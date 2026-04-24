Eurovision 2026: Δεν θα μεταδοθεί σε τρεις χώρες εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ

Ποιος είπε ότι η κρίση στους κόλπους της Eurovision, εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ, έπαψε. Υπάρχει και εξελίσσεται.

Αν θυμάστε πέντε χώρες – Ιρλανδία, Ισπανία, Ολλανδία, Σλοβενία, Ισλανδία – από τον περασμένο Δεκέμβριο επισημοποίησαν την πρόθεση τους να απέχουν, από τον – τουλάχιστον – φετινό διαγωνισμό σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το Ισραήλ.

Πριν από μερικές ώρες επιβεβαιώθηκε από την Ιρλανδία ότι η δημόσια ραδιοτηλεόραση της, η RTÉ, δεν θα μεταδώσει την διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί σε λιγότερο από ένα μήνα στην Βιέννη.

Ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός της Σλοβενίας, RTVS, επίσης ενημέρωσε ότι στις τρεις ημέρες (12,14,16 Μαΐου) της Eurovsion 2026 τις ώρες των δύο ημιτελικών και του τελικού θα μεταδίδει ταινίες για την Παλαιστίνη. «Δεν θα μεταδώσουμε τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision», δήλωσε στο Associated Press η διευθύντρια του RTV Slovenia, Ξένια Χόρβατ. «Θα μεταδώσουμε την θεματική κινηματογραφική ενότητα «Voices of Palestine», με ντοκιμαντέρ και ταινίες μεγάλου μήκους για την Παλαιστίνη».

H ισπανική RTVE επανέλαβε την απόφασή της να μην καλύψει τη 70η Eurovision, όπερ σημαίνει ότι η τραγουδιστική φιέστα της EBU δεν θα προβληθεί στην ισπανική τηλεόραση για πρώτη φορά από τότε που η χώρα άρχισε να συμμετέχει το 1961.

Με σλόγκαν «United by music» («Ενωμένοι με τη Μουσική») – που επιδέχεται ερμηνείας – η EBU πασχίζει να θέσει την ποπ κουλτούρα και μουσική σε κυρίαρχη θέση και την πολιτική εκτός του θεσμού, εκ των πραγμάτων όμως, χωρίς αποτελεσματικό τρόπο. Δέχεται «βολές» για υποκριτική στάση, επειδή επέτρεψε στο Ισραήλ να συμμετάσχει, καθώς η Ρωσία έχει αποκλειστεί από τη Eurovision από το 2022, μετά την ολοκληρωτική εισβολή της στην Ουκρανία.

Διαβάστε επίσης:

