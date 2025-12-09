Η Ουκρανία ετοιμάζει νέο ειρηνευτικό σχέδιο καθώς ο Ζελένσκι αποκλείει το ενδεχόμενο παραχώρησης εδαφών

Η Ουκρανία ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο στον Λευκό Οίκο, καθώς επιδιώκει να αποφύγει κάθε εδαφική παραχώρηση στη Ρωσία.

Το Κίεβο πρόκειται να προτείνει εναλλακτικές λύσεις, αφού ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέκλεισε για άλλη μια φορά την παράδοση εδαφών, λέγοντας ότι «δεν έχει κανένα δικαίωμα» να το πράξει βάσει του ουκρανικού ή του διεθνούς δικαίου.

Έκανε τα σχόλια αυτά μετά τη συνάντηση με τους Ευρωπαίους και τους ηγέτες του ΝΑΤΟ τη Δευτέρα, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να αποτραπεί η υποστήριξη των ΗΠΑ σε μια ειρηνευτική συμφωνία που περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις για την Ουκρανία και για την οποία οι σύμμαχοι φοβούνται ότι θα την άφηνε ευάλωτη σε μια μελλοντική εισβολή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η ομάδα του θα μπορούσε να στείλει μια νέα πρόταση στους Αμερικανούς ήδη από την Τρίτη, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Η συνεχιζόμενη διπλωματική περιοδεία του Ζελένσκι στην Ευρώπη έρχεται μετά από εντατικές συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών διαπραγματευτών το Σαββατοκύριακο, οι οποίες απέτυχαν να καταλήξουν σε μια συμφωνία στην οποία θα μπορούσε να συμφωνήσει το Κίεβο.

Την Κυριακή, ο Τραμπ υπέδειξε ότι θεωρεί τον Ζελένσκι ως το κύριο εμπόδιο για την εξασφάλιση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, κάτι που έχει θέσει ως βασικό στόχο της εξωτερικής πολιτικής του και το οποίο ο πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι θα μπορούσε να επιτύχει γρήγορα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία ήταν «εντάξει» με το ειρηνευτικό σχέδιο που περιέγραψαν και οι δύο πλευρές οι ΗΠΑ, αλλά ότι ήταν «λίγο απογοητευμένος που ο Ζελένσκι δεν το έχει διαβάσει».

Σχεδόν ταυτόχρονα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι περίμενε ενημέρωση από τον επικεφαλής διαπραγματευτή του Ρουστέμ Ουμέροφ μετά από τρεις ημέρες συζητήσεων με τους Αμερικανούς ομολόγους του στο Μαϊάμι.

«Ορισμένα ζητήματα μπορούν να συζητηθούν μόνο αυτοπροσώπως», δήλωσε ο Ζελένσκι, πριν από μια συνάντηση στο Λονδίνο στην οποία συμμετείχαν ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Σερ Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Η σύνοδος κορυφής θεωρήθηκε ευρέως ως ένδειξη υποστήριξης για την Ουκρανία, καθώς επιδιώκει να αντισταθεί στις πιέσεις του Λευκού Οίκου.

«Αδύναμη Ευρώπη»

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τους ηγέτες της Ευρώπης «αδύναμους» σε συνέντευξή του στο Politico που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Σχετικά με το αν η Ευρώπη θα μπορούσε να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε: «Μιλούν, αλλά δεν παράγουν, και ο πόλεμος απλώς συνεχίζεται ασταμάτητα».

Η Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε ότι υπήρξε συναντίληψη ότι οι συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ αντιπροσώπευαν μια «κρίσιμη στιγμή» για την ενίσχυση της υποστήριξης προς την Ουκρανία και επανέλαβε εκκλήσεις για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη… η οποία περιλαμβάνει ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας».

Αλλά δεν είναι ακόμη σαφές ποια μορφή θα λάβει αυτό.

Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία έχουν προτείνει την ανάπτυξη διεθνών στρατευμάτων στην Ουκρανία, αρκετοί βασικοί αμυντικοί παράγοντες στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας και της Ιταλίας, έχουν εκφράσει σκεπτικισμό σχετικά με αυτή την ιδέα.

Δεν είναι επίσης σαφές σε ποιο βαθμό οι ΗΠΑ θα ήταν πρόθυμες να υποστηρίξουν οποιεσδήποτε μελλοντικές αμυντικές ρυθμίσεις για την Ουκρανία.

Μετά από συνομιλίες στο Λονδίνο, ο Ζελένσκι πέταξε στις Βρυξέλλες για να συναντηθεί με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και την επικεφαλής της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και θα συναντηθεί με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία την Τρίτη.

Σχετικά με το θέμα της παράδοσης εδαφών, ο Ζελένσκι δήλωσε: «Η Ρωσία επιμένει να παραδώσουμε εδάφη, αλλά δεν θέλουμε να παραχωρήσουμε τίποτα».

Συνέχισε: «Δεν έχουμε κανένα νόμιμο δικαίωμα να το κάνουμε αυτό, σύμφωνα με το ουκρανικό δίκαιο, το σύνταγμά μας και το διεθνές δίκαιο. Και δεν έχουμε κανένα ηθικό δικαίωμα».

Ο Ζελένσκι υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι τυχόν αλλαγές στα σύνορα της Ουκρανίας θα πρέπει να εγκριθούν με δημοψήφισμα.

Την Τρίτη, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου της Ρωσίας, Βαλέρι Γκερασίμοφ, δήλωσε ότι οι δυνάμεις της χώρας προελαύνουν κατά μήκος της πρώτης γραμμής της Ουκρανίας και στοχεύουν το Μίρνοχραντ, κοντά στην στρατηγικής σημασίας πόλη Ποκρόφσκ.

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι κατέλαβε το Ποκρόφσκ, κάτι που θα ωθήσει τον Πούτιν πιο κοντά στην πλήρη ανάληψη του ελέγχου του Ντονμπάς της Ουκρανίας, που αποτελείται από τις γειτονικές περιοχές Ντόνετσκ και Λουχάνσκ, με την Ουκρανία να το αρνείται.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το αρχικό σχέδιο 28 σημείων που προτάθηκε από τις ΗΠΑ – και απορρίφθηκε από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους ηγέτες ως υπερβολικά ευνοϊκό για τη Ρωσία – είχε μειωθεί σε 20 σημεία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax-Ukraine.

Είπε ότι δεν έχουν αφαιρεθεί «φιλοουκρανικά» σημεία από το προσχέδιο, αν και δεν υπήρξε επίσης «συμβιβασμός» στο θέμα του εδάφους.

Ο Ζελένσκι ξεχώρισε τον έλεγχο της ανατολικής περιοχής Ντονμπάς και του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια ως ένα από τα «πιο ευαίσθητα» ζητήματα.

Η αρχική διαρροή του σχεδίου που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ πρότεινε η Ουκρανία να παραδώσει τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς στη Ρωσία, παρά το γεγονός ότι οι δυνάμεις του Κρεμλίνου δεν μπόρεσαν να την καταλάβουν πλήρως μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου.

Η ενέργεια που παράγεται στη Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό στην Ευρώπη, θα μοιραστεί μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ανέφερε το προσχέδιο.

Διαβάστε επίσης:

Και πάλι στο στόχαστρο του Τραμπ δημοσιογράφος του ABC News: «Είσαι τραγική, η πιο ενοχλητική σε όλο τον χώρο»

Χαμάς: Η δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα δεν μπορεί να ξεκινήσει όσο το Ισραήλ «συνεχίζει τις παραβιάσεις»

Ο Πούτιν δεν θέλει να αποκαταστήσει την ΕΣΣΔ ή να επιτεθεί στο NATO, επαναλαμβάνει το Κρεμλίνο