Σουδάν: Τουλάχιστον 114 νεκροί από χτύπημα με drones σε νοσοκομείο και βρεφονηπιακό σταθμό – Παιδιά τα περισσότερα θύματα

Πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που αποδόθηκαν σε Σουδανούς παραστρατιωτικούς και που έγιναν στις 4 Δεκεμβρίου σε ένα νοσοκομείο και έναν βρεφονηπιακό σταθμό στο Καλόγκι, μια πόλη που ελέγχεται από τον στρατό στο νότιο τμήμα της χώρας, προκάλεσαν τον θάνατο 114 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων 63 παιδιών, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

«Επαναλαμβανόμενα πλήγματα στην πολιτεία Νότιου Κορντοφάν, στο Σουδάν, χτύπησαν βρεφονηπιακό σταθμό και, τουλάχιστον τρεις φορές, κοντινό νοσοκομείο του Καλόγκι. Ο απολογισμός της ανέρχεται σε 114 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 63 παιδιά, και 35 τραυματίες», ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο Χ ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, επικαλούμενος στοιχεία από το σύστημα παρακολούθησης του ΠΟΥ για επιθέσεις σε κέντρα υγείας.

Repeated strikes in #Sudan’s South Kordofan state hit a kindergarten and, at least three times, the nearby Kalogi Rural Hospital, killing 114 people, including 63 children, and injuring 35 people, according to @WHO’s Attacks on Health Care monitoring system.



Survivors from the… pic.twitter.com/hYySZKx10j — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 8, 2025

