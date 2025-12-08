Ισχυρός σεισμός 7,6R στην Ιαπωνία και προειδοποίηση για τσουνάμι (Video)

Ισχυρός σεισμός 7,6 βαθμών ταρακούνησε την Ιαπωνία τη Δευτέρα, με επίκεντρο την περιοχή Μισάουα στην επαρχία Αομόρι, σύμφωνα με το αμερικανικό γεωδυναμικό ινστιτούτο (USGS).

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) έδωσε αρχική μέτρηση του σεισμού σε 7,2 βαθμούς.

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση ότι τσουνάμι ύψους έως και τριών μέτρων μπορεί να πλήξει την βορειοανατολική ακτή της χώρας.

Η ένταση της σεισμικής δόνησης στην ιαπωνική κλίμακα 1 έως 7 ανέρχεται σε 6+, σύμφωνα με το JMA.

BREAKING: 7.2-magnitude earthquake hits off northern Japan, tsunami advisory issued – JMA pic.twitter.com/6AGzug4rZp — BNO News (@BNONews) December 8, 2025

O σεισμός έπληξε την επαρχία Αομόρι. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι για το νότιο Χοκάιντο και το βορειοανατολικό Τοχόκου. Ο σεισμός ήταν αρκετά ισχυρός ώστε να γίνει αισθητός μέχρι το Τόκιο.

Breaking: Tsunami warning issued for parts of Northern Japan after magnitude 7.6 earthquake strikes off the coast. pic.twitter.com/HRf6yCUk3g — PM Breaking News (@PMBreakingNews) December 8, 2025 Σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα, περίπου 800 κτίρια έχουν μείνει χωρίς ηλεκτοδότηση, ενώ όπως έκανε γνωστό η Αρχή Πυρηνικών της χώρας, δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα στον αντιδραστήρα της Οναγκάουα.

A Japanese social media user shared this video of the massive earthquake that just hit northern Japan. As the light sways, you can hear earthquake warning alerts coming from a phone.pic.twitter.com/jXfrEGGcWr December 8, 2025

