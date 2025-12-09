search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 13:28
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.12.2025 12:54

Με τον Πάπα Λέοντα XIV συναντήθηκε ο Ζελένσκι – «Χρειάζεται δίκαιη και διαρκής ειρήνη» (Photos)

09.12.2025 12:54
zelensky_pope_0

Τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχθηκε στο Βατικανό ο Πάπας Λέον ΧΙV, με τον οποίο συζήτησε τις εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις προσπάθειες για ειρήνευση.

O ποντίφικας «επανέλαβε την ανάγκη για συνέχιση του διαλόγου και εξέφρασε την επείγουσα επιθυμία του να οδηγήσουν οι τρέχουσες διπλωματικές πρωτοβουλίες σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Αγία Έδρα.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης «τα ζητήματα των αιχμαλώτων πολέμου και την ανάγκη να εξασφαλιστεί η επιστροφή των ουκρανικών παιδιών στις οικογένειές τους», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Αργότερα, ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι, καθώς συνεχίζει την περιοδεία του στην Ευρώπη για να ενισχύσει την υποστήριξη προς την Ουκρανία εν μέσω της αυξανόμενης πίεσης των ΗΠΑ προς το Κίεβο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι βρίσκονται στο τελικό στάδιο της επίτευξης συμφωνίας, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ουκρανία ή η Ρωσία είναι διατεθειμένες να υπογράψουν την υπάρχουσα συμφωνία-πλαίσιο που συντάχθηκε από την ομάδα διαπραγματεύσεων του Τραμπ.

Μεταξύ των σημείων διαφωνίας είναι το αίτημα της Ρωσίας να παραχωρήσει η Ουκρανία μεγάλες εκτάσεις εδάφους σε αντάλλαγμα για την ειρήνη, αλλά ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο δεν έχει κανένα νομικό ή ηθικό δικαίωμα να το πράξει. «Η Ρωσία επιμένει να παραχωρήσουμε εδάφη, αλλά δεν θέλουμε να παραχωρήσουμε τίποτα», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Υπάρχουν δύσκολα προβλήματα σχετικά με τα εδάφη και μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συμβιβασμός».

Διαβάστε επίσης

Γαλλία: Θύελλα σε βάρος της Μπριζίτ Μακρόν – Αποκάλεσε ακτιβίστριες «ηλίθιες σκύλες» (Video)

Τρομακτικό θανατηφόρο τροχαίο στη Ρωσία: Περιπολικό εμβόλισε δίκυκλο και εκτόξευσε τον αναβάτη του – Σκληρό βίντεο

Ιαπωνία: 30 τραυματίες από τον σεισμό των 7,6 Ρίχτερ και τα κύματα τσουνάμι – Σοβαρές ζημιές και εκκενώσεις (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
spaghetti new
ΚΟΣΜΟΣ

H πίτσα και η μακαρονάδα πολιτιστικός θησαυρός της Ιταλίας σύμφωνα με την UNESCO

karystianou_farantouris
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Δείτε ζωντανά την εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο με τη Μαρία Καρυστιανού και τον Χρήστο Ράμμο (Live)

SUPERMARKET
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 2,4% ανέβηκε ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο – Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, σοκολάτες και ενοίκια (video)

prosfygopoula_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: 13χρονος «μπούκαρε» σε προαύλιο σχολείου και χτύπησε 12χρονο

valantis-new
LIFESTYLE

Εκτός εαυτού ο Βαλάντης – Εκνευρίστηκε με τους μουσικούς του και έφτυσε στη σκηνή (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

marantinis
LIFESTYLE

Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έρωτα ήταν που παντρεύτηκα» (Video)

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 13:28
spaghetti new
ΚΟΣΜΟΣ

H πίτσα και η μακαρονάδα πολιτιστικός θησαυρός της Ιταλίας σύμφωνα με την UNESCO

karystianou_farantouris
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Δείτε ζωντανά την εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο με τη Μαρία Καρυστιανού και τον Χρήστο Ράμμο (Live)

SUPERMARKET
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 2,4% ανέβηκε ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο – Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, σοκολάτες και ενοίκια (video)

1 / 3