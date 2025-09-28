search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025
28.09.2025

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

28.09.2025
efimerides

Τα ελληνοτουρκικά και τα «αγκάθια» μετά τη Νέα Υόρκη φιγουράρουν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: «Τι μας ξημερώνει με τον Ερντογάν»

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: «Ο Τραμπ αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού»

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: «Προκλήσεις και αγκάθια μετά τη Νέα Υόρκη»

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ»

ΕΣΤΙΑ: «Νέα Ίμια μέ τό καλώδιο»

Real news: «”Σιγή ασυρμάτου” Αθήνας – Αγκυρας»

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Σε κενό αέρος τα ελληνοτουρκιά»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: «Παγώνουν οι αλλαγές στα όρια ηλικίας»

ΚONTRA: «Τι κέρδισε ο Ερντογάν, τι έχασε ο Μητσοτάκης»

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: «Τώρα πρωτοβουλίες για να φύγει η Δεξιά»

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: «ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ Η ΧΩΡΑ»

Documento: «”Ο άνθρωπός μας πήρε € 6.000…Δεν μπορούσα περισσότερα”»

Όταν Τσουβέλας και Ράπτης… προέβλεψαν ότι θα κολλήσει το VAR – Το βίντεο που θυμήθηκαν στα σόσιαλ μετά το φιάσκο στο «Καραϊσκάκης»

Αναστασία Γιάμαλη: Απηύδησε με την φρικτή είδηση μίας τριπλής γυναικοκτονίας στην Αργεντινή – «Δεν ξέρω τι να πω» (Video)

Το Πρωινό: H σύσκεψη για το …στριπτίζ Μπαλάσκα και το τηλεφώνημα στον Λιάγκα

