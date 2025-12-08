Σουδάν: Τουλάχιστον 114 νεκροί από χτύπημα με drones σε νοσοκομείο και βρεφονηπιακό σταθμό – Παιδιά τα περισσότερα θύματα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που αποδόθηκαν σε Σουδανούς παραστρατιωτικούς και που έγιναν στις 4 Δεκεμβρίου σε ένα νοσοκομείο και έναν βρεφονηπιακό σταθμό στο Καλόγκι, μια πόλη που ελέγχεται από τον στρατό στο νότιο τμήμα της χώρας, προκάλεσαν τον θάνατο 114 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων 63 παιδιών, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).
«Επαναλαμβανόμενα πλήγματα στην πολιτεία Νότιου Κορντοφάν, στο Σουδάν, χτύπησαν βρεφονηπιακό σταθμό και, τουλάχιστον τρεις φορές, κοντινό νοσοκομείο του Καλόγκι. Ο απολογισμός της ανέρχεται σε 114 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 63 παιδιά, και 35 τραυματίες», ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο Χ ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, επικαλούμενος στοιχεία από το σύστημα παρακολούθησης του ΠΟΥ για επιθέσεις σε κέντρα υγείας.
