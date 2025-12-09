search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025
ΚΟΣΜΟΣ

09.12.2025

Γαλλία: Θύελλα σε βάρος της Μπριζίτ Μακρόν – Αποκάλεσε ακτιβίστριες «ηλίθιες σκύλες» (Video)

09.12.2025 09:02
Brigitte_Macron

Θύελλα στη Γαλλία έχουν προκαλέσει υβριστικά σχόλια της «Πρώτης Κυρίας» Μπριζίτ Μακρόν σε βάρος ακτιβιστριών οι οποίες διέκοψαν παράσταση ηθοποιού που έχει κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση.

Το Σάββατο, στο θέατρο Folies Bergère στο Παρίσι, φεμινίστριες ακτιβίστριες της συλλογικότητας #NousToutes (Όλες μας) που εντάσσεται στο ευρύτερο κίνημα #MeToo, διέκοψαν την παράσταση του κωμικού Αρί Αμπιτάν, φορώντας μάσκες με το πρόσωπό του και τις λέξεις «βιαστής», φωνάζοντας «Αμπιτάν βιαστή».

Στα τέλη του 2021, ο κωμικός κατηγορήθηκε για βιασμό από μια νεαρή γυναίκα με την οποία έβγαινε για κάποιο χρονικό διάστημα. Μετά από τριετή έρευνα, η υπόθεση απορρίφθηκε και η έφεση έγινε δεκτή τον Ιανουάριο. Από τότε ομάδες ακτιβιστριών αμφισβητούν την επιστροφή του στο θέατρο. φεμινίστριες.

Την Κυριακή, την επομένη της διακοπής της παράστασης, η Μπριζίτ Μακρόν, συνοδευόμενη από την κόρη της Τιφέν Οζιέρ, πήγε να δει την παράσταση του Αρί Αμπιτάν. Πριν από την παράσταση, στα παρασκήνια, όταν ο κωμικός εξομολογήθηκε ότι «φοβάται», η Μακρόν απάντησε γελώντας: «Αν εμφανιστούν ηλίθιες σκύλες θα τις διώξουμε».

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα από το εβδομαδιαίο περιοδικό Public, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Η συλλογικότητα #NousToutes αναμετέδωσε το βίντεο. Η Γαλλίδα ηθοποιός Τζουντίτ Γκοντρές έγραψε σε ένα Instagram story: «Είμαι κι εγώ μία ηλίθια σκύλα. Και υποστηρίζω όλες τις άλλες».

Από την πλευρά της, η ευρωβουλευτής του ριζοσπαστικού αριστερού κόμματος La France insoumise (LFI) Μανόν Ομπρί έγραψε στο Twitter: «Ξεκινήσαμε με τα δικαιώματα των γυναικών ως “μεγάλη υπόθεση της πενταετίας”, αυτό τελειώνει με την προσβολή τους».

Στο BFM-TV, η επικεφαλής των οικολόγων, Μαρίν Τοντελιέ, χαρακτήρισε τα σχόλια «σοβαρά προσβλητικά. […] Μια Πρώτη Κυρία δεν θα έπρεπε να το λέει αυτό», πρόσθεσε. Το περιβάλλον της Μπριζίτ Μακρόν δήλωσε ότι «αυτή η ανταλλαγή απόψεων θα πρέπει να θεωρηθεί μόνο ως κριτική της ριζοσπαστικής μεθόδου» που χρησιμοποιούν οι φεμινίστριες.

