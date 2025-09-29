ΣΚΑΪ: «Ενέσεις» σάτιρας και χιούμορ με νέες εκπομπές από Οκτώβριο – Επιστρατεύονται Βολαρίνος και Φάνης Λαμπρόπουλος

Νέα πράγματα ετοιμάζονται στον ΣΚΑΪ τα οποία αναμένεται να τα δούμε κλιμακωτά μέσα στον Οκτώβριο, στο πρόγραμμα Δευτέρας- Παρασκευής.

Από τον επόμενο μήνα, με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα σχετικά με τους σχεδιασμούς ανάπτυξης περιεχομένου του σταθμού θα αρχίσουν να βγαίνουν στον «αέρα» σταδιακά αρκετές νέες προτάσεις για τη σεζόν 2025-2026.

Ετοιμάζεται η ενεργοποίηση της πρότασης σατιρικής εκπομπής με το – «παιδί» του ΣΚΑΪ – Μάνο Βουλαρίνο.

Η εκπομπή κοινωνικοπολιτικής σάτιρας «Διαχωρίζω τη θέση μου» σχεδιάζεται να μεταδίδεται καθημερινά λίγο πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σία Κοσιώνη.

Η πρεμιέρα της νέας εκπομπής μικρής φόρμας του ΣΚΑΪ εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, με ενδεχόμενο να μετατεθεί κατά μια εβδομάδα (20/10).

Επίσης ενισχύεται η βραδινή ζώνη με νυχτερινό τοκ σόου και παρουσιαστή τον Φάνη Λαμπρόπουλο, ο οποίος βάζει τα πράγματα στη θέση τους και ξεκαθαρίζει από την αρχή για να μην υπάρχουν παρανοήσεις: «Αν ψάχνετε μια εκπομπή με σοβαρότητα και ηρεμία, θα πρέπει να συνεχίσετε την αναζήτηση.

Αν όμως, ψάχνετε για κάτι πιο διαφορετικό και ανατρεπτικό, τότε μείνετε συντονισμένοι στον ΣΚΑΪ. Έρχεται ο μοναδικός Φάνης Λαμπρόπουλος με μία νέα πρόταση», ενημερώνει ο ίδιος για τον εαυτό του δια του καναλιού περιγράφοντας τη late night εκπομπή του με τίτλο «Στην αγκαλιά του Φάνη».

Σε κάθε εκπομπή ο δημοφιλής περφόρμερ , υποδέχεται σε κάθε εκπομπή δύο ξεχωριστούς καλεσμένους και σκαρώνει συνεντεύξεις οι οποίες δεν θα ακολουθούν ποτέ την πεπατημένη.

Ο Λαμπρόπουλος στην εκπομπή θα έχει και… τη βοήθεια του κοινού. Εξηγεί:

«Το κοινό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπομπής: παρόν, ενεργό και ζωηρό, δεν παρακολουθεί απλά τα τεκταινόμενα αλλά συμμετέχει στα πάντα».

Και επειδή όπως λέει ο λαός «οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς τους φίλους» ο παρουσιαστής εξηγείται, για να μην παρεξηγείται, λέγοντας: «Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να την δείτε».

Διαβάστε επίσης

«Ζω Καλά»: Ο …Τσουρός και η δυσαρέσκεια του Μιχάλη Κεφαλογιάννη

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ξεκαθαρίζει γιατί έφυγε από το «Πρωινό» – Ο Λιάγκας, ο Μαζωνάκης και η σκαλέτα