Ιαπωνία: 30 τραυματίες από τον σεισμό των 7,6 Ρίχτερ και τα κύματα τσουνάμι – Σοβαρές ζημιές και εκκενώσεις (Videos)

Ο ισχυρός σεισμός ο οποίος σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα) την Ιαπωνία, όπου καταγράφτηκαν αρκετά κύματα τσουνάμι ύψους 70 εκατοστών, είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 30 άνθρωποι, ανακοίνωσε σήμερα η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι.

Η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA) προειδοποίησε τους πολίτες ότι ο σεισμός 7,6 βαθμών στον θαλάσσιο χώρο, στα ανοικτά της βόρειας περιοχής Αομόρι, στις 23:15 (τοπική ώρα· 16:15 ώρα Ελλάδας), ενδέχεται να ακολουθηθεί από ισχυρές δονήσεις τις επόμενες ημέρες.

Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι παρότρυνε τον πληθυσμό να λάβει μέτρα για να προστατευτεί σε περίπτωση νέων δονήσεων.

Χιλιάδες εκκενώσεις και ζημιές σε υποδομές

Ανάμεσα στους τραυματίες συγκαταλέγεται σοβαρά τραυματισμένο πρόσωπο στη νήσο Χοκάιντο, τη βορειότερη του αρχιπελάγους, σύμφωνα με την ιαπωνική υπηρεσία αντιμετώπισης πυρκαγιών και καταστροφών, η οποία συνέστησε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους 28.000 πολίτες.

Στη Σαπόρο, τη μεγαλύτερη πόλη της νήσου Χοκάιντο, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως η γη έτρεμε βίαια για περίπου τριάντα δευτερόλεπτα, ενώ ηχούσαν ασταμάτητα προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα κατοίκων.

Απευθείας πλάνα έδειχναν σπασμένα γυαλιά σκορπισμένα στους δρόμους. Όταν ξημέρωσε, κάτοικοι διαπίστωσαν πως κάποιοι δρόμοι έχουν υποστεί ζημιές, καθώς χιόνι έχει αρχίσει να καλύπτει το έδαφος στην περιοχή.

Μαρτυρίες κατοίκων για τον δυνατό σεισμό

«Όταν νιώσαμε τον σεισμό και ενεργοποιήθηκε το σύστημα συναγερμού, βιαστήκαμε να βγούμε από το σπίτι. Κρατάγαμε τα παιδιά μας» –κοριτσάκι δυο ετών και αγοράκι ενός έτους– «στην αγκαλιά. Ο σεισμός μου θύμισε την καταστροφή» στη Φουκουσίμα το 2011, είπε στο AFP ο Ντάικι Σιμοχάτα, 33 χρονών, υπάλληλος του δήμου στην πόλη Χασικάμι, στον νομό Αομόρι.

«Αντικείμενα έπεσαν» από ράφια και «σκόνη κάποιου είδους από την οροφή», διαπίστωσε αφού πήγε σε εγκατάσταση του δήμου.

Διακοπές ρεύματος και πυρκαγιές

Περίπου 2.700 κατοικίες δεν έχουν ρεύμα στην Αομόρι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, ενώ αναφέρθηκαν πυρκαγιές.

Η JMA στο αρχικό έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο της για το τσουνάμι ανέφερε πως τα κύματα θα μπορούσαν να φτάνουν τα τρία μέτρα και καλούσε τους πολίτες περιοχών πιο κοντά στο επίκεντρο της δόνησης να βρουν καταφύγιο.

Προβλήματα στις μετακινήσεις

Η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας Σινκάνσεν ανεστάλη σε κάποιες περιοχές, για να επιθεωρηθούν οι σιδηροτροχιές.

Από την πλευρά της η εταιρεία Tohoku Electric Power ανέφερε ότι δεν διαπιστώθηκε καμιά ανωμαλία στους δυο κοντινότερους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, στη Χιγκασιντόρι (Αομόρι) και στην Οναγκάουα (Μιγιάγκι).

Η χώρα με τη μεγαλύτερη σεισμική δραστηριότητα

Στη χώρα της Ασίας δεν έχουν ακόμη κλείσει οι πληγές του τρομακτικού σεισμού 9 βαθμών τον Μάρτιο του 2011 που είχε προκαλέσει τεράστιο τσουνάμι κι είχε αφήσει πίσω κάπου 18.500 νεκρούς και αγνοούμενους.

Η καταστροφή είχε επίσης οδηγήσει σε τήξη τριών από τους αντιδραστήρες στον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Φουκουσίμα, τη χειρότερη καταστροφή αυτού του είδους έπειτα από εκείνη στο Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας.

Η Ιαπωνία, που βρίσκεται πάνω από το σημείο όπου τέμνονται τέσσερις τεκτονικές πλάκες, στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, παρουσιάζει μια από τις υψηλότερες σεισμικότητες στον πλανήτη.

Στο αρχιπέλαγος των 125 εκατομμυρίων κατοίκων καταγράφονται κάπου 1.500 αισθητοί σεισμοί τον χρόνο. Οι περισσότεροι είναι ασθενείς, ωστόσο οι ζημιές ποικίλλουν, ανάλογα με το σημείο όπου βρίσκεται το επίκεντρο και το εστιακό έδαφος.

Αυξημένη πιθανότητα νέου μεγάλου σεισμού

Τον Ιανουάριο, ομάδα ειδικών που συμβουλεύει την κυβέρνηση αύξησε ελαφρά την πιθανότητα που δίνει να σημειωθεί μείζων σεισμός στο ρήγμα Νάνκαϊ, στα ανοικτά της Ιαπωνίας, μέσα στα επόμενα τριάντα χρόνια: την ανέβασε στο 75-82%.

Η κυβέρνηση δημοσιοποίησε κατόπιν, τον Μάρτιο, νέα εκτίμηση, στην οποία επισημαίνεται ότι τέτοιος «μεγασεισμός» και το τσουνάμι που θα πυροδοτούσε θα μπορούσαν να στοιχίσουν τη ζωή σε ως και 298.000 ανθρώπους και να προκαλέσουν υλικές ζημιές αξίας ως και 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

