Χωρίς την Τζένη Μελιτά σήμερα η εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» – Όσα είπε ο Φώτης Σεργουλόπουλος στην έναρξη (Video)

Χωρίς τη Τζένη Μελιτά στο πλευρό του καλημέρισε σήμερα (10/12), ο Φώτης Σεργουλόπουλος στο «Πρωίαν σε είδον» ο οποίος στην έναρξη της εκπομπής εξήγησε στο τηλεοπτικό ότι μικρή αδιαθεσία την κράτησε στο σπίτι.

«Μοναξιές τι να κάνουμε. Η Τζένη μας αρρώστησε λιγάκι. Ήταν η σειρά της. Σ’ αυτά ξέρετε είναι μία σου και μία μου, κανονικά. Οπότε ήρθε κι εκείνης η σειρά να πάει να καθίσει στο σπίτι της» είπε ο Φώτης Σεργουλόπουλος, προχωρώντας αμέσως μετά στη θεματολογία της εκπομπής.

