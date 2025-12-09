search
09.12.2025
09.12.2025 19:08

ΕΡΤNEWS: Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία και η «ανάγνωση» των ρωσικών κινήσεων από τις ΗΠΑ στο σημερινό (9/12) «Forcé»

09.12.2025 19:08
Το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία και την αντιπρόταση που ετοιμάζει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέτει στο επίκεντρο της συζήτησης που θα ανοίξει στην εκπομπή «Forcé»  (22.00, ΕΡΤΝews) ο Σωτήρης Δανέζης.

O Σωτήρης Σέρμπος, Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο και Σύμβουλος του Πρωθυπουργού, και ο Κώστας Υφαντής, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, αναλύουν στο στούντιο της εκπομπής τις πιέσεις, τις κόκκινες γραμμές και τα σενάρια μιας συμφωνίας που μπορεί να καθορίσει το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο στρατιωτικός αναλυτής και δημοσιογράφος Σταύρος Ατλαμάζογλου, απαντά στον Σωτήρη Δανέζη πώς διαβάζουν στην Ουάσιγκτον τις τελευταίες ρωσικές κινήσεις, το στρατιωτικό momentum στο Ντονμπάς, και τι σηματοδοτούν οι αμερικανικές προτάσεις για το μέλλον του πολέμου και της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Στη διάρκεια της συζήτησης θα τεθούν προς διερεύνηση οι αντοχές της Ουκρανίας, για έναν ακόμα χειμώνα σε συνθήκη πολέμου χωρίς σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας, καθώς και το μέγεθος του ρήγματος στις σχέσεις Ευρώπης – ΗΠΑ.

diathiki 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κληρονομικό δίκαιο: Ρύθμιση και για 14.000 εκκρεμείς διαθήκες για θανάτους πριν την 1η Νοεμβρίου

fylaki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή πρώην ζευγάρι που κρατούσε ομήρους μετανάστες και τους εκβίαζε

manhatan
ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά σε 6ώροφο κτίριο στο Μανχάταν – Εντυπωσιακό βίντεο

trump zelenski 88-new
ΚΟΣΜΟΣ

FT: Νέο τελεσίγραφο Τραμπ – Δίνει στον Ζελένσκι «ημέρες» για να απαντήσει στην ειρηνευτική πρόταση

stefanos-tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Δεν έχει παραδώσει ακόμη το δίπλωμά του ο Στέφανος Τσιτσιπάς – Πότε εκπνέει η προθεσμία

zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

marantinis
LIFESTYLE

Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έρωτα ήταν που παντρεύτηκα» (Video)

fourna eurutanias
ΕΛΛΑΔΑ

Τα Φουρνά υιοθετούν χωριό της Βοιωτίας μετά τη Ζίτσα Ιωαννίνων - Η προσπάθεια δασκάλας και παπά να μην ερημώσει η ύπαιθρος 

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

