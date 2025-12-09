Το σχέδιο του 1,5 τρισ. δολαρίων της JPMorgan για την αμερικανική αυτάρκεια, ο Μπέζος, ο Μπλερ και η… Κοντολίζα Ράις

Η JPMorgan ξεκινά ένα πλάνο 1,5 τρισ. δολαρίων για να ενισχύσει την αμερικανική αυτάρκεια, με «συμμάχους» τον Τζεφ Μπέζος και την Κοντολίζα Ράις.

Ο Jamie Dimon, επικεφαλής της JPMorgan Chase, της μεγαλύτερης τράπεζας στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε τον Οκτώβριο μια πρωτοβουλία ύψους 1,5 τρισ. δολαρίων με επίκεντρο την εθνική ασφάλεια, με στόχο την ενίσχυση της αμερικανικής αυτάρκειας σε κρίσιμες τεχνολογίες, όπως οι σπάνιες γαίες και η τεχνητή νοημοσύνη.

Τη Δευτέρα, ο Dimon δήλωσε ότι «έκλεψε» έναν από τους επενδυτές που είχε επιλέξει προσωπικά ο Warren Buffett, τον Todd Combs, για να διευθύνει ένα fund 10 δισ. δολαρίων, το οποίο θα επενδύει ίδια κεφάλαια της JPMorgan σε εταιρείες που θα ενισχύσουν τις αμερικανικές αλυσίδες εφοδιασμού και θα προωθήσουν την τεχνολογική καινοτομία, όπως αναφέρει η Wall Street Journal.

Παράλληλα, έφερε κοντά ένα «who’s who» επιχειρηματικών ηγετών, πολιτικών και στρατηγών, ώστε να συμβουλεύουν την τράπεζα στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας» (“Security and Resiliency Initiative”).

Jamie Dimon

Αυτή η συμβουλευτική ομάδα προσφέρει στον Dimon ένα στρογγυλό τραπέζι στελεχών από τους κλάδους τεχνολογίας και άμυνας, δίνοντάς του καλύτερη εικόνα για το πού να επενδύσει, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τους δεσμούς για την τράπεζά του, που διαχειρίζεται 4,6 τρισ. δολάρια.

Ο Dimon έχει στραφεί όλο και περισσότερο στη γεωπολιτική από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, προειδοποιώντας συχνά ότι η δυτική δημοκρατία πρέπει να «ξυπνήσει».

Έχει εκφράσει ανησυχίες για την παραγωγή από βόμβες μέχρι σπάνιες γαίες και πενικιλίνη, λέγοντας ότι η μεταποίηση υστερεί και χρειάζεται ένα επενδυτικό σχέδιο.

Ο Dimon επιδιώκει εδώ και καιρό να έχει ρόλο «εταιρικού πολιτικού άνδρα» ως ο πιο διάσημος τραπεζίτης των ΗΠΑ.

Η νέα πρωτοβουλία εθνικής ασφάλειας τον φέρνει πιο κοντά στο να αναπαράγει το έργο των «ομώνυμων» του τραπεζικού οίκου, των Morgans, που κάποτε ένωσαν μεγιστάνες και χρηματοδότες κατά τη λεγόμενη «Χρυσή Εποχή» (Gilded Age) για να στηρίξουν τη βιομηχανική επανάσταση της Αμερικής και να αποτρέψουν χρηματοπιστωτικές κρίσεις.

Η πρώτη επένδυση της JPMorgan στο πλαίσιο της 10ετούς πρωτοβουλίας ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο: συμφωνία 75 εκατ. δολαρίων για την απόκτηση ποσοστού 3% στη μεταλλευτική εταιρεία Perpetua Resources.

Η Perpetua αναπτύσσει ένα ορυχείο στο Αϊντάχο που, όταν λειτουργήσει, θα είναι το μόνο εγχώριο απόθεμα του κρίσιμου ορυκτού αντιμονίου.

Η ένωση αυτή χρησιμοποιείται για να σκληραίνει σφαίρες και να ενισχύει βλήματα που διαπερνούν θωράκιση.

Περίπου το 60% του αντιμονίου παγκοσμίως εξορύσσεται στην Κίνα, η οποία επέβαλε αυστηρούς περιορισμούς στις εξαγωγές του ως απάντηση στους εμπορικούς περιορισμούς των ΗΠΑ.

Ο τελικός αντίκτυπος του σχεδίου των 1,5 τρισ. δολαρίων θα είναι ασαφής για χρόνια.

Όταν η JPMorgan ανακοίνωσε την πρωτοβουλία εθνικής ασφάλειας, παραδέχτηκε ότι ήδη προέβλεπε πως θα χρηματοδοτούσε περίπου 1 τρισ. δολάρια σχετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για λογαριασμό πελατών της.

Ουσιαστικά, η πρωτοβουλία ισοδυναμούσε με δέσμευση για επιπλέον 500 δισ. δολάρια.

Οι αποτυχίες και το «think tank» επιχειρηματιών, πολιτικών και… στρατιωτικών

Ορισμένες προηγούμενες, μεγάλες εξαγγελίες του Dimon δεν ευοδώθηκαν.

Το 2021, η τράπεζα εγκαινίασε μια παρόμοια πρωτοβουλία 2,5 τρισ. δολαρίων που υποτίθεται ότι θα στήριζε τη μετάβαση σε μια πιο «πράσινη» οικονομία — θέμα για το οποίο πλέον δεν μιλά ιδιαίτερα.

Επίσης, απέτυχε μια προσπάθεια των Dimon, Bezos και Buffett (με τον Combs) να αναμορφώσουν το εθνικό σύστημα υγείας.

Η JPMorgan δεσμεύεται να επενδύσει 10 δισ. δολάρια από δικά της κεφάλαια ως μέρος του σχεδίου των 1,5 τρισ., και ο Combs θα έχει την ευθύνη να τα αξιοποιήσει.

Ο Dimon έχει πει ότι η τράπεζα θα μπορούσε να επενδύσει μαζί με την κυβέρνηση των ΗΠΑ σε συμφωνίες που εξυπηρετούν το εθνικό συμφέρον.

Η JPMorgan εργάστηκε στη συμφωνία της MP Materials, μια συναλλαγή όπου το Υπουργείο Άμυνας έγινε ο μεγαλύτερος μεμονωμένος μέτοχος σε αμερικανική εταιρεία ανάπτυξης σπανίων γαιών.

Στην κορυφή της πρωτοβουλίας της JPMorgan βρίσκονται οι Doug Petno, Troy Rohrbaugh και Mary Erdoes.

Οι Petno και Rohrbaugh διευθύνουν τους τομείς εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής.

Η Erdoes διαχειρίζεται τους τομείς διαχείρισης περιουσίας και πλούτου.

Το συμβούλιο που θα συμβουλεύει την τράπεζα θα αντικατοπτρίζει ένα διεθνές συμβούλιο, του οποίο ηγείται ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Tony Blair.

Tony Blair

Τα μέλη δεν θα έχουν επίσημους ρόλους, αλλά θα συγκεντρώνονται «περιοδικά» για να συζητούν τη στρατηγική της πρωτοβουλίας και τις επενδυτικές προτεραιότητες.

Στο συμβούλιο περιλαμβάνονται ο Bezos της Amazon.com, ο Michael Dell, ο Jim Farley (CEO της Ford), ο Alex Gorsky (πρώην CEO της Johnson & Johnson) και η Phebe Novakovic (CEO της αμυντικής General Dynamics).

Άλλα μέλη είναι ο Chris Cavoli, απόστρατος στρατηγός και πρώην ανώτατος συμμαχικός διοικητής Ευρώπης, η Ann Dunwoody, απόστρατος στρατηγός, και ο Paul Nakasone, πρώην διευθυντής της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (NSA).

Και από την πολιτική: η Condoleezza Rice, πρώην υπουργός Εξωτερικών, ο Robert Gates, πρώην υπουργός Άμυνας, και ο Paul Ryan, πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Διαβάστε επίσης

Με τον Πάπα Λέοντα XIV συναντήθηκε ο Ζελένσκι – «Χρειάζεται δίκαιη και διαρκής ειρήνη» (Photos)

Γαλλία: Θύελλα σε βάρος της Μπριζίτ Μακρόν – Αποκάλεσε ακτιβίστριες «ηλίθιες σκύλες» (Video)

Τρομακτικό θανατηφόρο τροχαίο στη Ρωσία: Περιπολικό εμβόλισε δίκυκλο και εκτόξευσε τον αναβάτη του – Σκληρό βίντεο