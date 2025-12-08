Περίεργο γερμανικό δημοσίευμα αναφέρει ότι μετανάστες από τη Λευκορωσία φτάνουν στην Κρήτη μέσω… Λιβύης

Ερωτήματα προκαλεί δημοσίευμα της ZEIT Online που, με αφορμή την τραγωδία με το ναυάγιο στην Κρήτη, αναφέρει ότι η Λευκορωσία στέλνει στη χώρα μας μετανάστες μέσω Λιβύης.

Στο ρεπορτάζ που αναδημοσιεύει η Deutsche Welle αναφέρεται συγκεκριμένα:

«Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική ακτοφυλακή εντόπισε ένα σκάφος με 18 νεκρούς μετανάστες. Δύο άνθρωποι επιβίωσαν από το ναυάγιο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν τα συνεργεία διάσωσης, το ναυάγιο πρέπει να ήταν αποτέλεσμα των ισχυρών καιρικών φαινομένων.

Οι μετανάστες φαίνεται πως βρίσκονταν στην ανοιχτή θάλασσα χωρίς τροφή και νερό και φαίνεται πως πέθαναν από υποθερμία και εξάντληση. Σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές, οι 18 άνθρωποι ήταν νεκροί για περισσότερο από μία ημέρα όταν εντοπίστηκε η βάρκα».

Με αφορμή το περιστατικό, η ZEIT επισημαίνει πως «τους τελευταίους μήνες έχει σημειωθεί μεγάλη αύξηση στις μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη προς την Ελλάδα. Όπως δείχνουν έρευνες των μέσων WDR και NDR, οι υπηρεσίες ασφαλείας της ΕΕ θεωρούν ότι σε αυτό παίζουν ρόλο το καθεστώς Χάφταρ στην ανατολική Λιβύη αλλά και η αυταρχική κυβέρνηση της Λευκορωσίας. Άνθρωποι από τη Λευκορωσία φαίνεται να μεταφέρονται σκόπιμα στην ανατολική Λιβύη, προκειμένου από εκεί να σταλούν προς την Κρήτη.

Η Frontex και ευρωπαϊκοί κύκλοι ασφαλείας προειδοποιούν ταυτοχρόνως πως η μετανάστευση από την ανατολική Λιβύη θα μπορούσε να εργαλειοποιείται από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία ως μοχλός πίεσης. Αμφότερες οι χώρες πάντως αρνούνται τις κατηγορίες. Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), ως και τις αρχές Δεκεμβρίου είχαν έρθει στην Κρήτη σχεδόν 17.000 μετανάστες».

Το γερμανικό μέσο γράφει τέλος πως «για τη διαχείριση των μεταναστών που κινδυνεύουν στη θάλασσα δέχονται κριτική τόσο η ακτοφυλακή της Λιβύης όσο και εκείνη της Ελλάδας. Τον Ιούνιο του 2023 είχε εξάλλου σημειωθεί στην Πύλο ένα από τα σοβαρότερα ναυάγια των τελευταίων ετών στη Μεσόγειο, με αποτέλεσμα πάνω από 600 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Και σε σχετική έρευνα του NDR, επιζώντες κατήγγειλαν ότι η ελληνική ακτοφυλακή προσπάθησε να ρυμουλκήσει το σκάφος προς τα ιταλικά ύδατα, γεγονός που ίσως να συνέβαλε στο δυστύχημα. Η ελληνική δικαιοσύνη έχει ασκήσει δίωξη σε αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη της ακτοφυλακής».

