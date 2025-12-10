search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 20:12
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.12.2025 19:16

Η Ισλανδία μποϊκοτάρει την Eurovision 2026 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ

10.12.2025 19:16
eurovision new

Η Ισλανδία δεν θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision του 2026, δήλωσε την Τετάρτη ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας RUV, αφού ο διοργανωτής, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, την περασμένη εβδομάδα ενέκρινε τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Η απόφαση να επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει στην επόμενη Eurovision, η οποία θα διεξαχθεί στη Βιέννη τον Μάιο, ώθησε την Ισπανία, την Ολλανδία, την Ιρλανδία και τη Σλοβενία ​​να αποσυρθούν σε ένδειξη διαμαρτυρίας, με τις χώρες να επικαλούνται τη συμπεριφορά του Ισραήλ στον πόλεμο της Γάζας.

«Είναι σαφές από τη δημόσια συζήτηση σε αυτή τη χώρα και την αντίδραση στην απόφαση της EBU την περασμένη εβδομάδα ότι δεν θα υπάρξει ούτε χαρά ούτε ειρήνη σχετικά με τη συμμετοχή του RUV», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του ραδιοτηλεοπτικού φορέα, Στέφαν Έιρικσον, σε ανακοίνωσή του.

Η Ισλανδία ήταν μεταξύ των χωρών που είχαν ζητήσει ψηφοφορία την περασμένη εβδομάδα για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης, ή EBU, αποφάσισε να μην προκηρύξει ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ, λέγοντας ότι αντ’ αυτού ότι είχε θεσπίσει νέους κανόνες που αποσκοπούσαν στην αποθάρρυνση των κυβερνήσεων από το να επηρεάσουν τον διαγωνισμό.

Η Ισλανδία δεν έχει κερδίσει ποτέ τον διαγωνισμό τραγουδιού, αλλά κατέλαβε τη δεύτερη θέση το 1999 και το 2009. Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision χρονολογείται από το 1956 και φτάνει περίπου τα 160 εκατομμύρια τηλεθεατές, σύμφωνα με την EBU.

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Ιερείδης – Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

«Tomb Raider»: Η Sigourney Weaver βρίσκεται σε συζητήσεις για την επερχόμενη σειρά της Amazon

Χωρίς την Τζένη Μελιτά σήμερα η εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» – Όσα είπε ο Φώτης Σεργουλόπουλος στην έναρξη (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
komission 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Βέλγιο απαιτεί επιπρόσθετο «μαξιλάρι» μετρητών από την ΕΕ για να δώσει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

tsiaras-2342
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικό: Εξαγριωμένοι οι βουλευτές ΝΔ στην ενημέρωση Τσιάρα – «Μας κοροϊδεύετε» – «Αν πάμε στα μπλόκα θα μας διώξουν, όλοι οι δικοί μας είναι μέσα»

natalia-dragoumi
LIFESTYLE

Ναταλία Δραγούμη: Στα social media δέχομαι πάρα πολλά σεξουαλικά πεσίματα με άσχημο τρόπο, είναι κακοποίηση

agrotes-238723
ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες «σπάνε» τις απειλές στα μπλόκα – Σφίγγει ο κλοιός από στεριά και θάλασσα – Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

karkinos
ΥΓΕΙΑ

Σε 7 κλινικές στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε το σπέρμα του δότη με το «γονίδιο του καρκίνου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

mpeos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη σε Μπέο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία

tarantino dano
LIFESTYLE

«Ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»: Ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις υπερασπίζεται τον Πολ Ντέινο μετά τo «θάψιμο» από τον Ταραντίνο

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 20:10
komission 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Βέλγιο απαιτεί επιπρόσθετο «μαξιλάρι» μετρητών από την ΕΕ για να δώσει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

tsiaras-2342
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικό: Εξαγριωμένοι οι βουλευτές ΝΔ στην ενημέρωση Τσιάρα – «Μας κοροϊδεύετε» – «Αν πάμε στα μπλόκα θα μας διώξουν, όλοι οι δικοί μας είναι μέσα»

natalia-dragoumi
LIFESTYLE

Ναταλία Δραγούμη: Στα social media δέχομαι πάρα πολλά σεξουαλικά πεσίματα με άσχημο τρόπο, είναι κακοποίηση

1 / 3