ΚΟΣΜΟΣ

08.12.2025 08:05

Νέα ένταση μεταξύ Ταϊλάνδης – Καμπότζης: Ένας στρατιώτης νεκρός και 4 τραυματίες από ανταλλαγές πυρών – Απογειώθηκαν μαχητικά (video/photo)

08.12.2025 08:05
cambodia_thailand_new

Ένας στρατιώτης των ένοπλων δυνάμεων της Ταϊλάνδης σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σε εχθροπραξίες στα σύνορα με την Καμπότζη, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του ταϊλανδικού στρατού.

Οι δυο χώρες επιρρίπτουν η μια στην άλλη την ευθύνη για τις νέες μάχες.

Δυνάμεις της Καμπότζης επιτέθηκαν στον στρατό της Ταϊλάνδης στην επαρχία Ούμπον Ράτσατανι, «σκοτώνοντας στρατιώτη και τραυματίζοντας (άλλους) τέσσερις», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ταϊλανδικού στρατού Βιντάι Σουβαρί σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

Από την πλευρά του, το καμποτζιανό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι ταϊλανδικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση στις παραμεθόριες επαρχίες Πρα Βιχάν και Οτά Μεντσέι νωρίς το πρωί, διαβεβαιώνοντας πως η Καμπότζη δεν ανταπέδωσε.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊλάνδης χρησιμοποίησαν αεροσκάφη για να πλήξουν στρατιωτικούς στόχους στην Καμπότζη, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπός τους.

Η Μπανγκόκ πλέον «άρχισε να χρησιμοποιεί αεροσκάφη για να πλήξει στρατιωτικούς στόχους σε διάφορες τοποθεσίες για να τερματίσει τα καμποτζιανά πυρά υποστήριξης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος των ταϊλανδικών ενόπλων δυνάμεων Βιντάι Σουβαρί.

