ΚΟΣΜΟΣ

08.12.2025 08:44

Βραζιλία: Ληστεία με… «άρωμα» Λούβρου σε έκθεση ζωγραφικής – Έκλεψαν 13 έργα «ανεκτίμητης αξίας» των Ματίς και Πορτινάρι

08.12.2025 08:44
matisse_pinakes
αρχείου ΑΠΕ

Δυο οπλισμένοι ληστές άρπαξαν χθες Κυριακή οκτώ γκραβούρες του πολύ γνωστού γάλλου εικαστικού Ανρί Ματίς και πέντε έργα του βραζιλιάνου ομοτέχνου του Κάντιντου Πορτινάρι μέσα από βιβλιοθήκη στο Σαν Πάουλου της Βραζιλίας όπου ολοκληρωνόταν έκθεση.

«Ακινητοποίησαν φρουρό και ζευγάρι ηλικιωμένων που επισκεπτόταν την έκθεση», διευκρίνισε η αστυνομία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Κατόπιν «κατευθύνθηκαν σε γυάλινη βιτρίνα όπου είχαν τοποθετητεί» τα έργα και έγγραφα, τα τοποθέτησαν σε «τσάντα από καμβά» και «βγήκαν από την κεντρική είσοδο», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο δήμος επιβεβαίωσε την κλοπή στη βιβλιοθήκη Μάριου τζ’ Αντράτζι, στο κέντρο της βραζιλιάνικης μητρόπολης.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο G1, οι δράστες αναγνωρίστηκαν χάρη σε κάμερες του συστήματος παρακολούθησης και οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό τους.

Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για τα έργα του Ανρί Ματίς (1869-1954) και του Κάντιντου Πορτινάρι (1903-1962) που εκλάπησαν.

Οι γκραβούρες παρουσιάζονταν στο πλαίσιο της έκθεσης «Από το βιβλίο στο μουσείο», καρπό της συνεργασίας της βιβλιοθήκης και του μουσείου σύγχρονης τέχνης στο Σαν Πάουλου, του MAM.

Η έκθεση, που εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο, συγκέντρωνε σπάνια βιβλία και έργα της περιόδου 1940-1950. Ολοκληρωνόταν χθες.

Σε ανακοίνωση που είχε δημοσιοποιηθεί από τον δήμο για την έκθεση αυτή αναφερόταν πως επρόκειτο για έργα της συλλογής του MAM — χωρίς να διευκρινίζεται ποια συγκεκριμένα.

Σύμφωνα με τη Folha de São Paulo, στα έργα που έχουν κλαπεί συγκαταλέγονται κολάζ από το άλμπουμ Jazz του Ματίς, που δημοσιεύτηκε στη Γαλλία το 1947. Εκτιμάται πως παγκοσμίως δεν υπάρχουν παρά 300 αντίτυπα.

«Η πολιτισμική και καλλιτεχνική αξία τους είναι ανεκτίμητη», υπογράμμισε ο κριτικός τέχνης και συντηρητής έργων τέχνης Ταντέου Κιαρέλι, που επικαλέστηκε η εφημερίδα. «Η κλοπή τους είναι πολύ λυπηρή», πρόσθεσε.

Το άλμπουμ Jazz είναι μέρος «σπάνιων», «θεμελιωδών» βιβλίων, που αντιπαραβάλλονταν με «βραζιλιάνους καλλιτέχνες και ερευνητές του ευρωπαϊκού μοντερνισμού», σύμφωνα με σημείωμα των επιμελητών της έκθεσης.

Κάπου εξήντα σκίτσα του Ανρί Ματίς, δημιουργού συγκαταλεγόμενου στους σημαντικότερους της σύγχρονης τέχνης τον 20ό αιώνα, είχαν εκποιηθεί έναντι 2,5 και πλέον εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία του οίκου Christie’s τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο artnet.

Το ρεκόρ για έργο του γάλλου δημιουργού είχε καταγραφτεί το 2018, όταν πωλήθηκε ο πίνακας Odalisque couchée aux magnolias (1923), έναντι 80,8 εκατ. δολαρίων, από τον ίδιο οίκο.

Οι πέντε κλεμμένες γκραβούρες του Κάντιντου Πορτινάρι, ενός από τους πιο γνωστούς βραζιλιάνους εικαστικούς, κοσμούσαν το βιβλίο Menino de Engenho («Το αγόρι της φυτείας», 1959), του Ζουζέ Λινς ντο Χέγκου, σύμφωνα με τον δήμο.

«Πρόκειται για σπάνια έργα, είναι ελάχιστα πιθανό να τα αγοράσει κάποιος», σύμφωνα με τον κ. Κιαρέλι.

Το 2007, πίνακας της σειράς έργων O labrador de café («Εργάτης σε φυτεία καφέ») είχε κλαπεί από το μουσείο τέχνης του Σαν Πάουλου (MASP), σύμφωνα με τον G1.

Η ληστεία στη βιβλιοθήκη της βραζιλιάνικης μεγαλούπολης καταγράφεται έπειτα από την αντάξια κινηματογραφικής ταινίας κλοπή στο μουσείο του Λούβρου, από όπου αφαιρέθηκαν κοσμήματα και διάδημα, εκτιμώμενης αξίας τουλάχιστον 88 εκατομμυρίων ευρώ. Τέσσερα μέλη της ομάδας που φέρεται να διέπραξε τη ληστεία συνελήφθησαν, όμως τα κλοπιμαία, όπως και ο εγκέφαλος, ή οι εγκέφαλοι, δεν είναι ακόμη σαφές τι απέγιναν.

Δείτε όλες τις ειδήσεις
