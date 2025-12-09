search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025
ΚΟΣΜΟΣ

09.12.2025 15:18

Χαμάς:  Η δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα δεν μπορεί να ξεκινήσει όσο το Ισραήλ «συνεχίζει τις παραβιάσεις»

hamas

Η δεύτερη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας δεν μπορεί να ξεκινήσει όσο το Ισραήλ συνεχίζει τις «παραβιάσεις» κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς, που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της Χαμάς στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η δεύτερη φάση της εκεχειρίας «δεν μπορεί να ξεκινήσει» όσο το Ισραήλ «συνεχίζει τις παραβιάσεις της συμφωνίας και αποφεύγει τις δεσμεύσεις του», δήλωσε ο Χοσάμ Μπαντράν, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

Ο αξιωματούχος κατηγόρησε το Ισραήλ ότι δεν συμμορφώθηκε με τη συμφωνία, τονίζοντας ότι σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, το Ισραήλ θα έπρεπε να είχε ανοίξει ξανά το πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο ή να είχε αυξήσει τον όγκο της βοήθειας που εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας από το έδαφός του, αλλά δεν το έχει πράξει.

Ο Μπαντράν πρόσθεσε ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ζήτησε από τις χώρες – μεσολαβητές να «πιέσουν» το Ισραήλ να τηρήσει την πρώτη φάση της συμφωνίας.

Η εκεχειρία παραμένει πολύ εύθραυστη, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται σχεδόν καθημερινά για την παραβίασή της, κάτι που αποτελεί κακό οιωνό για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου, του οποίου η τρέχουσα εκεχειρία είναι μόνο το πρώτο βήμα.

Η ισραηλινή κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η δεύτερη φάση της εκεχειρίας, που αποσκοπεί στην εδραίωση της εκεχειρίας με σκοπό την επίτευξη οριστικού τερματισμού του πολέμου, μπορεί να ξεκινήσει μόνο αφού η Χαμάς παραδώσει τα λείψανα του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου που κρατείτο στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της οργάνωσης στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

1 / 3