Τζίμι Κίμελ: Άρχισε η αναμετάδοση της εκπομπής του και από τις συνεργαζόμενες εταιρείες του ABC

Νύχτα της Παρασκευής στις ΗΠΑ (ξημερώματα, ώρα Ελλάδας) οι συνεργαζόμενοι με το δίκτυο ABC μιντιακοί όμιλοι Nexar Media Group και Sinclair Broadcast Group, μέσα από τα δίκτυα τοπικών τηλεοπτικών σταθμών που διαθέτουν άρχισαν την μετάδοση του τοκ σόου ««Jimmy Kimmel Live!».

Η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ «επέστρεψε» στο ABC έξι ημέρες έπειτα από την αναστολή του προγράμματος από την μητρική εταιρεία, Disney, με αφορμή σχόλια του για τον Τσάρλι Κέρκ

Η επιστροφή του Κίμελ στους τηλεοπτικούς αιθέρες αναμενόταν να προσελκύσει μεγάλο αριθμό τηλεθεατών. Αλλά ακόμα και τα 6,2 εκατ. τηλεθεατών μάλλον ξεπέρασαν κάθε πρόβλεψη, αν ληφθεί υπόψη ότι το πρόγραμμα δεν ήταν διαθέσιμο στα συνεργαζόμενα με το ABC τοπικά/περιφερειακά κανάλια των ΗΠΑ, σε ποσοστό 25%. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του γεγονότος, το «Jimmy Kimmel Live!» είχε κατά μέσο όρο τουλάχιστον ένα εκατομμύριο τηλεθεατές ανά επεισόδιο την περασμένη σεζόν.

Στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, Νexstar και Sinclair, οι οποίες αποτελούν δύο από τους μεγαλύτερες τηλεοπτικούς οργανισμούς με τοπικής/περιφερειακής εμβέλειας κανάλια στις ΗΠΑ, δήλωναν ότι δεν θα επανέφεραν την αναμετάδοση της εκπομπής και εξηγούσαν ότι η αρχική απόφαση τους δεν σχετιζόταν από τις κυβερνητικές πιέσεις που αναπτύχθηκαν.

«Η απόφασή μας να διακόψουμε την εκπομπή αυτή ήταν ανεξάρτητη από οποιαδήποτε κυβερνητική παρέμβαση ή επιρροή. Η ελευθερία του λόγου παρέχει στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς το δικαίωμα να κρίνουν το περιεχόμενο των τοπικών τους σταθμών.Αν και κατανοούμε ότι δεν θα συμφωνούν όλοι με τις αποφάσεις μας σχετικά με το-επίμαχο- πρόγραμμα, είναι απλώς ασυνεπές να υποστηρίζουμε την ελευθερία του λόγου και ταυτόχρονα να απαιτούμε από τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς να μεταδίδουν συγκεκριμένο περιεχόμενο», ανέφερε η Sinclair σε δήλωσή της.

Παρόμοια τοποθέτηση είχε κάνει και η Nexstar: «Ως ραδιοτηλεοπτικός φορέας τοπικής εμβέλειας, η Nexstar παραμένει προσηλωμένη στην προστασία της Πρώτης Τροπολογίας, παράγοντας και μεταδίδοντας τοπικές και εθνικές ειδήσεις που βασίζονται σε γεγονότα και είναι αμερόληπτες και, πάνω απ’ όλα, μεταδίδοντας περιεχόμενο που είναι προς το συμφέρον των κοινοτήτων που εξυπηρετούμε.

Διαφοροποιούμαστε από την καλωδιακή τηλεόραση, τις μονολιθικές υπηρεσίες streaming και τα εθνικά δίκτυα όσον αφορά τη δέσμευσή μας – και την υποχρέωσή μας – να είμαστε διαχειριστές των δημόσιων ραδιοσυχνοτήτων και να προστατεύουμε και να αντικατοπτρίζουμε τις συγκεκριμένες ευαισθησίες των κοινοτήτων μας».

Στις συζητήσεις της με το ABC, η Sinclair δήλωσε ότι «πρότεινε μέτρα για την ενίσχυση της λογοδοσίας, της ανατροφοδότησης των θεατών και του διαλόγου με τις επιμέρους κοινωνίες, συμπεριλαμβανομένου ενός ανεξάρτητου διαμεσολαβητή σε όλο το τηλεοπτικό δίκτυο. Αν και το δίκτυο (σ.σ. το ABC) και η Disney δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει αυτές τις προτάσεις, η Sinclair σέβεται το δικαίωμά τους να λαμβάνουν αυτές τις αποφάσεις βάσει των συμφωνιών συνεργασίας του δικτύου μας, πιστεύουμε όμως ότι τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη και τη λογοδοσία».

Η Nexstar δήλωσε ότι εκτιμά την «εποικοδομητική προσέγγιση της Disney για την αντιμετώπιση των ανησυχιών μας».

Η Disney δεν έκανε καμία παραχώρηση, προς το παρόν, σε επίπεδο σύνταξης ή περιεχομένου, ανέφερε στον Axios, άνθρωπος κοντά στους δύο ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.

Οι συνδεδεμένοι σταθμοί, στις ΗΠΑ, έχουν συνήθως συμβατικές υποχρεώσεις να μεταδίδουν αδειοδοτημένα προγράμματα, καθώς και περιορισμούς ως προς το πόσο μπορούν να προβαίνουν σε αποκλεισμούς εκπομπών.

