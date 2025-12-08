Ισχυρός σεισμός 7,6R στην Ιαπωνία και προειδοποίηση για τσουνάμι (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ισχυρός σεισμός 7,6 βαθμών ταρακούνησε την Ιαπωνία τη Δευτέρα, με επίκεντρο την περιοχή Μισάουα στην επαρχία Αομόρι, σύμφωνα με το αμερικανικό γεωδυναμικό ινστιτούτο (USGS).
Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) έδωσε αρχική μέτρηση του σεισμού σε 7,2 βαθμούς.
Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση ότι τσουνάμι ύψους έως και τριών μέτρων μπορεί να πλήξει την βορειοανατολική ακτή της χώρας.
Η ένταση της σεισμικής δόνησης στην ιαπωνική κλίμακα 1 έως 7 ανέρχεται σε 6+, σύμφωνα με το JMA.
O σεισμός έπληξε την επαρχία Αομόρι. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι για το νότιο Χοκάιντο και το βορειοανατολικό Τοχόκου. Ο σεισμός ήταν αρκετά ισχυρός ώστε να γίνει αισθητός μέχρι το Τόκιο.
