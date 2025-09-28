Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τα ελληνοτουρκικά και τα «αγκάθια» μετά τη Νέα Υόρκη φιγουράρουν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα.
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: «Τι μας ξημερώνει με τον Ερντογάν»
ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: «Ο Τραμπ αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού»
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: «Προκλήσεις και αγκάθια μετά τη Νέα Υόρκη»
Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ»
ΕΣΤΙΑ: «Νέα Ίμια μέ τό καλώδιο»
Real news: «”Σιγή ασυρμάτου” Αθήνας – Αγκυρας»
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Σε κενό αέρος τα ελληνοτουρκιά»
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: «Παγώνουν οι αλλαγές στα όρια ηλικίας»
ΚONTRA: «Τι κέρδισε ο Ερντογάν, τι έχασε ο Μητσοτάκης»
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: «Τώρα πρωτοβουλίες για να φύγει η Δεξιά»
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: «ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ Η ΧΩΡΑ»
Documento: «”Ο άνθρωπός μας πήρε € 6.000…Δεν μπορούσα περισσότερα”»
