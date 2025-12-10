Χωρίς την Τζένη Μελιτά σήμερα η εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» – Όσα είπε ο Φώτης Σεργουλόπουλος στην έναρξη (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Χωρίς τη Τζένη Μελιτά στο πλευρό του καλημέρισε σήμερα (10/12), ο Φώτης Σεργουλόπουλος στο «Πρωίαν σε είδον» ο οποίος στην έναρξη της εκπομπής εξήγησε στο τηλεοπτικό ότι μικρή αδιαθεσία την κράτησε στο σπίτι.
«Μοναξιές τι να κάνουμε. Η Τζένη μας αρρώστησε λιγάκι. Ήταν η σειρά της. Σ’ αυτά ξέρετε είναι μία σου και μία μου, κανονικά. Οπότε ήρθε κι εκείνης η σειρά να πάει να καθίσει στο σπίτι της» είπε ο Φώτης Σεργουλόπουλος, προχωρώντας αμέσως μετά στη θεματολογία της εκπομπής.
Διαβάστε επίσης:
Έξαλλος ο Παπανώτας με τον Λιάγκα: «Λίγο να μαζευτούμε» (Video)
«Ποδαρικό» στην εβδομάδα (8/12), με πρωτιά τηλεθέασης για τη σειρά «Να μ’ αγαπάς»
ΕΡΤNEWS: Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία και η «ανάγνωση» των ρωσικών κινήσεων από τις ΗΠΑ στο σημερινό (9/12) «Forcé»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.