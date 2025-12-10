Η Ισλανδία μποϊκοτάρει την Eurovision 2026 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Η Ισλανδία δεν θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision του 2026, δήλωσε την Τετάρτη ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας RUV, αφού ο διοργανωτής, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, την περασμένη εβδομάδα ενέκρινε τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Η απόφαση να επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει στην επόμενη Eurovision, η οποία θα διεξαχθεί στη Βιέννη τον Μάιο, ώθησε την Ισπανία, την Ολλανδία, την Ιρλανδία και τη Σλοβενία ​​να αποσυρθούν σε ένδειξη διαμαρτυρίας, με τις χώρες να επικαλούνται τη συμπεριφορά του Ισραήλ στον πόλεμο της Γάζας.

«Είναι σαφές από τη δημόσια συζήτηση σε αυτή τη χώρα και την αντίδραση στην απόφαση της EBU την περασμένη εβδομάδα ότι δεν θα υπάρξει ούτε χαρά ούτε ειρήνη σχετικά με τη συμμετοχή του RUV», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του ραδιοτηλεοπτικού φορέα, Στέφαν Έιρικσον, σε ανακοίνωσή του.

Η Ισλανδία ήταν μεταξύ των χωρών που είχαν ζητήσει ψηφοφορία την περασμένη εβδομάδα για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης, ή EBU, αποφάσισε να μην προκηρύξει ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ, λέγοντας ότι αντ’ αυτού ότι είχε θεσπίσει νέους κανόνες που αποσκοπούσαν στην αποθάρρυνση των κυβερνήσεων από το να επηρεάσουν τον διαγωνισμό.

Η Ισλανδία δεν έχει κερδίσει ποτέ τον διαγωνισμό τραγουδιού, αλλά κατέλαβε τη δεύτερη θέση το 1999 και το 2009. Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision χρονολογείται από το 1956 και φτάνει περίπου τα 160 εκατομμύρια τηλεθεατές, σύμφωνα με την EBU.

