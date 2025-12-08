search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 01:27
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.12.2025 00:43

Υπό έλεγχο η κατάσταση, λέει ο πρόεδρος του Μπενίν μετά την απόπειρα πραξικοπήματος

08.12.2025 00:43
praxikopima_benin (1)

Η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο, δήλωσε ο πρόεδρος του Μπενίν Πατρίς Ταλόν το βράδυ της Κυριακής στην εθνική τηλεόραση, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος το πρωί, την οποία οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν.

Οι δυνάμεις ασφαλείας ανέλαβαν δράση για να βάλουν τέλος στην απόπειρα από ομάδα στρατιωτών που επιτέθηκαν σε κρατικούς οργανισμούς.

«Σας καλώ να συνεχίσετε ήρεμα τις δουλειές σας ήδη από απόψε. Η ασφάλεια και η δημόσια τάξη θα διατηρηθούν παντού στην εθνική επικράτεια», πρόσθεσε ο πρόεδρος δηλώνοντας ότι «αυτή η προδοσία δεν θα μείνει ατιμώρητη».

Διαβάστε επίσης:

Axios: Σχέδιο ΗΠΑ «οικονομικής διπλωματίας» για επαναπροσέγγιση των Αιγύπτου και Ισραήλ – Πιέσεις ΗΠΑ για συνάντηση Νετανιάχου-Σίσι

Χαμάς: Ανοικτή στο «πάγωμα» ή την αποθήκευση των όπλων στο πλαίσιο εκεχειρίας με το Ισραήλ

Από το κακό στο χειρότερο το Μουσείο του Λούβρου: Εκατοντάδες βιβλία υπέστησαν ζημιές λόγω διαρροής νερού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
praxikopima_benin (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Υπό έλεγχο η κατάσταση, λέει ο πρόεδρος του Μπενίν μετά την απόπειρα πραξικοπήματος

apergia-trena-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τρένο συγκρούστηκε με ζώο στη γραμμή Λάρισα – Θεσσαλονίκη

netanyahu-dikastirio
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Σχέδιο ΗΠΑ «οικονομικής διπλωματίας» για επαναπροσέγγιση των Αιγύπτου και Ισραήλ – Πιέσεις ΗΠΑ για συνάντηση Νετανιάχου-Σίσι

osfp paok aek pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Πρωταθλητής χειμώνα ο Ολυμπιακος, στο -2 ο ΠΑΟΚ που πήρε το ντέρμπι με τον Άρη και στο -3 από την κορυφή η ΑΕΚ, νέα γκέλα ο ΠΑΟ

tragwdia_pit_zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ζάκυνθο – Συντετριμμένος ο πατέρας του 2χρονου: «Mάζεψα το πίτμπουλ γιατί ήταν ετοιμοθάνατο και αυτό σκότωσε τον γιο μου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tragwdia_pit_zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ζάκυνθο - Συντετριμμένος ο πατέρας του 2χρονου: «Mάζεψα το πίτμπουλ γιατί ήταν ετοιμοθάνατο και αυτό σκότωσε τον γιο μου» (Video)

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έτσι κατέληξε στα βράχια το σκάφος του λιμενικού – Η εξήγηση που δίνει ο κυβερνήτης

provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται παραγωγός που επρόκειτο να του σκοτώσουν τα ζώα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 01:20
praxikopima_benin (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Υπό έλεγχο η κατάσταση, λέει ο πρόεδρος του Μπενίν μετά την απόπειρα πραξικοπήματος

apergia-trena-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τρένο συγκρούστηκε με ζώο στη γραμμή Λάρισα – Θεσσαλονίκη

netanyahu-dikastirio
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Σχέδιο ΗΠΑ «οικονομικής διπλωματίας» για επαναπροσέγγιση των Αιγύπτου και Ισραήλ – Πιέσεις ΗΠΑ για συνάντηση Νετανιάχου-Σίσι

1 / 3