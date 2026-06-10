Άργος Ορεστικό: Αρκούδα εισέβαλε μαζί με το μικρό της σε αυλή σπιτιού – Ανησυχία στους κατοίκους (Video)

Νέο περιστατικό εμφάνισης αρκούδας μέσα σε κατοικημένη ζώνη σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, 9/6, στο Άργος Ορεστικό, στην είσοδο της πόλης και πιο συγκεκριμένα κοντά στην περιοχή του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, το μεγαλόσωμο θηλυκό άγριο ζώο μαζί με το μικρό του εντοπίστηκαν να κινούνται στον αύλειο χώρο κατοικίας, με τον ιδιοκτήτη να καταγράφει τη στιγμή σε βίντεο.

Στο οπτικό υλικό η αρκούδα εμφανίζεται να κινείται ήρεμα στον χώρο, την ώρα που τα σκυλιά της γειτονιάς αντιδρούν με έντονο γάβγισμα. Ωστόσο, η αρκούδα παραμένει ατάραχη και δεν δείχνει διάθεση να απομακρυνθεί από τον χώρο.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό δεν ήταν ένα μεμονωμένο συμβάν, καθώς, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, η ίδια αρκούδα έχει επιστρέψει επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες στο σημείο, επιχειρώντας να πλησιάσει το κοτέτσι που υπάρχει στην αυλή, πιθανότατα αναζητώντας τροφή. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να εισέλθει στον χώρο, ωστόσο η επαναλαμβανόμενη παρουσία της έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία.

Ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι το ζώο φαίνεται να έχει εξοικειωθεί με την ανθρώπινη δραστηριότητα, πλησιάζοντας κατοικίες και παραμένοντας στον χώρο ακόμη και όταν ο ιδιοκτήτης ρίχνει πάνω της φως από τον φακό για να την καταγράψει. Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τον ίδιο κάτοικο, λίγους μήνες νωρίτερα είχαν κάνει την εμφάνισή τους στην ίδια οικία και τρεις λύκοι.

Σημειώνεται ότι οι εμφανίσεις άγριων ζώων κοντά σε κατοικημένες περιοχές του Νομού Καστοριάς έχουν γίνει αρκετά συχνό φαινόμενο το τελευταίο διάστημα. Η κατάσταση έχει δημιουργήσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, με τους κατοίκους να ζητούν λύσεις και μέτρα.

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