08.12.2025 16:33

Ισχυρός σεισμός 7,6R στην Ιαπωνία και προειδοποίηση για τσουνάμι (Video)

08.12.2025 16:33
seismos

Ισχυρός σεισμός 7,6 βαθμών ταρακούνησε την Ιαπωνία τη Δευτέρα, με επίκεντρο την περιοχή Μισάουα στην επαρχία Αομόρι, σύμφωνα με το αμερικανικό γεωδυναμικό ινστιτούτο (USGS).

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) έδωσε αρχική μέτρηση του σεισμού σε 7,2 βαθμούς.

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση ότι τσουνάμι ύψους έως και τριών μέτρων μπορεί να πλήξει την βορειοανατολική ακτή της χώρας.

Η ένταση της σεισμικής δόνησης στην ιαπωνική κλίμακα 1 έως 7 ανέρχεται σε 6+, σύμφωνα με το JMA.

O σεισμός έπληξε την επαρχία Αομόρι. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι για το νότιο Χοκάιντο και το βορειοανατολικό Τοχόκου. Ο σεισμός ήταν αρκετά ισχυρός ώστε να γίνει αισθητός μέχρι το Τόκιο.

Σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα, περίπου 800 κτίρια έχουν μείνει χωρίς ηλεκτοδότηση, ενώ όπως έκανε γνωστό η Αρχή Πυρηνικών της χώρας, δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα στον αντιδραστήρα της Οναγκάουα.

hatzidakis_kostis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ampa
ΕΛΛΑΔΑ

mploka-2342-1
ΕΛΛΑΔΑ

Logo THEON_INTERNATIONAL
BUSINESS

kostas-tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

zouganeli-new
LIFESTYLE

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

bisbikis
LIFESTYLE

karamanlis 441- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1 / 3