ΕΡΤNEWS: Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία και η «ανάγνωση» των ρωσικών κινήσεων από τις ΗΠΑ στο σημερινό (9/12) «Forcé»

Το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία και την αντιπρόταση που ετοιμάζει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέτει στο επίκεντρο της συζήτησης που θα ανοίξει στην εκπομπή «Forcé» (22.00, ΕΡΤΝews) ο Σωτήρης Δανέζης.

O Σωτήρης Σέρμπος, Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο και Σύμβουλος του Πρωθυπουργού, και ο Κώστας Υφαντής, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, αναλύουν στο στούντιο της εκπομπής τις πιέσεις, τις κόκκινες γραμμές και τα σενάρια μιας συμφωνίας που μπορεί να καθορίσει το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο στρατιωτικός αναλυτής και δημοσιογράφος Σταύρος Ατλαμάζογλου, απαντά στον Σωτήρη Δανέζη πώς διαβάζουν στην Ουάσιγκτον τις τελευταίες ρωσικές κινήσεις, το στρατιωτικό momentum στο Ντονμπάς, και τι σηματοδοτούν οι αμερικανικές προτάσεις για το μέλλον του πολέμου και της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Στη διάρκεια της συζήτησης θα τεθούν προς διερεύνηση οι αντοχές της Ουκρανίας, για έναν ακόμα χειμώνα σε συνθήκη πολέμου χωρίς σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας, καθώς και το μέγεθος του ρήγματος στις σχέσεις Ευρώπης – ΗΠΑ.

