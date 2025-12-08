search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 14:28
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.12.2025 13:10

Σουδάν: Τουλάχιστον 114 νεκροί από χτύπημα με drones σε νοσοκομείο και βρεφονηπιακό σταθμό – Παιδιά τα περισσότερα θύματα

08.12.2025 13:10
sudan_drone
αρχεόυ AP

Πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που αποδόθηκαν σε Σουδανούς παραστρατιωτικούς και που έγιναν στις 4 Δεκεμβρίου σε ένα νοσοκομείο και έναν βρεφονηπιακό σταθμό στο Καλόγκι, μια πόλη που ελέγχεται από τον στρατό στο νότιο τμήμα της χώρας, προκάλεσαν τον θάνατο 114 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων 63 παιδιών, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

«Επαναλαμβανόμενα πλήγματα στην πολιτεία Νότιου Κορντοφάν, στο Σουδάν, χτύπησαν βρεφονηπιακό σταθμό και, τουλάχιστον τρεις φορές, κοντινό νοσοκομείο του Καλόγκι. Ο απολογισμός της ανέρχεται σε 114 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 63 παιδιά, και 35 τραυματίες», ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο Χ ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, επικαλούμενος στοιχεία από το σύστημα παρακολούθησης του ΠΟΥ για επιθέσεις σε κέντρα υγείας.

Διαβάστε επίσης:

Αυστραλία: Στις φλόγες μεγάλες δασικές εκτάσεις και σπίτια – Νεκρός ένας πυροσβέστης

Βραζιλία: Ληστεία με… «άρωμα» Λούβρου σε έκθεση ζωγραφικής – Έκλεψαν 13 έργα «ανεκτίμητης αξίας» των Ματίς και Πορτινάρι

Τραγωδία χωρίς τέλος στην Ινδονησία: Στους 950 οι νεκροί από τους πλημμύρες, εκατοντάδες οι αγνοούμενοι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kriti_irakleio_agrotes_mat_0812_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένταση ανάμεσα σε ΜΑΤ και αγρότες στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων – Χημικά και πετροπόλεμος – Αναποδογύρισαν περιπολικό (videos)

stalone-trump-new
LIFESTYLE

Τιμήθηκε ο Σιλβέστερ Σταλόνε στα Kennedy Center Honors – Σε ρόλο παρουσιαστή ο Τραμπ (Videos/Photos)

italia_navagio_metanastes_new
ΚΟΣΜΟΣ

Περίεργο γερμανικό δημοσίευμα αναφέρει ότι Λευκορώσοι μετανάστες φτάνουν στην Κρήτη μέσω… Λιβύης

MITSOTAKIS_MAXIMOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την σύγκληση του ΚΥΣΕΑ αποφάσισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

agrotika bloka
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Νεαρή γυναίκα «γειώνει» τον «κοινωνικό αυτοματισμό» και στηρίζει τα μπλόκα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

karamanlis 441- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Καραμανλή: «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στους Έλληνες αγρότες»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 14:27
kriti_irakleio_agrotes_mat_0812_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένταση ανάμεσα σε ΜΑΤ και αγρότες στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων – Χημικά και πετροπόλεμος – Αναποδογύρισαν περιπολικό (videos)

stalone-trump-new
LIFESTYLE

Τιμήθηκε ο Σιλβέστερ Σταλόνε στα Kennedy Center Honors – Σε ρόλο παρουσιαστή ο Τραμπ (Videos/Photos)

italia_navagio_metanastes_new
ΚΟΣΜΟΣ

Περίεργο γερμανικό δημοσίευμα αναφέρει ότι Λευκορώσοι μετανάστες φτάνουν στην Κρήτη μέσω… Λιβύης

1 / 3