Με τον Πάπα Λέοντα XIV συναντήθηκε ο Ζελένσκι – «Χρειάζεται δίκαιη και διαρκής ειρήνη» (Photos)

Τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχθηκε στο Βατικανό ο Πάπας Λέον ΧΙV, με τον οποίο συζήτησε τις εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις προσπάθειες για ειρήνευση.

O ποντίφικας «επανέλαβε την ανάγκη για συνέχιση του διαλόγου και εξέφρασε την επείγουσα επιθυμία του να οδηγήσουν οι τρέχουσες διπλωματικές πρωτοβουλίες σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Αγία Έδρα.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης «τα ζητήματα των αιχμαλώτων πολέμου και την ανάγκη να εξασφαλιστεί η επιστροφή των ουκρανικών παιδιών στις οικογένειές τους», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Αργότερα, ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι, καθώς συνεχίζει την περιοδεία του στην Ευρώπη για να ενισχύσει την υποστήριξη προς την Ουκρανία εν μέσω της αυξανόμενης πίεσης των ΗΠΑ προς το Κίεβο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι βρίσκονται στο τελικό στάδιο της επίτευξης συμφωνίας, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ουκρανία ή η Ρωσία είναι διατεθειμένες να υπογράψουν την υπάρχουσα συμφωνία-πλαίσιο που συντάχθηκε από την ομάδα διαπραγματεύσεων του Τραμπ.

Μεταξύ των σημείων διαφωνίας είναι το αίτημα της Ρωσίας να παραχωρήσει η Ουκρανία μεγάλες εκτάσεις εδάφους σε αντάλλαγμα για την ειρήνη, αλλά ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο δεν έχει κανένα νομικό ή ηθικό δικαίωμα να το πράξει. «Η Ρωσία επιμένει να παραχωρήσουμε εδάφη, αλλά δεν θέλουμε να παραχωρήσουμε τίποτα», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Υπάρχουν δύσκολα προβλήματα σχετικά με τα εδάφη και μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συμβιβασμός».

