέα εποχή «περιέχει τα πάντα: περιφερειακή ενημέρωση, πολιτικές εκπομπές, αθλητισμό, ντοκιμαντέρ, καθιερωμένες δημοφιλείς εκπομπές, αλλά και νέες ζώνες για κάθε ηλικία. Διαθέτει παιδικό πρόγραμμα, περιεχόμενο για την Gen Z, εκπομπή για ΑΜεΑ, την Ομογένεια, τον άφθονο πολιτισμό και πολλές γυναικείες ματιές».

