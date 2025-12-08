Η Ταϊλάνδη εξαπολύει αεροπορικές επιδρομές στην Καμπότζη – Από μια κλωστή κρέμεται η ειρηνευτική συμφωνία του Τραμπ (Video)

Η Ταϊλάνδη εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Καμπότζης τη Δευτέρα, καθώς ξέσπασε ένα νέο κύμα συγκρούσεων μεταξύ των γειτόνων της νοτιοανατολικής Ασίας, αφήνοντας ένα ειρηνευτικό σχέδιο, υπό την προεδρία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μόλις πριν από δύο μήνες, σε κίνδυνο κατάρρευσης.

Και οι δύο πλευρές κατηγόρησαν η μία την άλλη ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά μήκος των αμφισβητούμενων συνόρων τους τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά από εβδομάδες υποβόσκουσας έντασης και την προηγούμενη αναστολή της προόδου σχετικά με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός από την Ταϊλάνδη.

Thailand said it launched airstrikes into Cambodia as fighting broke out in multiple areas along their disputed border, after both countries accused the other of breaching a ceasefire brokered by President Trump. More here: https://t.co/pM1S5gvuYY pic.twitter.com/KT6adyIVja — Reuters (@Reuters) December 8, 2025

Τα δύο έθνη έχουν επανειλημμένα εμπλακεί σε σύντομες συνοριακές αψιμαχίες τις τελευταίες δεκαετίες, με μια θανατηφόρα πενθήμερη σύγκρουση τον Ιούλιο να αφήνει δεκάδες νεκρούς και να εκτοπίζει περίπου 200.000 και από τις δύο πλευρές των συνόρων.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, δήλωσε ότι η χώρα «δεν επιθυμούσε ποτέ να δει βία», αλλά «δεν θα επέτρεπε την παραβίαση της κυριαρχίας της».

Η περαιτέρω στρατιωτική δράση θα αποφασιστεί «σύμφωνα με τις συνθήκες της κατάστασης», είπε, αναφερόμενος προφανώς σε περαιτέρω επιθετικότητα από την Καμπότζη.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ταϊλάνδης, Σιχάσακ Φουανγκκετκέοου, δήλωσε αργότερα τη Δευτέρα στο CNN ότι η στρατιωτική δράση θα συνεχιστεί «μέχρι να νιώσουμε ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα δεν αμφισβητούνται».

Ερωτηθείς από το CNN εάν η Ταϊλάνδη σχεδιάζει να συζητήσει τις τελευταίες συνοριακές συγκρούσεις με τον Τραμπ, ο Σιχάσακ απάντησε ότι εναπόκειται στην Καμπότζη και την Ταϊλάνδη να «τακτοποιήσουν τα πράγματα».

«Δεν είμαστε πραγματικά πεπεισμένοι ότι η κοινή (ειρηνευτική) διακήρυξη λειτουργεί σύμφωνα με την πρόθεσή της», είπε σε μια συνέντευξη. «Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να επεξεργαστούμε με την Καμπότζη».

Το υπουργείο Άμυνας της Καμπότζης καταδίκασε τις ταϊλανδέζικες επιθέσεις, επιμένοντας ότι παραμένει προσηλωμένη στην εφαρμογή της προηγούμενης εκεχειρίας.

Οι αεροπορικές επιδρομές ήταν «αντίποινα»

Ο στρατός της Ταϊλάνδης δήλωσε ότι οι αεροπορικές επιδρομές της Δευτέρας στόχευσαν στρατιωτικές υποδομές της Καμπότζης και ήταν αντίποινα για μια επίθεση νωρίτερα τη Δευτέρα που σκότωσε έναν Ταϊλανδό στρατιώτη και τραυμάτισε επτά άτομα.

«Ο στόχος ήταν τα όπλα της Καμπότζης που υποστήριζαν θέσεις στην περιοχή του περάσματος Chong An Ma», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού, Υποστράτηγος Winthai Suvaree, ο οποίος κατηγόρησε την Καμπότζη ότι χρησιμοποίησε «πυροβολικά και εκτοξευτές όλμων για να επιτεθεί στην ταϊλανδέζικη πλευρά στη βάση Anupong».

Η Καμπότζη άρχισε να στοχεύει τα σύνορα με την Ταϊλάνδη γύρω στις 3 π.μ. τοπική ώρα, κινητοποιώντας βαρέα όπλα και επανατοποθετώντας μάχιμες μονάδες, ισχυρίστηκαν αξιωματούχοι του στρατού της Ταϊλάνδης. Η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία της Ταϊλάνδης (RTAF) τις χαρακτήρισε «δραστηριότητες που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και να αποτελέσουν απειλή για την περιοχή των συνόρων της Ταϊλάνδης».

Ωστόσο, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Καμπότζης αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της Ταϊλάνδης, χαρακτηρίζοντάς τις «ψευδείς πληροφορίες» σε ανακοίνωσή του.

Ο στρατός της Καμπότζης κατηγόρησε την Ταϊλάνδη ότι εξαπέλυσε «επίθεση» στις δυνάμεις της γύρω στις 5:04 π.μ. τοπική ώρα. «Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η επίθεση έλαβε χώρα αφού οι ταϊλανδικές δυνάμεις συμμετείχαν σε πολυάριθμες προκλητικές ενέργειες για πολλές ημέρες», ανέφερε.

Το υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι «δεν ανταπέδωσε καθόλου».

Ο εκπρόσωπος Maly Socheata κατηγόρησε αργότερα τις ταϊλανδέζικες δυνάμεις ότι πυρπόλησαν σπίτια, προκάλεσαν τραυματισμούς και «ώθησαν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν» τα σύνορα στις βόρειες επαρχίες Oddar Meanchey και Preah Vihear.

Τουλάχιστον τέσσερις Καμποτζιανοί πολίτες σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν στις δύο επαρχίες, δήλωσε ο Υπουργός Πληροφοριών της Καμποτζίας Neth Pheaktra σε ανάρτησή του στο Facebook τη Δευτέρα. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, πρόσθεσε.

Η Ταϊλάνδη ξεκίνησε την εκκένωση αμάχων από τις πληγείσες παραμεθόριες πόλεις την Κυριακή, με περίπου το 70% να έχει ήδη μετακινηθεί, σύμφωνα με τον στρατό της. Σχεδόν 400.000 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί σε προσωρινά καταφύγια, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ταϊλάνδης Nikorndej Balankura.

Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Τραμπ

Μετά την έξαρση των συγκρούσεων νωρίτερα φέτος, η οποία ήταν η πιο σοβαρή μάχη εδώ και χρόνια, μια αρχική κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο πλευρών συμφωνήθηκε στις 28 Ιουλίου, μετά από τηλεφωνικές συνομιλίες του Τραμπ με τους αντίστοιχους ηγέτες τους.

Στη συνέχεια, η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη υπέγραψαν μια διευρυμένη δήλωση κατάπαυσης του πυρός στην Κουάλα Λουμπούρ στα τέλη Οκτωβρίου, σε μια τελετή στην οποία παρευρέθηκαν ο Τραμπ και ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραήμ.

Ο Ιμπραήμ δήλωσε τη Δευτέρα ότι «ανησυχεί βαθιά για τις αναφορές για ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ των καμποτζιανών και των ταϊλανδέζικων δυνάμεων», ενώ παράλληλα προέτρεψε για αυτοσυγκράτηση και από τις δύο πλευρές.

«Οι ανανεωμένες μάχες κινδυνεύουν να καταστρέψουν την προσεκτική δουλειά που έχει γίνει για τη σταθεροποίηση των σχέσεων μεταξύ των δύο γειτόνων», έγραψε σε ανακοίνωσή του.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊλάνδης συναντήθηκε με τον πρέσβη της Μαλαισίας και τον επιτετραμμένο των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την τελευταία έξαρση της έντασης, δήλωσε ο Νικορντέι τη Δευτέρα, χωρίς να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Μαλαισία, η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη είναι μέλη του μπλοκ του Συνδέσμου Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), μιας περιφερειακής ομάδας που επικεντρώνεται στην οικονομική, πολιτική και ασφαλιστική συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ασία.

Η διακήρυξη κατάπαυσης του πυρός του Οκτωβρίου θεωρήθηκε από τον Τραμπ ως μια σημαντική διπλωματική νίκη και μια ακόμη ώθηση στην πολυδιαφημισμένη – και συχνά αμφισβητούμενη – εκστρατεία του για τον τερματισμό αρκετών πολέμων.

Ωστόσο, μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες από την υπογραφή, η συμφωνία μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης άρχισε να καταρρέει.

Η Ταϊλάνδη δήλωσε ότι σταματά την πρόοδο της συμφωνίας μετά από μια έκρηξη νάρκης στα σύνορα που τραυμάτισε αρκετούς Ταϊλανδούς στρατιώτες.

Οι δύο χώρες μοιράζονται χερσαία σύνορα μήκους 800 χιλιομέτρων και η εδαφική διαμάχη για οριοθετημένα τμήματα αυτών πηγάζει σε μεγάλο βαθμό από έναν χάρτη που συνέταξαν οι Γάλλοι όταν έλεγχαν την Καμπότζη ως αποικία, τον οποίο η Ταϊλάνδη δεν αποδέχεται.

